Live TV

News Alert Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta.

„Conducerea de la Kiev şi-a pierdut legitimitatea după ce a refuzat să organizeze alegeri la expirarea mandatului preşedintelui Volodimir Zelenski”, a declarat Putin într-o conferinţă de presă susţinută la Bişkek.

Kievul susţine că nu poate organiza alegeri în condiţiile în care se află sub legea marţială şi îşi apără teritoriul împotriva Rusiei.

Vladimir Putin a mai afirmat joi că Moscova va înceta ostilităţile în Ucraina dacă forţele de la Kiev vor accepta să se retragă din teritoriile pe care Rusia le revendică pentru anexare. „Dacă trupele ucrainene părăsesc teritoriile ocupate, vom înceta ostilităţile. Dacă nu pleacă, le vom alunga cu forţa militară”, a declarat liderul de la Kremlin.

Vladimir Putin nu a precizat dacă se referă doar la regiunile Doneţk şi Luhansk, din estul Ucrainei, considerate ţinte prioritare de Kremlin, sau şi la cele din Herson şi Zaporojie, din sud. În septembrie 2022, Rusia a revendicat anexarea acestor patru teritorii pe care nu le controlează în totalitate.

Cedarea către Moscova a regiunilor Doneţk şi Luhansk figura în planul iniţial în 28 de puncte al Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a fost perceput de mulţi ca o capitulare a Ucrainei. Textul a fost revizuit ulterior, după consultări cu Ucraina, iar posibilitatea cedării unor teritorii este un subiect exploziv după patru ani de rezistenţă în faţa invaziei ruse.

Pe de altă parte, Vladimir Putin a declarat joi că liniile generale ale proiectului de plan de pace discutat de Statele Unite şi Ucraina ar putea servi drept bază pentru viitoare acorduri menite să pună capăt conflictului din Ucraina. „În general, suntem de acord că acesta poate constitui baza pentru viitoare acorduri”, a declarat Putin, precizând că versiunea planului discutată de Statele Unite şi Ucraina la Geneva a fost transmisă Rusiei. Liderul rus a subliniat că Statele Unite ţin cont de poziţia Rusiei, dar că anumite puncte trebuie încă discutate.

Emisarul american Steve Witkoff este aşteptat săptămâna viitoare la Moscova pentru a discuta acest plan american cu oficialii ruşi.

„Rusia nu intenţionează să atace Europa, este ridicol”, a dat asigurări Vladimir Putin. Liderul rus s-a declarat, de asemenea, dispus să poarte discuţii „serioase” despre războiul din Ucraina şi securitatea europeană.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-22T150635.220
Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
People holding placards which read Free Ukrainian children kidnapped by Russia at the March for the children of Ukraine at the March for the children of Ukraine on 1st June 2025 in London, United Kingdom. This demonstration was organised by Ukraine Solida
Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia
Mark Rutte.
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
President Donald Trump Delivers Joint Address To Congress in Washington
Trump, atacat de republicani în Congres pentru planul său de pace: „E clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Ar trebui concediat”
mariupol
După o pace nedreaptă în Ucraina, am putea avea doar cinci ani până la următorul război (Corriere della Sera)
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol de la Guvern...
angela merkel
Angela Merkel s-a răzgândit: Vladimir Putin e de vină pentru războiul...
Ultimele știri
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”
Bărbat arestat preventiv pentru omor după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană
O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au...
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Test de atenţie. Găseşte numărul 808 printre 888 în 7 secunde
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Așteptat pe banca lui Liverpool în locul lui Arne Slot, Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...