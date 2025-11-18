Liderul de la Kremlin a semnat un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la sabotaj – inclusiv închisoarea pe viață – și reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani.

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la comiterea de acte de sabotaj și reduce vârsta răspunderii penale pentru astfel de acte de la 16 la 14 ani, scrie Kyiv Post.

Duma de Stat a Rusiei a adoptat proiectul de lege în octombrie, pe fondul creșterii numărului de cazuri de sabotaj instigat de tineri împotriva țintelor militare, care semnalează o disidență crescândă față de războiul Moscovei în Ucraina.

Conform noii legi, cei care incită copiii să comită acte de sabotaj pot fi acum condamnați la închisoare pe viață, iar vârsta răspunderii penale pentru comiterea unor astfel de acte a fost redusă la 14 ani, potrivit agenției de presă ruse RIA Novosti.

În plus, legea elimină termenul de prescripție și interzice suspendarea pedepselor pentru orice persoană implicată într-o organizație subversivă, iar cei care execută pedepse cu închisoarea pentru sabotaj pot beneficia de eliberare condiționată numai după ce au executat trei sferturi din pedeapsă.

Înainte ca Putin să semneze noua lege, pedeapsa în Rusia pentru comiterea unor astfel de acte era de 10 ani de închisoare și de opt ani pentru conspirație sau planificare.

Viacheslav Volodin, președintele Dumei și colaborator apropiat al lui Putin, a declarat anterior că legea este necesară „pentru a proteja securitatea națională a Rusiei”.

Cazuri de notorietate

Rusia acuză de mult timp serviciile secrete ucrainene că îi incită pe adolescenți să comită acte de sabotaj în schimbul unor recompense bănești.

În octombrie, o fetiță de 12 ani dintr-un oraș portuar din zona Baltică a fost prinsă încercând să incendieze o cutie de telecomunicații militare după ce i s-au oferit 300.000 de ruble (3.690 de dolari) prin Telegram. În septembrie, un băiat de 16 ani din Novorossiysk a fost arestat cu explozibili pentru că plănuia să atace o clădire militară locală, fiind recrutat și promis cu bani de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Agenția de știri germană DW a remarcat că în ultimul an numărul cazurilor de sabotaj în Rusia a crescut semnificativ.

