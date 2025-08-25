Putin continuă să hrănească propaganda cu summitul din Alaska. Dictatorul a sunat un nou prieten pentru a-l informa despre rezultate

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a informat pe președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, despre rezultatele summitului din Alaska cu liderul american Donald Trump. Acest lucru a fost anunțat de serviciul de presă al Kremlinului.

„A avut loc o convorbire telefonică între președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele Republicii Islamice Iran, Masoud Pezeshkian, în cadrul căreia Vladimir Putin a informat despre principalele rezultate ale întâlnirii la nivel înalt dintre Rusia și Statele Unite, care a avut loc la Anchorage”, se menționează în comunicat.

Președinții Rusiei și Iranului au discutat, de asemenea, despre situația programului nuclear iranian și despre situația din Caucazul de Sud. „Au fost abordate, de asemenea, situația din jurul programului nuclear iranian și evoluția evenimentelor din regiunea Caucazului de Sud”, se menționează în comunicatul părții ruse.

Părțile au discutat, printre altele, despre cooperarea ruso-iraniană în domeniul energiei și transporturilor. „Au fost discutate o serie de chestiuni actuale de pe agenda bilaterală, inclusiv în domeniul energiei și transporturilor”, se menționează în comunicatul părții ruse, transmite oficiosul Kremlinului.

Cei doi președinți au „confirmat, de asemenea, intenția de a continua consolidarea cooperării ruso-iraniene în diverse domenii”.

Președinții Rusiei și Iranului, se arată în comunicat, „au convenit să se întâlnească la viitorul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai, care va avea loc în China”. Acesta este programat să aibă loc la Tianjin, în perioada 31 august - 1 septembrie.

În cadrul discuției cu președintele Federației Ruse, liderul iranian și-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice îndreptate spre soluționarea „crizei din Ucraina”.

