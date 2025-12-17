Live TV

„Putin este un dar de sus”. Patriarhul Kirill le cere rușilor să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că au un asemenea lider

Data publicării:
patriarhul Kirill și Vladimir Putin
Patriarhul Kirill și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rușii trăiesc astăzi în „vremuri foarte prospere”, deoarece Vladimir Putin este „primul președinte ortodox de la epoca țaristă încoace”, a spus Kirill, capul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Uneori chiar te gândești: Doamne, chiar se întâmplă asta?”, a spus ierarhul în timpul unei predici la Biserica „Sfântul Vladimir cel Mare” din Krîlațkoe. Potrivit lui Kirill, „acesta este cu adevărat un dar de sus”.

„Prin urmare, trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru țara în care trăim și, sincer, pentru guvern... și, bineînțeles, pentru tot ceea ce face Rusia astăzi”, a remarcat patriarhul, potrivit moscowtimes.ru.

De asemenea, el i-a îndemnat pe ruși să „lucreze pentru binele Bisericii și al Patriei și să evite toate ispitele care sunt uneori impuse de cei ce își doresc răul țării”, care încearcă să-i „tragă” pe cetățenii săi „de pe cursul remarcabil al dezvoltării civilizației”. „Atunci vom evita problemele enorme cu care se confruntă Occidentul dezvoltat științific, tehnologic și financiar. Nu vom judeca pe nimeni, dar criza spirituală și morală a acelei societăți este complet evidentă... La urma urmei, dacă ne bazăm doar pe știință, tehnologie și capital, este greu de creștin să construim o societate în care oamenii să fie fericiți”, a concluzionat capul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Anterior, Kirill l-a numit pe Putin, care a declanșat războiul în Ucraina, „un exemplu de bun creștin”. Patriarhul a afirmat că președintele este un „credincios sincer”, un om care „nu se rușinează niciodată să vină la biserică sau să primească Sfintele Taine ale lui Hristos”. Kirill i-a îndemnat, de asemenea, în repetate rânduri pe ruși să se roage pentru Putin.

Președintele însuși a spus că „din când în când” simte nevoia „să se întoarcă la Cel Atotputernic și să se închine” și uneori chiar îngenunchează. Putin a susținut, de asemenea, că războiul din Ucraina, unde, conform datelor occidentale, Rusia a pierdut deja peste 1,15 milioane de oameni, inclusiv cel puțin 250.000 de morți, a fost „plăcut lui Dumnezeu”.

După declanșarea războiului, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, a devenit ideologul principal al invaziei militare ruse în țara vecină.

Pe 27 septembrie 2022, în plină contraofensivă a Forțelor Armate Ucrainene, capul bisericii ruse le-a cerut militarilor ruși să lupte până la moarte în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

„Biserica conștientizează că dacă cineva rămâne fidel chemării sale și, în timpul satisfacerii datoriei militare moare”, a spus el. „El se aduce drept jertfă pentru ceilalți. Și de aceea credem că acest sacrificiu spală toate păcatele.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
3
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
4
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
5
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin - viktor orban - noiembrie 2025
Viktor Orban l-a întrebat pe Putin care va fi reacția Rusiei la o decizie UE privind activele rusești: „Un nou nivel de escaladare”
Primire călduroasă din partea președintelui Trump a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Foto: Profimedia
„Spiritul și litera” summitului Trump-Putin din Alaska, piatra de temelie a strategiei Moscovei. Ideea americană de care Rusia profită
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
masina de politie din rusia
Un adolescent a înjunghiat mortal un elev de clasa a V-a în regiunea Moscovei
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan in finlanda
Nicușor Dan afirmă că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, în...
GRECIA FINANTE -AFP Mediafax Foto-ARIS MESSINIS
Lecția grecească de reducere a evaziunii. Statul elen rambursează...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: Cea mai mare parte din...
Rodica Stănoiu
Noi date din dosarul privind moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, interviu în direct la Digi FM, de la ora 13.00. Principalele declarații, în format video și livetext pe Digi24.ro
IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic
DOCUMENT AUR a depus două moțiuni simple împotriva miniștrilor de Justiție și Interne
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Denis Alibec și Dennis Politic, ultimele informații despre situația lor la FCSB. Mai rămân din ianuarie?
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Adio „dată de expirare” pe alimente în România. Schimbarea propusă promite mai puțină risipă, dar cere mai...
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
O superbă actriță, fascinată total de Tom Cruise: “E dovada că poți fi un geniu și un om bun în același timp”
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...