Groenlanda ar putea deveni flacăra care aprinde fitilul unui nou conflict. E un avertisment care vine, cât se poate de neașteptat, de la Vladimir Putin. El spune că situația internațională se degradează tot mai mult din cauza conflictelor și a tensiunilor grave din prezent. Fără să-l numească, destinatarul criticilor sale e Donald Trump. 

„În același timp, diplomația, căutarea consensului și a soluțiilor de compromis sunt tot mai des înlocuite de acțiuni unilaterale și extrem de periculoase. Dialogul dintre state ajunge să semene cu un monolog al celor care, în virtutea dreptului celui mai puternic, cred că li se cuvine să-și impună voința, să dicteze reguli de viață și să dea ordine”, a declarat Vladimir Putin. 

Un atac la adresa lui Donald Trump a fost prima reacție publică a lui Vladimir Putin privind tensiunile de pe scena mondială, mai ales criza provocată de ambițiile Statelor Unite în Groenlanda. 

Kremlinul a avut și un răspuns ferm la acuzațiile că vrea să preia controlul insulei - Rusia va rămâne pe poziții în zona arctică și dă vina pe Occident pentru propria-i dezbinare. 

„Înainte de a acuza alte persoane de rupturile dintre ei, birocrații NATO și UE ar trebui să-și recunoască mai întâi propria responsabilitate pentru erodarea profundă și rapidă a securității globale și a cadrului juridic global. Vom continua consolidarea suveranității naționale în zona arctică, în principal în apărarea și infrastructura Rutei Mării Nordului”, spune Maria Zaharova - purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe. 

În paralel, Franța a lansat un avertisment cât se poate de clar - orice încălcare a suveranității unui stat aliat va avea consecințe fără precedent. De aceea, militarii francezi vor avea o prezență sporită pe insulă.

„În Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, europenii au o responsabilitate specială. Aparține Uniunii Europene, deoarece acest teritoriu este și teritoriul unuia dintre aliații noștri din NATO. Franța a decis să se alăture exercițiului programat și lansat de Danemarca în mod suveran și independent în cadrul Arctic Endurance. O primă echipă de militari francezi se află deja la fața locului și va fi întărită în zilele următoare cu mijloace terestre, aeriene și maritime”, declară Emmanuel Macron, președintele Franței.

Declarațiile vin după eșecul discuțiilor de la Casa Albă, în care miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei nu au putut ajunge la un consens cu vicepreședintele J.D. Vance și secretarul american de stat, Marco Rubio. 

