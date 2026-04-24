Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse

NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Pe 20 aprilie, drone ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria din Tuapse. Foto Profimedia

Vladimir Putin nu a avut nicio reacție timp de o săptămână după ce atacuri cu drone ucrainene au provocat un incendiu de amploare la terminalul petrolier din Tuapse, generând un fum toxic ce s-a extins pe sute de kilometri de-a lungul coastei ruse a Mării Negre. În timp ce pompierii se luptau cu flăcările, iar echipele de intervenție înlăturau efectele distrugerilor, președintele rus și-a continuat programul obișnuit de întâlniri și apariții publice, relatează Kyiv Post.

Primul atac recent asupra instalației a avut loc în noaptea de 16 aprilie, când drone ucrainene au lovit infrastructura rafinăriei.

Atacul a declanșat un incendiu major, a ucis doi locuitori și a rănit alte șapte persoane, determinând autoritățile să declare stare de urgență la Tuapse.

În timp ce pompierii încercau să stingă incendiul, iar echipele de intervenție curățau clădirile avariate, Putin și-a continuat programul obișnuit de întâlniri și apariții publice.

În ziua atacului, el a discutat despre măsuri de sprijin pentru participanții la războiul Rusiei împotriva Ucrainei cu liderul republicii Karaciai-Cerchezia, potrivit relatărilor oficiale citate de The Moscow Times.

În zilele care au urmat, în timp ce incendiul continua și echipele de intervenție gestionau consecințele, Putin a avut discuții pe teme interne fără legătură cu incidentul, inclusiv cooperare culturală, agricultură și proiecte regionale de infrastructură.

Incendiul de la rafinărie a fost declarat stins oficial pe 19 aprilie, însă situația a escaladat rapid din nou.

Pe 20 aprilie, drone ucrainene au lovit pentru a doua oară rafinăria din Tuapse, țintind rezervoarele de combustibil și provocând reaprinderea unor incendii de amploare.

Autoritățile au raportat și o pată de petrol care s-a extins în Marea Neagră, precum și contaminarea unui râu local. Locuitorii au descris un fenomen de „ploaie de petrol” care a acoperit străzile cu un strat uleios.

Impactul asupra mediului s-a extins rapid. Fumul provenit de la terminalul în flăcări s-a răspândit pe o distanță de până la 300 de kilometri, ajungând până la Soci, Anapa și Stavropol.

Autoritățile sanitare le-au recomandat locuitorilor să rămână în interior, să țină ferestrele închise și să poarte măști, în timp ce școlile și grădinițele au fost închise.

Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
ilie bolojan
Peter Magyar
femeie care fumeaza pe plaja
Alexander Lukashenko
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
drona ucraineana profimedia
Darryl Nirenberg FB
ilie bolojan
cladirea pentagonului
pompa carburant in benzinarie
