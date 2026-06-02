Live TV

Putin ar putea ordona mobilizarea generală după alegerile din această toamnă (The Washington Post)

Data publicării:
profimedia-0331557846
Soldați ruși participă la repetiția pentru o paradă militară în Piața Roșie din Moscova, Rusia. Foto: Profimedia

O serie de oficiali europeni consideră că, în lunile următoare, Kremlinul ar putea fi nevoit să recurgă la o a doua mobilizare forțată, în cazul în care pierderile semnificative de pe frontul ucrainean vor continua, scrie The Washington Post, citând surse familiarizate cu situația.

Potrivit interlocutorilor WaPo, perioada posibilă a mobilizării în Europa este considerată a fi după alegerile pentru Duma de Stat programate pentru septembrie. Totuși, nu toată lumea împărtășește acest punct de vedere, subliniază publicația: alți oficiali consideră că Kremlinul va pune mai degrabă campania militară în pauză decât să se hotărască să facă un pas riscant din punct de vedere politic.

Mobilizarea din 2022 a scăzut ratingurile lui Vladimir Putin și sprijinul public pentru război, precum și a provocat fuga în străinătate a sute de mii de ruși. „Motivul pentru care nu au făcut-o până acum va rămâne motivul pentru care nu o fac”, a declarat pentru WaPo unul dintre oficialii europeni. Rusia, potrivit acestuia, ar putea lua o pauză, deoarece menținerea războiului în forma actuală devine imposibilă.

Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, în anul 2025 trupele Federației Ruse au înregistrat pierderi de 425.000 de soldați, între morți și răniți. În același timp, conform datelor oficiale, au fost recrutați 417.000 de soldați cu contract și voluntari. Dacă ne bazăm pe cheltuielile bugetului federal, care plătește un bonus tuturor celor care au semnat un contract cu Ministerul Apărării, atunci anul trecut s-au înrolat în război doar 364.000 de persoane, a calculat Janis Klug, expert al Institutului german pentru probleme de securitate internațională.

În primul trimestru al anului 2026, ritmul de recrutare a soldaților contractuali în armată a scăzut la minimul ultimilor doi ani, conform calculelor sale: 70.500 de persoane în trei luni, sau aproximativ 800 de persoane pe zi.

Din decembrie anul trecut, ritmul de completare a efectivelor armatei se menține sub nivelul pierderilor de pe front, notează Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS) din Londra. În plus, se apropie de epuizare resursele economiei, care nu a fost încă complet orientată către sectorul militar: crește deficitul bugetar, care atrage recruții cu bonusuri generoase, deficitul de personal bate recorduri, iar sectoarele civile stagnează sau au intrat în recesiune.

Kremlinul se află în fața unei „alegeri fundamentale”, consideră IISS: fie să-și reducă ambițiile militare, fie să impună cerințe mult mai stricte asupra societății și economiei. Al doilea scenariu, în opinia IISS, ar putea include o nouă mobilizare, închiderea frontierelor, restricții privind libertatea muncii (cu trimiterea obligatorie a oamenilor la întreprinderile din domeniul apărării) și trecerea la o „economie complet militarizată”, care va combina proprietatea de stat și controlul statului asupra prețurilor.

Oficialii ruși continuă să insiste că nu există planuri pentru o nouă mobilizare. „În prezent, regiunile îndeplinesc sarcinile de recrutare pentru serviciul contractual; în Omsk, de exemplu, planul a fost recent depășit. Nu există nevoie de mobilizare, pur și simplu nu este oportună. Deocamdată, comisiile militare se descurcă cu recrutarea persoanelor de care avem nevoie”, a declarat marți generalul-locotenent Viktor Sobolev, membru al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat.

Despre o posibilă mobilizare în toamnă a vorbit pe 1 iunie, pe canalul său de Telegram, deputatul Dumei Andrei Gurulev. Potrivit acestuia, „decizia de principiu” în acest sens ar fi deja „luată” și ar fi legată de pierderile mari suferite de armată din cauza dronelor. Ulterior, Gurulev a declarat că mesajul a fost publicat de „dușmani” și constituie o „provocare”, iar canalul său de Telegram i-a fost „furat”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Kremlinul vorbește despre o nouă „paradigmă” în războiul din Ucraina și acuză Kievul de „acte de terorism”
soldați pe front în ucraina
Ucraina schimbă soarta războiului: modificarea ritmului luptelor alimentează discuțiile despre un posibil armistițiu
Vladimir Putin.
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
profimedia-1107211751
Atac masiv asupra Ucrainei, a fost țintită și capitala Kiev: cel puțin 13 morți și 110 de răniți. Rusia a folosit rachete hipersonice
Recomandările redacţiei
702864226_1663607188643971_3206811099887861735_n
Radu Miruță, după prăbușirea dronei la Galați: „Nicio țară nu are...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele...
dan cascaval
Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
CSM: Proiectul noii legi a salarizării a fost iniţiat „cu încălcarea...
Ultimele știri
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, respinge acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”
Comisia Europeană a emis avize pentru controalele temporare la frontierele interne în spațiul Schengen, introduse de nouă țări
Reuniune OSCE la cererea României, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc în Galați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O antrenoare de fitness, mama a trei copii, diagnosticată cu cancer: „Credeam că sunt cea mai sănătoasă...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Ioana Tamaș, în centrul atenției la un concert din Istanbul. Soția lui Gabi Tamaș a fost însoțită de Adelina...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cum a reacționat Ion Țiriac după ce Sorana Cîrstea a pierdut în 57 de minute la Roland Garros. Miliardarul a...
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Berrettini s-a dezbrăcat la Roland Garros și o mămică a scos telefonul. Fiul ei a distrus instant momentul
Pro FM
Alina Sorescu, mărturisiri dureroase după anii petrecuți într-o relație toxică: „Nimeni nu merită să trăiască...
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
„Este cel mai important an din viața mea”. Jason Momoa, pe afişele mai multor superproducții. În ce filme...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui