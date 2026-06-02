Analiză Putin folosește propria sa versiune a istoriei ca armă pentru a justifica războiul: „Ucraina nu are dreptul să existe ca stat suveran”

Vladimir Putin
Publicul occidental „Putin distorsionează istoria”

Niels Drost, cercetător la Divizia de Securitate și la Centrul de Cercetare privind Rusia și Europa de Est (CREEC) al Institutului Clingendael din Olanda, a declarat că Putin folosește în mod sistematic propria sa versiune selectivă a istoriei ca instrument pentru a justifica agresiunea împotriva Ucrainei și pentru a-și asigura sprijinul atât în Rusia, cât și în străinătate.

El a făcut această declarație într-un comentariu exclusiv acordat unui corespondent al agenției Ukrinform la Haga.

„Putin susține că ucrainenii, în calitate de «mici ruși», fac parte din poporul rus mai larg printr-o istorie de 1.000 de ani. El își folosește propria versiune a trecutului pentru a susține că cea mai mare parte a Ucrainei ar fi teritoriu istoric rus și că, în viziunea sa, Ucraina nu are dreptul să existe ca stat suveran. Trebuie să înțelegem ce se petrece în mintea sa și exact cum folosește istoria ca instrument pentru a promova aceste narațiuni. Pentru că, folosind fapte istorice, se poate spune și o poveste complet diferită despre Ucraina ca stat liber, suveran și democratic și despre modul în care s-a format tocmai datorită acestei istorii”, a spus el.

Potrivit acestuia, „istoria este o armă puternică. Putin o folosește pentru a mobiliza societatea rusă și pentru a crea o narațiune convingătoare pentru lumea exterioară, care nu este familiarizată cu această istorie. Pentru ucraineni, aceasta este o chestiune profund personală – este și istoria lor. Dar americanii sau europenii adesea nu o cunosc suficient de bine. Acest lucru a devenit deosebit de clar, de exemplu, în timpul interviului cu Tucker Carlson, când Putin a petrecut o jumătate de oră prezentându-și versiunea sa asupra istoriei pentru a-și justifica poziția. Pentru un public american sau occidental mai larg, acest lucru poate părea destul de complex și convingător.”

Publicul occidental

El a menționat, de asemenea, că utilizarea retoricii istorice de către Kremlin vizează publicul occidental, care adesea nu are cunoștințe suficiente despre istoria Ucrainei și a regiunii.

„De aceea este important să înțelegem de ce și cum face Putin acest lucru, astfel încât oamenii să poată înțelege mai bine cum am ajuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia și toate etapele care au dus la aceasta. Putin a petrecut ani de zile conturându-și abordarea față de Europa și Ucraina. La început, a vorbit despre „apropierea” dintre ucraineni și ruși, dar mai târziu a început să susțină că sunt „un singur popor”. A început să folosească aceste narațiuni în mod deosebit de activ după anexarea Crimeii. „De aceea este important ca oamenii din Olanda și publicul internațional să înțeleagă cum și de ce Putin folosește istoria ca armă și ce putem face pentru a contracara acest lucru”, a spus el.

El a subliniat, de asemenea, că cel mai mare pericol pentru Europa în prezent nu este doar agresiunea militară a Rusiei, ci și războiul hibrid – propaganda, sabotajul și operațiunile de influențare.

„Putin distorsionează istoria”

„Trebuie să înțelegem cum Putin distorsionează istoria și o folosește ca armă. A înțelege nu înseamnă a justifica. Fără înțelegere, este imposibil să contracarăm eficient; trebuie să îi înțelegem logica pentru a ști cum să o contracarăm. Înainte de invazia pe scară largă, multe voci din Europa de Est au avertizat asupra riscului unui război major. Și CIA a avertizat. Dar în multe țări europene, inclusiv în Olanda, opinia predominantă era că Putin „nu vorbește serios”. Cu toate acestea, el a construit în mod consecvent această narațiune de ani de zile. Și dacă o persoană repetă anumite lucruri de ani de zile, există o probabilitate mare ca aceasta să încerce să le pună în practică. Prin urmare, cheia este să-l luăm în serios. Nu pentru că are dreptate, ci pentru că trebuie să-i înțelegem intențiile. Putin exploatează foarte pragmatic slăbiciunile altora. Și tocmai această înțelegere a intențiilor sale este extrem de importantă pentru a lua deciziile corecte și a-i contracara acțiunile. Vocile altor țări din Europa de Est sunt, de asemenea, importante. În carte și în prelegerea noastră, l-am citat pe Radosław Sikorski, care a vorbit foarte clar despre experiența istorică a Poloniei cu Rusia”, a concluzionat expertul.

Este de remarcat faptul că, în cadrul Conferinței de securitate de două zile de la Haga, a avut loc o serie de evenimente în campusul Universității Leiden din Haga, cu participarea activă a tinerilor, întrucât generația tânără este cea care va modela viitorul Europei și al securității globale.

Potrivit agenției Ukrinform, prim-ministrul olandez Rob Jetten a declarat că vede viitorul Ucrainei ca membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și a subliniat necesitatea de a începe negocierile cât mai curând posibil.

Editor : Sebastian Eduard

