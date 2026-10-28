În noiembrie ar putea avea loc discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia. Observatorii politici se îndoiesc că șeful Kremlinului, Vladimir Putin, ar avea un interes real pentru un astfel de schimb de opinii, comentează Focus.de.

A venit din nou momentul. În noiembrie, reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei intenționează să se întâlnească cu negociatorii președintelui american Donald Trump pentru discuții trilaterale. Tema este un posibil sfârșit al războiului din Ucraina, care face ravagii de aproape cinci ani.

Observatorii politici privesc cu ochi critici schimbul anunțat. Un exemplu este Stefan Meister, directorul Centrului pentru Ordine și Guvernanță în Europa de Est, Rusia și Asia Centrală al „Societății Germane pentru Politică Externă” (DGAP).

Moscova cere cedarea unor teritorii

El nu crede că președintele rus Vladimir Putin are un interes real pentru astfel de discuții, a declarat politologul pentru FOCUS online. Șeful Kremlinului ar dori să slăbească masiv Ucraina în timpul iernii. Obiectivul ar fi acela de a împinge țara într-un colț atât de strâmt, „încât Kievul să facă, eventual, în primăvară, compromisuri pe care până acum nu le-ar fi făcut”, a afirmat Meister.

Moscova solicită cedarea unor teritorii din estul Ucrainei, precum și restricții militare și politice de amploare pentru Kiev. Ucraina și aliații săi consideră că aceste cereri echivalează, de fapt, cu o capitulare.

Așteptările legate de discuțiile trilaterale din noiembrie au fost temperate recent și de Gerhard Mangott, specialist în științe politice din Innsbruck. Într-un interviu acordat postului ZDF, acesta a afirmat că Putin trage de timp. „El are în vedere faptul că pentru societățile europene devine din ce în ce mai dificil să finanțeze acest ajutor militar și financiar acordat Ucrainei”, a spus Mangott.

În așteptarea furtunii perfecte

Șeful Kremlinului mizează pe faptul „că la alegerile parlamentare și prezidențiale care vor avea loc anul viitor în Europa se va produce o deplasare clară spre dreapta”. Și că, de exemplu, în Franța s-ar suspenda ajutorul acordat Ucrainei, în cazul în care populista de dreapta Marine Le Pen ar ajunge la putere.

Această „tactică de a câștiga timp” nu ar fi o abordare nouă. Cine analizează rapoartele din anii trecuți privind războiul din Ucraina va găsi în mod repetat analize referitoare la tactica de epuizare a șefului de la Kremlin.

Meister a scris, de exemplu, încă de la începutul anului 2023 un articol pe această temă pentru DGAP. În acesta se menționează: „Calculul lui Putin este că societățile occidentale sunt mai puțin rezistente decât cea rusă; el trage de timp și se așteaptă ca presiunea din Occident să crească pentru a încheia pacea, iar ucrainenii să fie puși sub presiune.”

Meister: „Vom asista la evacuări”

Cam așa sună și astăzi. Politologul afirmă că Putin pornește de la premisa că societățile occidentale sunt mai slabe decât cea rusă – și că, în cele din urmă, vor înceta să mai sprijine Ucraina din cauza prosperității lor. „În același timp, Putin continuă să creadă că poate câștiga războiul pe front”, spune Meister.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra Ucrainei. Accentul a fost pus în special pe instalațiile energetice situate în apropierea marilor orașe. Manevre similare au lăsat fără energie electrică și încălzire milioane de oameni în iarna trecută, când temperaturile au ajuns până la minus 20 de grade.

Și în acest an, sezonul rece ar putea agrava situația multor ucraineni. „Acest lucru va spori presiunea asupra societății ucrainene”, spune Meister. El consideră că: „Vom asista la evacuări din orașe” – dar ucrainenii nu vor ceda.

„Putin înțelege doar limbajul durității”

Unul dintre cei care cunosc regimul rus mai bine decât puțini alții este Boris Bondarew. Fostul diplomat a lucrat mai mult de 20 de ani pentru Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. În urmă cu câteva săptămâni, Bondarew a declarat pentru „Neue Zürcher Zeitung” (NZZ) că, pentru Putin, Ucraina este „doar un instrument prin care să arate Europei și Americii cine este stăpânul în această sferă de influență”.

Bondarew l-a descris pe șeful Kremlinului drept „un bătăuș și un tiran” și a explicat: „Până când nu-l lovești în față, el umblă de colo-colo și îi terorizează pe toți cei pe care îi consideră slabi.” Meister are o părere similară. El afirmă: „Putin înțelege doar limbajul durității – disponibilitatea de a face compromisuri este o slăbiciune.”

Politica germană nu a înțeles acest lucru timp de decenii. Meister critică în special atitudinea partidelor AfD și BSW, care subliniază în repetate rânduri că trebuie reduse livrările de arme către Ucraina pentru a pune capăt războiului.

„Acest lucru va duce la rezultatul opus. La mai mult război în Europa, nu la mai puțin”, spune el. Pentru că atunci nu i s-ar mai opune nimic lui Putin, nu l-ar mai frâna.

Alexander Libman, profesor de politică a Europei de Est și a Rusiei la Institutul pentru Europa de Est al Universității Libere din Berlin, are o altă părere. Libman este originar din Moscova și se ocupă, printre altele, de logica funcționării politice și economice a autoritarismului rus.

El consideră că pentru Putin „Ucraina este, de fapt, o problemă foarte importantă”, afirmă acesta într-un interviu acordat publicației FOCUS online. Potrivit lui Libman, șeful de la Kremlin dorește de zeci de ani să mențină această țară în sfera sa de influență. Și nu doar de la începutul invaziei din 2022.

Odată cu creșterea costurilor războiului, conflictul capătă, potrivit economistului, pentru Putin și pentru o parte a elitei ruse, din ce în ce mai mult caracterul unei „lupte esențiale, în care se decide viitorul Rusiei și care trebuie câștigată”. „Este reinterpretat ca o luptă globală decisivă”, spune Libman.

El nu recunoaște o „voință nelimitată de agresiune” din partea președintelui rus. „Putin este interesat de menținerea sferelor de influență, dar nu neapărat prin forță militară. Regimul folosește instrumente diferite în țări diferite, în funcție de modul în care le evaluează.” Ucraina ar fi un caz special.

Rusia intenționează să continue atacurile în timpul negocierilor

Un lucru este cert: Rusia va ataca probabil Ucraina chiar și în timpul negocierilor din noiembrie. „Decizia de a relua discuțiile trilaterale nu implică nicio restricție asupra operațiunilor militare”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor.

„Forțele noastre armate vor continua atacurile masive asupra complexului militar-industrial al Ucrainei.” La întrebarea dacă guvernul de la Moscova ar fi de acord cu alte armistiții limitate la anumite zone, precum cel recent acordat localității Oleșkî, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a răspuns că acest lucru este posibil „în orice caz, din motive umanitare”.

Editor : Sebastian Eduard