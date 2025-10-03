Live TV

Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței

Data publicării:
vladimir putin la birou
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Din articol
„Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi”, le spune Putin membrilor NATO

Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Donald Trump, care anterior afirmase că Kievul ar trebui să cedeze teritoriu pentru a face pace cu Moscova, şi-a schimbat radical retorica săptămâna trecută, afirmând că Ucraina ar putea recâştiga tot teritoriul de la Rusia şi calificând Moscova drept un „tigru de hârtie”. El a repetat această afirmaţie şi săptămâna aceasta

Putin, vorbind joi la Forumul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, a spus că forţele ruse avansează de-a lungul întregului front din Ucraina şi că aproape toată alianţa NATO condusă de SUA luptă acum împotriva Rusiei. „Un tigru de hârtie. Ce urmează apoi? Te duci şi te ocupi de acest tigru de hârtie”, a comentat Putin. „Ei bine, dacă luptăm cu întregul bloc NATO, ne mişcăm, avansăm şi ne simţim încrezători, iar noi suntem un „tigru de hârtie”, atunci NATO în sine ce este?” - a punctat liderul de la Kremlin.

Putin a ironizat afirmaţiile europene potrivit cărora dronele ruseşti ar fi invadat spaţiul aerian al NATO, glumind că a promis că nu va mai face acest lucru în Danemarca şi că nu are drone care să poată zbura până la Lisabona.

Autorităţile europene au acuzat Rusia de încălcări flagrante ale spaţiului aerian al regiunii, inclusiv cu incursiuni recente ale dronelor în Polonia şi ale avioanelor de vânătoare în Estonia.

În schimb, Putin a adoptat un ton mai serios cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, spunând că un astfel de pas ar duce la o nouă undă periculoasă de escaladare.

„Este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american”, a spus Putin. „Acest lucru va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare, inclusiv în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite”, a avertizat el.

Statele Unite nu au anunţat până în prezent nicio decizie privind furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi”, le spune Putin membrilor NATO

Membrii NATO, a spus el, furnizează Ucrainei informaţii, arme şi instruire şi alimentează ceea ce el consideră a fi „isteria” cu privire la presupusele planuri ale Rusiei de a ataca un membru NATO, planuri pe care le-a respins ca fiind „imposibil de crezut”.

„Dacă cineva mai doreşte să concureze cu noi în sfera militară, aşa cum spunem noi, n-are decât să încerce”, a spus Putin. „Contramăsurile Rusiei nu vor întârzia să apară”, a ameninţat el.

Putin descrie războiul ca un moment decisiv în relaţiile Moscovei cu Occidentul, care, spune el, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO şi invadarea a ceea ce Moscova consideră sfera sa de influenţă.

Războiul Rusiei în Ucraina, cel mai sângeros din Europa de după al Doilea Război Mondial, a declanşat cea mai mare confruntare dintre Rusia şi Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, iar oficialii ruşi spun că se află acum într-un conflict „fierbinte” cu Occidentul.

Liderii din Europa de Vest şi Ucraina consideră războiul ca fiind o acaparare imperialistă de teritorii şi au promis în repetate rânduri că vor învinge forţele ruse. Ei susţin că, dacă Rusia nu va fi învinsă, Putin va risca să atace un membru NATO.

„Vreau doar să spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi ocupaţi-vă de propriile probleme. Uitaţi-vă la ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene”, a transmis Putin la forumul de discuţii, unde a făcut referire inclusiv la anularea alegerilor din România.

Putin a mai afirmat că forţele armate ale Ucrainei se confruntă cu o gravă lipsă de personal şi cu dezertări, în timp ce Rusia are suficienţi soldaţi. El a sugerat că Kievul ar trebui să negocieze încetarea războiului.

Rusia, a spus el, controlează aproape întreaga provincie Luhansk, 81% din regiunea Doneţk şi 75% din regiunile Zaporojie şi Herson.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
4
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Ninge...
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
klaus iohannis
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al...
Ultimele știri
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte
Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow la debutul în Conference League
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanc-ucraina-avdiivka-1536x1023
Moșteanu: Putin menține mobilizarea în Rusia prin propagandă, nu reușește să miște linia frontului. Bravii ucraineni resping atacurile
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Vladimir Putin acuză Franţa de „piraterie” după interceptarea petrolierului suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump vede o „oportunitate fără precedent” de a pedepsi democrații, pe fondul blocajului guvernamental din SUA
Digital composite image of flag of nato and russia painted on damaged wall, copy space
Vladimir Putin condamnă „isteria UE” împotriva Moscovei și atrage atenția că Rusia voia integrarea în NATO: „Am fost respinși”
militari sua nato deveselu
Militarii americani de la baza Deveselu nu vor fi plătiți până când Congresul SUA va debloca bugetul guvernului de la Washington
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...