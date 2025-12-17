Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.

„Prin urmare, trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru țara în care trăim și, sincer, pentru guvern... și, bineînțeles, pentru tot ceea ce face Rusia astăzi”, a remarcat patriarhul, potrivit moscowtimes.ru.

De asemenea, el i-a îndemnat pe ruși să „lucreze pentru binele Bisericii și al Patriei și să evite toate ispitele care sunt uneori impuse de cei ce își doresc răul țării”, care încearcă să-i „tragă” pe cetățenii săi „de pe cursul remarcabil al dezvoltării civilizației”. „Atunci vom evita problemele enorme cu care se confruntă Occidentul dezvoltat științific, tehnologic și financiar. Nu vom judeca pe nimeni, dar criza spirituală și morală a acelei societăți este complet evidentă... La urma urmei, dacă ne bazăm doar pe știință, tehnologie și capital, este greu de creștin să construim o societate în care oamenii să fie fericiți”, a concluzionat capul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Anterior, Kirill l-a numit pe Putin, care a declanșat războiul în Ucraina, „un exemplu de bun creștin”. Patriarhul a afirmat că președintele este un „credincios sincer”, un om care „nu se rușinează niciodată să vină la biserică sau să primească Sfintele Taine ale lui Hristos”. Kirill i-a îndemnat, de asemenea, în repetate rânduri pe ruși să se roage pentru Putin.

Președintele însuși a spus că „din când în când” simte nevoia „să se întoarcă la Cel Atotputernic și să se închine” și uneori chiar îngenunchează. Putin a susținut, de asemenea, că războiul din Ucraina, unde, conform datelor occidentale, Rusia a pierdut deja peste 1,15 milioane de oameni, inclusiv cel puțin 250.000 de morți, a fost „plăcut lui Dumnezeu”.

După declanșarea războiului, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, a devenit ideologul principal al invaziei militare ruse în țara vecină.

Pe 27 septembrie 2022, în plină contraofensivă a Forțelor Armate Ucrainene, capul bisericii ruse le-a cerut militarilor ruși să lupte până la moarte în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

„Biserica conștientizează că dacă cineva rămâne fidel chemării sale și, în timpul satisfacerii datoriei militare moare”, a spus el. „El se aduce drept jertfă pentru ceilalți. Și de aceea credem că acest sacrificiu spală toate păcatele.”

