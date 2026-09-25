Victoria Rusiei Unite în alegerile parlamentare îi oferă lui Vladimir Putin un nou argument pentru a susține că societatea rusă sprijină politica Kremlinului și războiul din Ucraina. În același timp, Rusia se confruntă cu penurie de combustibil, probleme ale internetului, inflație și temeri privind o nouă mobilizare, în timp ce atacurile și presiunile interne se intensifică, anunță Foreign Affairs.

Victoria zdrobitoare a partidului Rusia Unită al președintelui Vladimir Putin în alegerile parlamentare desfășurate în perioada 18-20 septembrie nu a fost o surpriză. Formațiunea pro-Kremlin a obținut 57,83% din voturile exprimate pe listele de partid și aproximativ 355 dintre cele 450 de mandate din Duma de Stat, potrivit rezultatelor anunțate de autoritățile electorale.

Alegerile au fost primele pentru Duma de Stat organizate după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Procesul electoral s-a desfășurat într-un context în care majoritatea candidaților anti-război au fost excluși, iar partidele parlamentare importante susțin în linii mari politica Kremlinului.

Pentru Putin, rezultatul poate fi prezentat drept o confirmare a sprijinului intern pentru politica sa și pentru continuarea războiului. Reuters a remarcat că alegerile pot fi folosite de Kremlin ca dovadă a „unității” naționale și ca argument pentru menținerea cursului actual. Realitatea socială este însă mai complicată.

O societate tot mai afectată de război

Sondajele din ultimele luni indică existența unor probleme tot mai vizibile pentru populația rusă.

Un sondaj realizat de Centrul Levada între 18 și 28 august 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.600 de persoane, arată că două treimi dintre respondenți s-au confruntat în ultima lună cu cel puțin una dintre problemele legate de internetul mobil, aplicațiile de mesagerie sau lipsa benzinei.

Lipsa combustibilului a îngreunat semnificativ viața pentru 32% dintre cei intervievați, în timp ce problemele privind accesul la internetul mobil și funcționarea aplicațiilor de mesagerie au afectat serios aproximativ unul din cinci respondenți.

În paralel, atacurile cu drone asupra unor regiuni rusești au apropiat războiul de viața cotidiană a populației. Reuters relata înaintea alegerilor că în Rusia crescuseră temerile privind consecințele conflictului, inclusiv posibilitatea unei noi mobilizări. Pentru Kremlin, menținerea impresiei de normalitate devine astfel tot mai importantă.

O victorie electorală într-un sistem puternic controlat

Rusia Unită a obținut un rezultat mai bun decât în alegerile parlamentare din 2021, când formațiunea obținuse 49,8% din voturile pe liste. Rezultatul din 2026 îi asigură partidului o majoritate constituțională în Duma de Stat.

În același timp, competiția electorală a fost puternic restrânsă. Yabloko, partidul liberal care promovează o poziție anti-război, a fost împiedicat să participe cu lista federală la alegerile pentru Duma, deși unii dintre candidații săi au putut participa în circumscripții uninominale. Mai mulți membri ai formațiunii au fost, de asemenea, vizați de proceduri penale.

Unul dintre liderii Yabloko, Lev Shlosberg, a fost condamnat în august la 11 ani și o lună de închisoare pentru acuzații legate de declarațiile sale despre război și despre armata rusă.

În acest context, rezultatul electoral nu poate fi interpretat separat de restrângerea competiției politice și de presiunile exercitate asupra vocilor anti-război.

„Să trecem la un nivel superior”

În ultimele săptămâni, Kremlinul a intensificat mesajele privind amenințarea externă și necesitatea unității naționale. Putin a avut un program public intens, cu întâlniri cu militari, oameni de știință, oameni de afaceri și tineri. În paralel, autoritățile au continuat să lege războiul de identitatea națională și de ideea unei confruntări mai largi cu Occidentul.

Această mobilizare nu se limitează la politică și economie. Istoria, religia și simbolurile militare sunt folosite tot mai mult pentru a susține narațiunea oficială despre război.

În august, Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat descoperirea unor rămășițe atribuite lui Dmitri Donskoi, prințul rus din secolul al XIV-lea. Putin a vizitat ulterior locul, iar o parte dintre moaște a fost trimisă către unități militare ruse pentru ceea ce autoritățile au prezentat drept o susținere spirituală a trupelor.

În același timp, mii de credincioși au participat la evenimente religioase organizate în Rusia, în timp ce procesiunile și simbolurile patriotice au fost integrate tot mai mult în mesajul oficial privind războiul.

Iarna, o nouă armă a Kremlinului

Una dintre principalele preocupări pentru Ucraina rămâne perspectiva unei intensificări a atacurilor asupra infrastructurii energetice înainte și în timpul iernii.

Rusia a folosit deja în mod repetat atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene. O nouă campanie de lovituri asupra rețelei electrice ar putea pune presiune suplimentară asupra populației civile în lunile reci.

În același timp, Kremlinul trebuie să decidă dacă are nevoie de o nouă mobilizare militară de amploare. O astfel de măsură ar putea permite suplimentarea efectivelor armatei, dar ar avea și un cost intern ridicat. Mobilizarea din 2022 a provocat o reacție puternică în societatea rusă și a determinat sute de mii de oameni să părăsească țara.

De aceea, Kremlinul ar putea prefera recrutarea și mobilizarea graduală, evitând pe cât posibil o nouă mobilizare generală.

Putin are nevoie de o ieșire, dar nu renunță la presiune

În același timp, rămâne deschisă perspectiva reluării eforturilor diplomatice dintre Rusia și Statele Unite. Administrația Donald Trump a încercat în 2025 și 2026 să obțină un acord care să pună capăt războiului, dar negocierile nu au dus până acum la un rezultat definitiv.

Vizita la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, în august a fost privită drept un posibil semnal al menținerii canalelor de comunicare dintre Washington și Moscova.

Un canal diplomatic discret ar putea permite celor două părți să discute mai direct despre condițiile unei eventuale înțelegeri.

Pentru Putin, însă, problema este că o încheiere a războiului ar trebui prezentată în Rusia drept o victorie și nu drept o retragere.

Omul de încredere

Deocamdată, Kremlinul pare să considere că dispune de resursele necesare pentru a continua războiul. Victoria Rusiei Unite îi oferă lui Putin o majoritate parlamentară consolidată, iar sistemul politic îi permite să mențină sub control principalele instituții ale statului. În același timp, reprimarea vocilor anti-război reduce spațiul pentru contestarea publică a politicilor Kremlinului.

Dar presiunile economice și sociale devin tot mai vizibile. Penuria de combustibil, problemele de acces la internet, inflația și atacurile cu drone afectează tot mai mult viața cotidiană a rușilor. Sondajul Levada din august arată amploarea acestor probleme la nivelul populației.

În același timp, economia rusă este puternic orientată către producția militară, ceea ce susține anumite sectoare, dar pune presiune asupra resurselor disponibile pentru economia civilă.

Niciun loc unde să te duci

Escaladarea în Rusia lui Putin se desfășoară pe două fronturi: pe câmpul de luptă și în interiorul țării.

Pe frontul extern, Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei și menține presiunea militară. Pe frontul intern, autoritățile continuă să înăsprească legislația privind disidența, organizațiile considerate „agenți străini” și criticile la adresa armatei.

Cazul lui Lev Shlosberg este unul dintre cele mai recente exemple. Condamnarea sa la peste 11 ani de închisoare a transmis un mesaj puternic către alte persoane care critică războiul.

În același timp, Yabloko a rămas în afara competiției federale pentru Duma, după ce autoritățile au blocat lista partidului, deși candidați ai formațiunii au putut participa în anumite circumscripții uninominale.

Pentru Kremlin, controlul intern și continuarea războiului sunt astfel strâns legate.

Un război care devine tot mai greu de încheiat

Una dintre problemele fundamentale ale Kremlinului este că războiul trebuie să aibă, la un moment dat, un final care să poată fi prezentat drept victorie.

Putin continuă să descrie acțiunile Rusiei drept o campanie defensivă și justificată istoric. Pentru Kremlin, conflictul este prezentat ca o confruntare nu doar cu Ucraina, ci și cu Occidentul.

Pe măsură ce războiul se prelungește, însă, costurile devin tot mai vizibile pentru societatea rusă.

Rușii se confruntă cu restricții, inflație, probleme de aprovizionare și riscul atacurilor cu drone. În același timp, presiunea politică și militarizarea societății continuă.

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Întrebarea este cât timp poate fi menținut acest echilibru. Pentru moment, rezultatul alegerilor îi oferă lui Putin un nou argument politic pentru continuarea cursului actual. Dar victoria electorală nu elimină problemele economice și sociale ale Rusiei și nici nu rezolvă dilema strategică a Kremlinului: cum poate încheia un război pe care l-a transformat într-un element central al politicii sale interne și externe.

În aceste condiții, următoarele luni, inclusiv perioada de iarnă, vor fi esențiale pentru a vedea dacă Moscova va continua să mizeze pe presiunea militară, dacă va recurge la noi forme de mobilizare sau dacă va încerca să redeschidă serios negocierile.

Editor : C.A.