Putin crește, din nou, numărul soldaților. Efectivele au ajuns la 2.441.630 de posturi în urma decretului semnat

Rusia își extinde din nou efectivele autorizate ale Forțelor Armate. Președintele Vladimir Putin a semnat pe 28 septembrie un decret prin care numărul posturilor din armata rusă ajunge la 2.441.630, dintre care 1.550.500 sunt destinate militarilor.

Documentul a intrat în vigoare în aceeași zi, iar Guvernul de la Moscova urmează să asigure finanțarea suplimentară necesară Ministerului Apărării pentru punerea acestuia în aplicare.

Noua decizie prevede 15.500 de posturi militare în plus față de nivelul stabilit la sfârșitul lunii iulie. Atunci, efectivul autorizat al Forțelor Armate fusese majorat la 2.426.130 de posturi, dintre care 1.535.000 pentru militari.

Este a patra creștere a schemei de personal militar decisă de Kremlin în acest an. În martie, plafonul fusese stabilit la 2.391.770 de posturi, dintre care 1.502.640 pentru militari. În iunie, numărul posturilor militare a fost ridicat la 1.510.000, iar în iulie a ajuns la 1.535.000.

În total, din martie până la sfârșitul lunii septembrie, schema autorizată pentru militari a crescut cu 47.860 de posturi, depășind pragul de 1,55 milioane.

Majorarea schemei de personal nu înseamnă însă că Rusia dispune deja de 15.500 de militari suplimentari. Pavel Luzin, cercetător la Saratoga Foundation, a explicat pentru The Insider că astfel de decrete stabilesc în primul rând numărul de posturi și finanțarea aferentă.

Potrivit expertului, creșterea numărului de posturi poate reflecta înființarea sau reorganizarea unor structuri militare și nu indică automat efectivele reale disponibile. O extindere anunțată în luna iulie, de exemplu, a fost asociată de Kremlin cu formarea unor unități militare de construcții.

Noua majorare are loc în contextul în care Moscova pregătește bugetul federal pentru următorii ani și prevede o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare. Conform unor documente bugetare consultate de Reuters, Rusia intenționează să aloce 17,1 trilioane de ruble pentru apărare în 2027, cu aproximativ 27% peste cele 13,5 trilioane de ruble prevăzute anterior. Pentru 2028 sunt planificate circa 16,6 trilioane de ruble.

Tot pe 28 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, făcând trimitere la informații ale serviciilor de informații militare ucrainene, că Rusia ar fi început o „mobilizare suplimentară”. Potrivit acestuia, Moscova își intensifică recrutarea și încearcă să atragă mai mulți cetățeni străini în forțele sale armate.

Zelenski a mai susținut că în Rusia s-ar afla în prezent peste 8.000 de militari nord-coreeni și că Phenianul ar pregăti trimiterea altor 10.000 de soldați, care ar urma să fie instruiți înainte de o eventuală desfășurare.

Editor : A.R.