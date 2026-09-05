Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns la Moscova pentru discuții privind Ucraina. Cei doi oficiali vor fi primiți de președintele rus Vladimir Putin, iar duminică, 6 septembrie, aceștia sunt așteptați de Volodimir Zelenski.

Putin: Rusia nu a atacat astăzi Kievul

ACTUALIZARE 22.00: Vladimir Putin le-a transmis emisarilor speciali americani Steve Witkoff și Jared Kushner că Rusia nu a efectuat sâmbătă niciun atac asupra Kievului. În declarațiile făcute la începutul negocierilor, liderul de la Kremlin a susținut că și Ucraina și-a redus numărul atacurilor.

Emisarii lui Trump s-au întâlnit cu Putin la Kremlin. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Putin le-a spus lui Witkoff și Kushner că dialogul dintre Moscova și Washington a fost întotdeauna benefic și că Rusia consideră colaborarea cu cei doi convenabilă.

La rândul său, Witkoff i-a transmis lui Putin cele mai bune urări din partea lui Donald Trump și i-a mulțumit pentru încetarea focului pe durata vizitei delegației americane. Președintele rus a declarat că Rusia va face tot posibilul pentru siguranța mediatorilor, scrie SkyNews.

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Emisarii lui Trump au fost nevoiţi însă să îl aştepte mai multe ore pe Putin, care a inaugurat o linie nouă de metrou la Moscova şi un terminal petrolier uriaş cu oleoductul aferent, în Siberia, prin videoconferinţă. El s-a întâlnit şi cu candidaţi ai partidului prezidenţial Rusia Unită, în vederea alegerilor parlamentare de luna aceasta, înainte de a începe dialogul cu americanii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat reluarea negocierilor, anunţată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care urmează să îi primească la rândul său pe Witkoff şi Kushner duminică, la Kiev. Peskov a anunţat că după încheierea tratativelor vor fi făcute publice detalii; potrivit unor informații, cei doi emisari urmau să prezinte noi propuneri, potrivit Agerpres.

Putin a început discuțiile cu emisarii lui Trump

ACTUALIZARE 20.18: Vladimir Putin a început întâlnirea cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a anunțat Kremlinul, potrivit SkyNews. Președintele rus a declarat, la începutul discuțiilor, că părțile au de abordat „o situație dificilă” în cadrul negocierilor.

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Emisarii lui Trump au ajuns la Kremlin

ACTUALIZARE 19.40: Convoiul delegației americane a ajuns la Kremlin, unde emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar urma să poarte discuții cu partea rusă, potrivit presei de stat.

Cei doi au fost însoțiți de Kirill Dmitriev, responsabilul rus pentru cooperare economică, relatează TASS. O întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin „ar putea avea loc”, potrivit agenției.

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Zelenski: Ucraina este pregătită pentru un armistițiu temporar

ACTUALIZARE 18.14: Jared Kushner și Steve Witkoff s-au oprit să ia prânzul în centrul Moscovei înaintea întâlnirii cu președintele rus, transmite SkyNews. Presa de stat i-a surprins pe strada Trubnaya, alături de Kirill Dmitriev, emisarul lui Putin pentru investiții.

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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, între timp, că emisarii americani au început discuțiile cu oficialii de la Moscova, după ce el însuși a vorbit cu echipa lui Donald Trump. Potrivit lui Zelenski, această conversație marchează momentul în care Ucraina este „pregătită să respecte un armistițiu privind atacurile aeriene asupra orașelor implicate în procesul de negociere”.

„De acum și până la sfârșitul zilei de sâmbătă, precum și duminică și luni, Ucraina este pregătită să se abțină de la atacuri asupra Moscovei și ne așteptăm ca rușii să facă același lucru în privința Kievului”, a declarat Zelenski.

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În paralel cu discuțiile de la Moscova, sunt pregătite noi contacte diplomatice la Kiev. Zelenski a precizat că planul întâlnirilor cu oficialii americani în acest weekend a fost aprobat. „Îi așteptăm pe Steve Witkoff și Jared Kushner și suntem pregătiți pentru o discuție de fond”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a anunţat pe Telegram și Ucraina îşi va sista la rândul său loviturile asupra oraşelor implicate în procesul de negociere, în primul rând Moscova, care nu va fi vizată nici duminică, nici luni.

Putin se va întâlni cu emisarii lui Trump

ACTUALIZARE 15.14: Vladimir Putin a ordonat ca, timp de trei zile începând de la miezul nopții, să nu se lanseze niciun atac asupra Kievului, a declarat purtătorul său de cuvânt, relatează Sky News.

Dmitri Peskov a declarat pentru TASS că liderul rus se va întâlni astăzi și cu Jared Kushner și Steve Witkoff.

„Într-adevăr, astfel de informații au fost primite din partea ucraineană. Președintele rus și comandantul suprem Putin a emis un ordin de suspendare a atacurilor asupra Kievului timp de trei zile, începând de la miezul nopții de astăzi. Această măsură se datorează pregătirii și desfășurării unor întâlniri cu reprezentanții americani la Kiev”.

Această declarație vine după ce Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina nu va lansa niciun atac pe durata vizitei delegației de la Washington și a îndemnat Rusia să procedeze la fel.

La început, Rusia părea să ignore solicitarea formulată ieri seară, desfășurând atacuri pe parcursul nopții.

Kirill Dmitriev se va întâlni cu emisarii americani

ACTUALIZARE 13.23: Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev se va întâlni cu reprezentanții speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, la sosirea acestora la Moscova sâmbătă, au declarat pentru Reuters două persoane la curent cu vizita.

Dmitriev, care a declarat agenției Reuters în luna iunie că a păstrat legătura cu negociatorii americani în timpul unei pauze în vizitele acestora în Rusia, a participat la toate întâlnirile anterioare ale acestora cu președintele Vladimir Putin. De asemenea, el a jucat un rol important în negocierea derogărilor de la sancțiunile americane pentru petrolul rusesc în acest an.

Între Rusia și Ucraina există în continuare divergențe majore cu privire la modul în care se poate pune capăt războiului care durează de patru ani și jumătate, cel mai sângeros din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Kremlinul a declarat vineri că poziția pe care Putin a expus-o într-un discurs ținut acum doi ani – potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze întregul teritoriu al celor patru regiuni revendicate de Rusia și să renunțe la planul său de a adera la NATO – este „de neclintit”.

De la ultimele negocieri de pace din februarie, fiecare dintre părți și-a intensificat atacurile aeriene de lungă distanță în adâncul teritoriului celeilalte părți, în timp ce conflictul naval s-a intensificat și el.

Pe teren, liniile frontului au rămas în mare parte neschimbate, Rusia înregistrând doar avansuri treptate în încercarea sa de a cuceri întreaga regiune Donbas din Ucraina.

Atacurile cu drone ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești au dus la o vară marcată de penurie de combustibil și de creșterea prețurilor pentru șoferii ruși, în timp ce aproximativ 30 de atacuri asupra unor depozite uriașe aparținând în mare parte companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din țară, au afectat economia de consum.

Un atac cu drone rusești a vizat vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev — a zecea zi consecutivă de atacuri intense asupra capitalei — iar Zelenski a promis că va riposta.

Zelenski acuză Rusia că atacă aeroporturi din Ucraina

ACTUALIZARE 13.09: Rusia a atacat aeroporturi din Ucraina, în capitala Kiev şi oraşul apropiat Borîspil, înaintea vizitei celor doi emisari americani, a declarat sâmbătă preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters şi AFP.

Spaţiul aerian al Ucrainei a fost închis de la invazia Rusiei din februarie 2022. Dar Zelenski a spus că oficialii au discutat posibilitatea ca negociatorii de pace americani, Steve Witkoff şi Jared Kushner, să folosească un avion pentru vizita lor aşteptată la Kiev, duminică.

„Evident, aceste atacuri ruseşti asupra aeroporturilor sunt o reacţie la discuţiile şi pregătirile pentru posibilitatea ca partea americană să folosească un avion pentru a călători în Ucraina şi a ateriza pe aeroportul Kiev sau pe aeroportul Borîspil”, a apreciat Zelenski pe aplicaţia Telegram. „(Drone) Shahed ruso-iraniene ca răspuns la diplomaţia americană”, a adăugat el.

Un avion special american a aterizat la Moscova

ACTUALIZARE 13.03: Un avion special provenind din Statele Unite a aterizat sâmbătă la Moscova, transportându-i, se pare, pe emisarii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care urmează să se întâlnească în cursul zilei cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a relansa negocierile de pace din Ucraina, informează EFE.

Controlorii de trafic aerian au confirmat sosirea aeronavei pe aeroportul Vnukovo din Moscova, potrivit agenţiei de ştiri Interfax.

Avionul a intrat în spaţiul aerian rusesc dinspre Finlanda, potrivit TASS, la mai puţin de două săptămâni după ce directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat Moscova pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina.

Mediatorii americani solicitaseră garanţii de securitate de la ambele părţi implicate în conflict, după care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri seară o oprire temporară a atacurilor aeriene împotriva teritoriului rus.

„Rusia trebuie să facă acelaşi lucru (...) Scopul nostru este ca vizita şi negocierile cu partea americană să fie cât mai constructive şi substanţiale cu putinţă”, a comentat el în discursul său tradiţional către naţiune.

Știrea inițială: Steve Witkoff și ginerele președintelui american, Jared Kushner, vor prezenta celor doi președinți cea mai nouă propunere de pace pentru încheierea războiului din Ucraina.

Aceștia au ajuns la Moscova cu puțin timp în urmă, Rusia fiind prima oprire a celor doi trimiși ai lui Trump. Emisarii americani vor participa la mai multe întâlniri la nivel înalt, fiind primiți de Vladimir Putin.

În cadrul unor declarații făcute vineri în Biroul Oval, Trump a sugerat că SUA ar avea o propunere concretă menită să pună capăt războiului, care se află acum în al cincilea an. El nu a oferit însă detalii cu privire la conținutul acestei propuneri.

„Avem o idee pentru pace”, a spus Trump. „I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori de excepție. Au făcut o treabă excelentă, iar noi i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem sau nu să ajungem la un acord. Și s-ar putea să avem șanse mari să reușim”.

Totuși, Kremlinul consideră că șansele unui progres diplomatic în cadrul vizitei emisarilor americani la Moscova sunt „extrem de reduse”, a relatat Bloomberg sâmbătă, 5 septembrie, conform Kyiv Post.

Potrivit unor surse apropiate conducerii ruse, vizitele anterioare ale negociatorilor americani nu au dat rezultate concrete, iar Moscova nu se așteaptă ca, de data aceasta, emisarii să prezinte propuneri pe care Kremlinul le-ar considera acceptabile.

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Editor : A.M.G.