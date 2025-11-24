Live TV

Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”

Data publicării:
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Vladimir Putin Foto Profimedia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a purtat o conversație telefonică cu omologul său turc, Recep Tayip Erdogan, discutând despre conflictul din Ucraina, propunerile americane de soluționare a acestuia, precum și agenda bilaterală.

„S-a realizat un schimb de opinii cu privire la situația din Ucraina, inclusiv în contextul propunerilor americane privind soluționarea pașnică”, a informat serviciul de presă al Kremlinului.

Putin a subliniat că propunerile SUA, în varianta cu care Moscova s-a familiarizat, sunt în concordanță cu negocierile purtate cu liderul american Donald Trump în Alaska, care au avut loc pe 15 august. Potrivit acestuia, planul Statelor Unite poate fi, în principiu, pus la baza unui acord de pace definitiv, transmite presa de la Moscova.

Erdogan, la rândul său, și-a exprimat intenția de a sprijini procesul de negociere și disponibilitatea de a pune la dispoziție platforma din Istanbul.

Părțile au convenit să intensifice contactele ruso-turce privind procesul de pace la diferite niveluri.

În plus, liderul turc a împărtășit impresiile sale după vizita la summitul „Grupului celor douăzeci” de la Johannesburg și întâlnirile cu șefii țărilor membre ale uniunii.

În contextul relațiilor bilaterale, președinții au discutat despre cooperare, punând accentul pe extinderea relațiilor comerciale și de investiții și pe realizarea de proiecte în domeniul energiei.

