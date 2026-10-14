Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au aruncat în aer centrele de date

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va organiza o reuniune de amploare pe tema securității cibernetice. Pe lângă miniștrii și șefii de instituții din domeniile digital și economic, la această reuniune vor participa și reprezentanți ai Ministerului Apărării și ai FSB, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, în cadrul unei conferințe de presă.

„Putin lucrează astăzi la Novo-Ogarevo. Președintele are astăzi o zi de lucru destul de încărcată: pe lângă o serie întreagă de întâlniri cu caracter privat, Putin va acorda mult timp problemelor legate de securitatea cibernetică și de îmbunătățirea securității informaționale”, a declarat Peskov.

Potrivit acestuia, la această ședință „reprezentativă și extrem de importantă” a șefului statului vor participa, printre alții, vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Serghei Șoigu, precum și șefii ministerelor și agențiilor economice, viceministrul apărării Dmitri Șcherbinin și directorul FSB, Alexandr Bortnikov.

Printre participanții la întâlnire se numără primul adjunct al șefului Administrației Prezidențiale, Serghei Kirienko, adjunctul șefului Administrației Șefului Statului, Maxim Oreșkin, vicepreședintele Guvernului Rusiei – șeful aparatului Cabinetului de Miniștri, Dmitri Grigorenko, ministrul industriei și comerțului, Anton Alikhanov, ministrul transporturilor, Andrei Nikitin, ministrul energiei, Serghei Tsivilev, al dezvoltării digitale, comunicațiilor și mass-media – Maksut Shadaev, președinta Băncii Centrale, Elvira Nabiullina, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, directorul Serviciului Federal pentru Control Tehnic și al Exporturilor, Vladimir Selin, reprezentantul special al șefului statului pentru dezvoltarea digitală și tehnologică, Dmitri Peskov, precum și directorul Sberbank, German Gref.

După discursul de deschidere al lui Putin, deschis presei, participanții la reuniune vor prezenta șefului statului, într-un cadru închis, rapoarte „privind pregătirea sectoarelor-cheie ale economiei în fața amenințărilor la adresa securității informaționale și măsurile de consolidare a acesteia”.

Amintim, ucrainenii au aruncat în aer mai multe centre de date ale Yandex, dar și cel mai mai mare centru de date din Rusia, cel al Sberbank.

Editor : A.R.