În Saratov, o femeie în vârstă s-a indignat din cauza unui cap din ipsos al elfului Dobby din filmele „Harry Potter”, pe care l-a văzut în vitrina unei cafenele locale. Incidentul a avut loc pe 7 octombrie, ziua în care Vladimir Putin a împlinit 74 de ani.

Într-un videoclip apărut online, femeia l-a chemat pe un angajat al cafenelei afară pe stradă și a declarat că personajul seamănă prea mult cu președintele Federației Ruse:

„Fața asta micuță seamănă foarte mult cu Putin. Și astăzi este ziua lui de naștere! Nu ar trebui să râzi deloc de o persoană. Fiecare persoană trebuie tratată cu respect. <…> Seamănă! Puteți vedea asta foarte bine și voi. Alegerile au trecut. A fost reales în această funcție. Lucrează. Luptă!» — a spus femeia furioasă.

Ea a amenințat că va chema poliția.

Angajata cafenelei i-a răspuns că, dacă vizitatoarea îl vede pe liderul rus în elful de casă, atunci ea este cea care îl insultă. Cu toate acestea, femeia a continuat să-și susțină punctul de vedere și i-a sfătuit «să nu provoace» și să transmită plângerea conducerii.

După cum au relatat jurnaliștilor ASTRA angajații cafenelei, capul din ipsos al lui Dobby fusese folosit ca borcan pentru bacșiș de peste un an și se potrivea perfect cu conceptul localului. După incident și amenințările cu chemarea forțelor de ordine, personajul a fost îndepărtat temporar. Întrebat despre soarta lui Dobby, cel intervievat de ASTRA a relatat că personajul din Harry Potter, așa cum îi plăcea să facă în cărți, a dispărut:

„Dobby s-a mutat temporar într-o reședință permanentă (PMR) în altă parte, pentru a nu traumatiza psihicul oamenilor din cauza exacerbării de toamnă <…> Pentru a preveni atacurile dementorilor”.

Compararea lui Putin cu un elf de casă este un meme vechi: încă din 2003, un grup de avocați ruși intenționa să îi dea în judecată pe creatorii filmului pentru asemănarea fizică a lui Dobby cu președintele

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Editor : A.R.