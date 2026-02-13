Live TV

„Putin este diavolul. Poate fi ajutat doar să sară de la balcon". Rusul din spatele Ethereum, despre războiul din Ucraina: O agresiune

Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

La aproape patru ani de la începutul conflictului, creatorul Ethereum, Vitalik Buterin, și-a declarat susținerea pentru Ucraina, calificând războiul drept o „agresiune criminală”, nu o „situație complexă în care ambele părți s-au comportat urât”.

Meduza a prezentat un rezumat al declarațiilor făcute joi, 12 februarie, de fondatorul criptomenedei. 

„În curând se împlinesc patru ani de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Privesc acest lucru din diferite perspective: m-am născut în Rusia, dar am crescut în Canada. Am urmărit tot timpul politica din Rusia pe internet, i-am trimis chiar și un bitcoin lui Navalnîi, dar nu m-am implicat prea mult. Opoziția rusă se află într-un impas – oamenii au plecat din Rusia și lucrează liniștiți pentru donații.

Susțin Ucraina. Acest război este o agresiune criminală, nu o «situație complexă în care ambele părți s-au comportat urât». Există opinia că Rusiei nu i s-a dat șansa să intre în lumea democratică în anii 1990. Dar NATO a început să crească doar pentru că Rusia a purtat războaie și țările se temeau de ea. «Jocul murdar» nu poate justifica iadul unilateral din 2022.

Putin a spus că vrea să apere Donbasul, dar a atacat întreaga Ucraină. Armata Federației Ruse atacă ținte umanitare. Armata ucraineană nu atacă civili, ci infrastructura de război.

Trump și Vance se comportă ca niște porci, dar i-au dat lui Putin șansa să accepte pacea și să pară un erou. Dar el nu a profitat de ea. Nu avem nevoie de pace cu el, ci cu societatea rusă. Putin este diavolul, iar poporul rus nu este nici înger, nici diavol. Putin poate fi ajutat doar să sară de la balcon. Apoi, trebuie să ajutăm facțiunea cea mai puțin «canibalică» din Federația Rusă să câștige «jocul tronurilor» intern.

Cum va arăta «frumoasa Rusie a viitorului»? Uneori pare greșit să te gândești la asta, pentru că Rusia ucide zilnic ucraineni. Dar, pe termen lung, cea mai solidă garanție a securității este ca Rusia să nu amenințe pe nimeni. Într-o Rusie ideală și pașnică a viitorului, la fel ca în activitatea opoziției de astăzi, trebuie aplicate ideile unei politici descentralizate.

Pe termen scurt, Ucraina are nevoie de ajutor pentru a obține un armistițiu. Abia apoi se poate gândi la ce va urma după Putin”, a transmis fondatorul Ethereum.

