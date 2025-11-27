Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta.

„Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek.

Kievul susţine că nu poate organiza alegeri în condiţiile în care se află sub legea marţială şi îşi apără teritoriul împotriva Rusiei.

Vladimir Putin a mai afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare. „Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, le vom alunga cu forţa militară”, a declarat liderul de la Kremlin.

Vladimir Putin nu a precizat dacă se referă doar la regiunile Doneţk şi Luhansk, din estul Ucrainei, considerate ţinte prioritare de Kremlin, sau şi la cele din Herson şi Zaporojie, din sud. În septembrie 2022, Rusia a revendicat anexarea acestor patru teritorii pe care nu le controlează în totalitate.

Cedarea către Moscova a regiunilor Doneţk şi Luhansk figura în planul iniţial în 28 de puncte al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a fost perceput de mulţi ca o capitulare a Ucrainei. Textul a fost revizuit ulterior, după consultări cu Ucraina, iar posibilitatea cedării unor teritorii este un subiect exploziv după patru ani de rezistenţă în faţa invaziei ruse.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a declarat joi că liniile generale ale proiectului de plan de pace discutat de Statele Unite şi Ucraina ar putea servi drept bază pentru viitoare acorduri menite să pună capăt conflictului din Ucraina. „În general, suntem de acord că acesta poate constitui baza pentru viitoare acorduri”, a declarat Putin, precizând că versiunea planului discutată de Statele Unite şi Ucraina la Geneva a fost transmisă Rusiei. Liderul rus a subliniat că Statele Unite ţin cont de poziţia Rusiei, dar că anumite puncte trebuie încă discutate.

Emisarul american Steve Witkoff este aşteptat săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta acest plan american cu oficialii ruşi.

„Rusia nu intenţionează să atace Europa, este ridicol”, a dat asigurări Vladimir Putin. Liderul rus s-a declarat, de asemenea, dispus să poarte discuţii „serioase” despre războiul din Ucraina şi securitatea europeană.

