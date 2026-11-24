Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, în ciuda solicitărilor președintelui american Donald Trump de a le suspenda, a declarat marți liderul rus Vladimir Putin, promițând că va riposta, relatează Reuters.

Kievul a declarat că va înceta atacurile asupra țintelor energetice rusești numai dacă Moscova va face același lucru. Deși atacurile ucrainene s-au redus după declarația lui Trump de la mijlocul lunii octombrie privind încetarea focului în domeniul energetic, acestea au reînceput de la sfârșitul lunii trecute.

„Constatăm că regimul de la Kiev continuă să atace instalațiile noastre de rafinare, în ciuda apelului și a cererii directe a președintelui SUA de a se abține de la astfel de atacuri. Însă autoritățile de la Kiev ignoră acest sfat”, a declarat Putin în cadrul unei reuniuni a oficialilor guvernamentali și a directorilor de vârf din industria petrolieră, desfășurată la Kremlin.

„În acest sens, aș dori să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”, a spus el.

De asemenea, el a declarat în cadrul reuniunii că dorește măsuri suplimentare de securitate pentru instalațiile energetice.

Conform estimărilor a două surse din industrie, atacurile cu drone ucrainene au redus cu 45% volumul total de prelucrare a țițeiului în rafinăriile rusești, începând de la sfârșitul lunii octombrie.

Conform presei locale și autorităților, mai multe regiuni ruse au introdus restricții privind vânzarea cu amănuntul a benzinei și motorinei, în urma unei noi serii de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol.

Putin a afirmat că, deși situația de pe piața internă a combustibililor a rămas dificilă, prețurile la benzină s-au stabilizat după ce au atins nivelul maxim în luna octombrie.

Uniunea Europeană a decis să înceteze complet achiziționarea de gaz natural lichefiat transportat pe mare din Rusia începând cu 1 ianuarie, deși livrările rusești de GNL către Europa au atins totuși aproximativ 13,7 milioane de tone anul trecut.

Conform datelor preliminare ale LSEG, exporturile rusești de GNL către Europa au crescut cu aproximativ 6,3% față de aceeași perioadă a anului trecut în primele 10 luni ale acestui an, ajungând la un total de 11,8 milioane de tone.

Putin a afirmat că eforturile Europei de a limita exporturile de energie ale Rusiei au avut efectul contrar, Rusia extinzându-și piețele de desfacere și utilizând din ce în ce mai mult Ruta Mării Nordului de-a lungul coastelor sale arctice.

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Editor : A.M.G.