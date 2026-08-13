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Putin invocă „codul genetic al învingătorului” în timp ce rușii sunt tot mai obosiți de război, iar dronele ucrainene lovesc rafinării

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Vladimir Putin
Deziluzia față de regimul Putin se manifestă tot mai vizibil, pe fondul problemelor economice și al războiului din Ucraina. Foto: Profimedia
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Vladimir Putin a declarat că rușii au un „cod genetic al învingătorului”. El a făcut această afirmație în cadrul unei întâlniri cu Valeri Limarenko, guvernatorul regiunii Sahalin, pe insula Iturup. Guvernatorul din Sahalin i-a povestit președintelui că, în timpul călătoriilor sale în cele mai îndepărtate locuri, întâlnește oameni care își exprimă disponibilitatea de a face „totul pentru victorie”. „Așa sunt oamenii noștri. Codul genetic al învingătorului”, a spus Putin în răspuns (citat conform TASS).

Putin a menționat existența unui „cod genetic” al rușilor cu mult înainte de războiul din Ucraina. În 2017, el a declarat că acest „cod” include: o atitudine „grijulie” față de patrie, „loialitatea față de prietenia sinceră și respingerea oricărei presiuni din exterior”. „Acestea sunt elementele fundamentale ale statalității ruse, codul nostru genetic și cultural”, a subliniat Putin. După invazia pe scară largă în Ucraina, el a afirmat că Rusia va câștiga războiul dacă societatea rusă se va uni și se va consolida. „Când adversarul va vedea că societatea noastră este puternică, unită pe plan intern și consolidată, atunci, fără nicio îndoială, se va întâmpla ceea ce ne dorim: atât succesul, cât și victoria”, a explicat Putin.

Între timp, în luna mai a acestui an, sondajele sociologice confidențiale realizate pentru „Rusia Unită” au arătat că peste 60% dintre ruși s-au săturat de diverse aspecte ale războiului și sunt pregătiți pentru orice deznodământ al conflictului. „Așteptăm o soluție — ca războiul să se termine într-un fel sau altul. Dacă puteți să le dați o lovitură — dați-le-o. Dacă puteți face altceva — faceți altceva. Dar faceți ceva odată”, a descris starea de spirit a oamenilor o sursă a Faridaily. Un sondaj realizat de „Centrul Levada” în luna mai a arătat, de asemenea, că 62% dintre ruși consideră că autoritățile ar trebui să treacă la negocierile de pace.

În acest context, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskii, a declarat că Putin nu știe cum să pună capăt războiului fără a ocupa restul regiunilor Donețk, Zaporijia și Herson sau fără o „victorie de amploare”. În acest sens, liderul ucrainean a admis că, în viitor, Putin ar putea ataca una dintre țările baltice și ar putea încerca să o ocupe în totalitate.

Editor : A.R.

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