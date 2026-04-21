Putin cere ca toți rușii să muncească pentru front, „la fel ca în cel de-al Doilea Război Mondial”

Vladimir Putin. Foto: Profimedia

În timpul Marelui Război Patriotic (n.red. așa numesc rușii cel de-al Doilea Război Mondial), întreaga țară a lucrat pentru front, și așa trebuie să fie și acum, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în cadrul forumului „Patria mică – puterea Rusiei”.

„În timpul Marelui Război Patriotic, întreaga populație din spatele frontului a lucrat pentru front, pentru soldații noștri, pentru apărătorii noștri. Dar nu s-au fabricat doar tancuri, avioane, tunuri și obuze. În cele mai grele luni ale Marelui Război Patriotic, în lunile geroase din 1941–1942, la fel ca acum, copiii, bunicile, femeile tricotau șosete, trimiteau colete și cadouri pe front. <…> În această unitate constă succesul victoriilor noastre. Așa va fi și acum”, a spus Putin.

El a adăugat că Kremlinul va continua crearea unei „zone de securitate” la granița cu Ucraina, iar toate „obiectivele operațiunii militare speciale” vor fi atinse. „Știm cum se va termina totul, dar nu vom face nicio declarație publică în acest sens, ci vom realiza și ne vom strădui să atingem obiectivele pe care ni le-am propus”, a spus Putin.

Potrivit unor surse din anturajul Kremlinului citate de Bloomberg, Putin se pregătește să continue războiul încă un an sau doi, întrucât negocierile de pace, care s-au desfășurat timp de peste un an cu medierea administrației lui Donald Trump, au ajuns într-un impas. Putin continuă să ceară predarea completă a Donbasului de către Kiev, în timp ce Volodimir Zelenski refuză să facă concesii teritoriale, insistând că un astfel de scenariu va duce la reluarea agresiunii ruse în viitor.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Kremlinul intenționează să lanseze un nou ofensivă pentru a prelua prin forță teritoriile anexate în 2022. Cu toate acestea, sursele agenției au recunoscut că avansurile semnificative pe front sunt puțin probabile: armata rusă nu poate depăși „zidul de drone” construit de Forțele Armate ale Ucrainei, care distrug până la 90% dintre avioanele de atac înainte ca acestea să ajungă la linia frontului.

La sfârșitul anului trecut, generalilor din Statul Major General al Federației Ruse le-a reușit să preia controlul asupra a doar 0,8% din teritoriul Ucrainei, iar cu un an înainte – 0,6%. În anumite zone, ritmul ofensivei ruse a fost de doar 15 metri pe zi, stabilind un record negativ în peste 100 de ani de istorie modernă a războaielor.

Pentru a continua operațiunile militare, Kremlinul pregătește societatea pentru o nouă „mobilizare parțială”, scriau în februarie experții Institutului American de Studii de Război (ISW). Potrivit ISW, intensificarea blocajelor pe internet, precum și legile adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului Apărării să mobilizeze o rezervă de 2 milioane de persoane, indică crearea unor „condiții informaționale” pentru recrutarea forțată a cetățenilor pe front.

Editor : A.R.

