Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței

Liderul rus Vladimir Putin a ripostat joi la afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump, care a numit Rusia un „tigru de hârtie”, sugerând că NATO ar putea fi ilustrarea unei astfel de caracterizări şi a avertizat pe de altă parte Statele Unite că, dacă vor furniza rachete Tomahawk Ucrainei, acest lucru va declanşa o nouă escaladare periculoasă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Donald Trump, care anterior afirmase că Kievul ar trebui să cedeze teritoriu pentru a face pace cu Moscova, şi-a schimbat radical retorica săptămâna trecută, afirmând că Ucraina ar putea recâştiga tot teritoriul de la Rusia şi calificând Moscova drept un „tigru de hârtie”. El a repetat această afirmaţie şi săptămâna aceasta

Putin, vorbind joi la Forumul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, a spus că forţele ruse avansează de-a lungul întregului front din Ucraina şi că aproape toată alianţa NATO condusă de SUA luptă acum împotriva Rusiei. „Un tigru de hârtie. Ce urmează apoi? Te duci şi te ocupi de acest tigru de hârtie”, a comentat Putin. „Ei bine, dacă luptăm cu întregul bloc NATO, ne mişcăm, avansăm şi ne simţim încrezători, iar noi suntem un „tigru de hârtie”, atunci NATO în sine ce este?” - a punctat liderul de la Kremlin.

Putin a ironizat afirmaţiile europene potrivit cărora dronele ruseşti ar fi invadat spaţiul aerian al NATO, glumind că a promis că nu va mai face acest lucru în Danemarca şi că nu are drone care să poată zbura până la Lisabona.

Autorităţile europene au acuzat Rusia de încălcări flagrante ale spaţiului aerian al regiunii, inclusiv cu incursiuni recente ale dronelor în Polonia şi ale avioanelor de vânătoare în Estonia.

În schimb, Putin a adoptat un ton mai serios cu privire la posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, spunând că un astfel de pas ar duce la o nouă undă periculoasă de escaladare.

„Este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american”, a spus Putin. „Acest lucru va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare, inclusiv în relaţiile dintre Rusia şi Statele Unite”, a avertizat el.

Statele Unite nu au anunţat până în prezent nicio decizie privind furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina.

„Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi”, le spune Putin membrilor NATO

Membrii NATO, a spus el, furnizează Ucrainei informaţii, arme şi instruire şi alimentează ceea ce el consideră a fi „isteria” cu privire la presupusele planuri ale Rusiei de a ataca un membru NATO, planuri pe care le-a respins ca fiind „imposibil de crezut”.

„Dacă cineva mai doreşte să concureze cu noi în sfera militară, aşa cum spunem noi, n-are decât să încerce”, a spus Putin. „Contramăsurile Rusiei nu vor întârzia să apară”, a ameninţat el.

Putin descrie războiul ca un moment decisiv în relaţiile Moscovei cu Occidentul, care, spune el, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO şi invadarea a ceea ce Moscova consideră sfera sa de influenţă.

Războiul Rusiei în Ucraina, cel mai sângeros din Europa de după al Doilea Război Mondial, a declanşat cea mai mare confruntare dintre Rusia şi Occident de la criza rachetelor cubaneze din 1962, iar oficialii ruşi spun că se află acum într-un conflict „fierbinte” cu Occidentul.

Liderii din Europa de Vest şi Ucraina consideră războiul ca fiind o acaparare imperialistă de teritorii şi au promis în repetate rânduri că vor învinge forţele ruse. Ei susţin că, dacă Rusia nu va fi învinsă, Putin va risca să atace un membru NATO.

„Vreau doar să spun: calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi şi ocupaţi-vă de propriile probleme. Uitaţi-vă la ce se întâmplă pe străzile oraşelor europene”, a transmis Putin la forumul de discuţii, unde a făcut referire inclusiv la anularea alegerilor din România.

Putin a mai afirmat că forţele armate ale Ucrainei se confruntă cu o gravă lipsă de personal şi cu dezertări, în timp ce Rusia are suficienţi soldaţi. El a sugerat că Kievul ar trebui să negocieze încetarea războiului.

Rusia, a spus el, controlează aproape întreaga provincie Luhansk, 81% din regiunea Doneţk şi 75% din regiunile Zaporojie şi Herson.

