Putin își numește rude în funcții cheie pentru că „nu mai are încredere în oficialii săi”: „Poate că simte că vine un moment periculos”

Președintele Vladimir Putin a numit-o pe fiica verișoarei sale ministru adjunct al Apărării și pe soțul acesteia ministru al Energiei, pentru că nu mai are încredere în oficialii ruși în continuarea războiului său împotriva Ucrainei, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații distribuite publicației The Times.

Evaluarea încheie un dosar de 21 de pagini despre Anna Țivileva (născută Putina), întocmit de serviciul de informații militare al Ucrainei, GUR, care compilează în mod curent cercetări despre înalții oficiali inamici pentru a-și fundamenta planurile militare.

Autorii cred că aceasta a fost trimisă să spioneze ministerul și să îi raporteze direct lui Putin corupția și lipsa de loialitate. Unele dintre aceste informații au precipitat arestări de către FSB, agenția de securitate care a înlocuit KGB-ul din epoca sovietică, au spus autorii raportului.

„Putin a format mai multe grupuri de rude în guvern, iar Anna conduce unul dintre aceste grupuri. Sarcina lui Țivileva este să adapteze economia pentru Ministerul Apărării, să reducă corupția și abuzurile și să găsească vinovații”, a declarat un comandant de secție GUR și unul dintre autorii raportului.

Deși Putin și-a consolidat puterea permițând unui sistem corupt să distribuie bogăția între elitele serviciilor de securitate, el și-a dat seama acum că nivelul de corupție este incompatibil cu câștigarea războiului, se arată în dosar.

Documentul a fost dezvoltat pe parcursul a șase luni de șapte agenți care lucrează cu surse din interiorul Rusiei, interceptând comunicații și materiale open source, a declarat ofițerul superior. Printre sursele rusești citate s-au numărat și persoane care au avut de suferit financiar în urma represiunii.

Putin a numit-o pe Țivileva în funcția de viceministru al Apărării pe 17 iunie anul trecut. Cu o lună înainte îl numise pe soțul ei, Serghei Țivilev, ministru al Energiei.

Ea s-a alăturat ministerului Apărării în timpul unei epurări continue a oficialilor, care a inclus remanierea ministrului pe termen lung Serghei Șoigu și arestarea foștilor miniștri adjuncți Timur Ivanov, Pavel Popov și Dmitri Bulgakov. Fiecare arestare importantă a fost urmată de un val de alte arestări în rândul contractorilor de top din domeniul apărării.

În august anul trecut, Putin a adăugat responsabilităților Țivilevei rolul de secretar de stat al Ministerului Apărării - o combinație rară de roluri politice și birocratice. A doua funcție o pune la conducerea birocraților ministerului și îi conferă puteri extinse asupra bugetului acestuia.

Antreprenor din industria medicală, Țivileva nu avea experiență în sectorul apărării la momentul numirii sale. Serviciul de Informații al Apărării din Marea Britanie a remarcat la acea vreme că la Moscova apăruseră „critici discrete pentru nepotismul care a pus la încercare chiar și toleranța Rusiei față de practicile corupte”.

Dependența tot mai mare a lui Putin de rudele sale din cabinet și din întreprinderile cheie de stat subliniază izolarea crescândă a liderului rus, incapabil să se bazeze nici măcar pe vechii aliați, dintre care unii au devenit nemulțumiți din cauza activelor pierdute din cauza sancțiunilor și a fluxurilor de venituri perturbate de război.

„Din cauza diferențelor de vârstă, există un număr din ce în ce mai mic de persoane care îi datorează cariera lui Putin”, a declarat Emily Ferris, cercetătoare în cadrul departamentului de studii de securitate internațională de la Royal United Services Institute, specializată în politica internă rusă.

„Are o mulțime de angajați juniori lingușitori, dar asta nu e același lucru cu a avea pe cineva care este un prieten loial și de încredere, de aceea caută persoane înrudite cu el prin sânge. Faptul că are rude acolo îi oferă un alt nivel de protecție.”

Numirea lui Țivileva face parte dintr-un efort de a controla presupusele acte de corupție comise de Serghei Cemezov, directorul executiv al Rostec Corporation, conglomeratul de stat rusesc din domeniul apărării, conform dosarului serviciilor de informații. Deși este un oficial din sectorul public, GUR relatează că Cemezov a acumulat o avere vastă, inclusiv în active în străinătate.

„Au existat mai multe valuri de arestări. Nu toată lumea putea fi arestată deodată - există motive întemeiate pentru asta”, a spus ofițerul GUR. „Un grup loial lui Cemezov sau lui Șoigu ar putea organiza o revoltă, așa cum s-a întâmplat cu Prigojin [recentul lider al grupului de mercenari Wagner].”

Epurarea a „intensificat” anxietatea în rândul elitei largi a Moscovei, majoritatea fiind vulnerabilă la acuzații de corupție, potrivit organizației Carnegie Endowment for International Peace. De asemenea, aceștia sunt îngrijorați de faptul că fluxurile de chirii ale Ministerului Apărării au fost deviate către noi grupuri, inclusiv cea a lui Țivileva, a scris organizația în ianuarie.

Țivileva și soțul ei au beneficiat enorm de patronajul lui Putin, potrivit GUR, care estimează că cei doi au acumulat peste 4 miliarde de dolari prin afacerile, proprietățile și veniturile lor.

Se pare că Țivileva deține o participație de 70% la Kolmar Group, o întreprindere minieră de cărbune evaluată de presa rusă la 2,4 miliarde de dolari. O anchetă din 2022 a Radio Europa Liberă a susținut că Kremlinul a investit peste 11 miliarde de ruble (132 de milioane de dolari) în companie, iar valoarea activelor sale era de 2,5 miliarde de dolari. Participația de 70% le-a fost transferată de Ghenadi Timcenko, un oligarh rus, probabil la cererea lui Putin, susține raportul GUR.

Raportul susține, de asemenea, că aceasta controlează companii chimice nesancționate din Germania și Spania prin intermediul unor intermediari, ambele continuând să aprovizioneze industria de apărare rusă. Țivileva însăși a fost sancționată de Regatul Unit, SUA și UE.

Familia lui Țivileva deține peste zece proprietăți în Rusia și aproximativ 30 de vehicule, susține raportul, precum și companii offshore în Panama, Cipru și Elveția.

Profilul public al femeii este, de asemenea, sporit de asocierea sa din ce în ce mai strânsă cu liderul rus. Bazându-se pe surse confidențiale, raportul GUR a precizat că aceasta a apărut la întâlniri cu Putin de nouă ori doar în primele trei săptămâni ale lunii septembrie. Trei dintre aceste întâlniri au fost relatate în presa rusă.

Săptămâna trecută, ea a fost trimisă la Beijing pentru prima sa misiune diplomatică, unde a vorbit la Forumul Xiangshan. GUR consideră că a fost trimisă pentru a obține sprijin din partea Chinei pentru costurile tot mai mari de personal ale ministerului, inclusiv cazarea și hrănirea unei armate enorme, precum și zeci de mii de plăți pentru decese și invalidități în serviciu și costul tratării veteranilor răniți.

Legăturile ei strânse cu Putin ar putea asigura China că este mai puțin probabil ca finanțarea în acest sector să fie deturnată de oficiali corupți, consideră GUR, în timp ce accesul ei la toate domeniile de activitate ale ministerului ar putea permite o avertizare timpurie în cazul unui alt complot împotriva președintelui rus.

„Putin a plănuit o progresie accelerată în carieră pentru ea”, a spus ofițerul GUR. „Poate că simte intuitiv că ar putea veni un moment periculos când va avea nevoie de oameni extrem de apropiați.”

