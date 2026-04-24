Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse

Vladimir Putin nu a avut nicio reacție timp de o săptămână după ce atacuri cu drone ucrainene au provocat un incendiu de amploare la terminalul petrolier din Tuapse, generând un fum toxic ce s-a extins pe sute de kilometri de-a lungul coastei ruse a Mării Negre. În timp ce pompierii se luptau cu flăcările, iar echipele de intervenție înlăturau efectele distrugerilor, președintele rus și-a continuat programul obișnuit de întâlniri și apariții publice, relatează Kyiv Post.

Primul atac recent asupra instalației a avut loc în noaptea de 16 aprilie, când drone ucrainene au lovit infrastructura rafinăriei.

Atacul a declanșat un incendiu major, a ucis doi locuitori și a rănit alte șapte persoane, determinând autoritățile să declare stare de urgență la Tuapse.

În ziua atacului, el a discutat despre măsuri de sprijin pentru participanții la războiul Rusiei împotriva Ucrainei cu liderul republicii Karaciai-Cerchezia, potrivit relatărilor oficiale citate de The Moscow Times.

În zilele care au urmat, în timp ce incendiul continua și echipele de intervenție gestionau consecințele, Putin a avut discuții pe teme interne fără legătură cu incidentul, inclusiv cooperare culturală, agricultură și proiecte regionale de infrastructură.

Incendiul de la rafinărie a fost declarat stins oficial pe 19 aprilie, însă situația a escaladat rapid din nou.

Pe 20 aprilie, drone ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria din Tuapse, țintind rezervoarele de combustibil și provocând reaprinderea unor incendii de amploare.

Autoritățile au raportat și o pată de petrol care s-a extins în Marea Neagră, precum și contaminarea unui râu local. Locuitorii au descris un fenomen de „ploaie de petrol” care a acoperit străzile cu un strat uleios.

Impactul asupra mediului s-a extins rapid. Fumul provenit de la terminalul în flăcări s-a răspândit pe o distanță de până la 300 de kilometri, ajungând până la Soci, Anapa și Stavropol.

Autoritățile sanitare le-au recomandat locuitorilor să rămână în interior, să țină ferestrele închise și să poarte măști, în timp ce școlile și grădinițele au fost închise.

