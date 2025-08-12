Live TV

Putin îl trimite pe șeful deputaților ruși în Coreea de Nord. Ce va face acesta la Phenian

Data publicării:
Plenary meeting of the State Duma of Russia
Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat din Rusia Sursa: Profimedia Images

Preşedintele Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, Viaceslav Volodin, va efectua o vizită în Coreea de Nord joi şi vineri, a anunţat marţi biroul său de presă într-un comunicat.

Volodin "se va deplasa la Phenian în fruntea unei delegaţii ruse, la invitaţia Adunării Populare supreme" nord-coreene, "pentru a participa la festivităţile prilejuite de jubileul de 80 de ani de la Eliberarea Coreei", precizează comunicatul Dumei de Stat.

În ultimii ani, Rusia şi Coreea de Nord şi-au întărit cooperarea militară, nord-coreenii furnizând arme şi trupe pentru a susţine ofensiva rusă împotriva Ucrainei, în curs din februarie 2022, informează AFP, potrivit Agerpres.

Cele două ţări au semnat un acord de apărare reciprocă în timpul unei vizite a preşedintelui rus Vladimir Putin în Coreea de Nord anul trecut.

Un contingent de soldaţi nord-coreeni a participat, alături de militari ruşi, la lupte în regiunea Kursk contra ucrainenilor, care ocupau în parte din vara lui 2024 acest teritoriu rus frontalier cu Ucraina. Rusia a anunţat apoi că în aprilie soldaţii nord-coreeni s-au întors acasă.

În aceeaşi lună, Phenianul a confirmat pentru prima dată că desfăşurase pe front trupe pentru a susţine armata rusă.

La mijlocul lui iulie, conducătorul nord-coreean Kim Jong Un a asigurat Moscova de sprijinul său "necondiţionat" contra Ucrainei, în timpul unei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov.

S-a aflat! Cine este bărbatul care a produs un accident mortal în Constanța, după ce a condus beat și drogat
