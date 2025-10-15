Live TV

Video Putin își trimite cântăreții favoriți să concerteze în Coreea de Nord. Ultranaționalistul Shaman, piesă dedicată tovarășului Kim

Shaman
Idolul pop rus pro-Kremlin Shaman (Yaroslav Dronov), împreună cu alți cântăreți ruși, special aleși pentru un „schimb cultural”, au concertat zilele acestea la Phenian, informează Kyiv Post.

Cântărețul ultranaționalist rus „Shaman”, Yaroslav Dronov, a interpretat o melodie în care îl laudă pe dictatorul nord-coreean Kim Jong-un la un concert în Coreea de Nord săptămâna trecută. Cântărețul ar fi surprins publicul cu noua compoziție, care conținea un refren dedicat lui Kim și poporului nord-coreean.

O înregistrare video a cântecului, care a fost interpretat în cadrul unui concert mai amplu susținut de artiști ruși în capitala nord-coreeană, a fost postată pe rețelele de socializare.

Shaman a scandat „Tovarășe Kim Jong Un” când a urcat pe scenă la un eveniment care a celebrat joi trecută cea de-a 80-a aniversare a partidului de guvernământ din Coreea de Nord.

Evenimentul a marcat a doua vizită a cântărețului în RDC, Kim îmbrățișându-l, potrivit unor surse, când a urcat pe scenă și emițând o declarație de mulțumire după eveniment.

„Tovarășul Kim Jong-un, tovarășul Kim Jong-un, el conduce Coreea înainte”, erau câteva dintre versurile care răsunau în clip. „Și în pas cu el, în pas cu el, întreaga națiune mărșăluiește înainte”.

În 2024, Bruxelles l-a sancționat pe Dronov pentru participarea sa la concertele organizate de Kremlin, inclusiv la spectacolele din regiunile ocupate ale Ucrainei. Măsurile au inclus înghețarea activelor și interdicția de a călători în UE.

Shaman a devenit foarte popular în Rusia după invazie, fiind aclamat pe plan intern pentru tributurile sale ultrapatriotice aduse națiunii ruse, precum „Ya russkiy” („Sunt rus”), pe care l-a interpretat în fața soldaților aflați în apropierea liniei frontului.

„Sunt rus. Voi lupta până la capăt”, se spune în versurile refrenului, alături de „Sunt rus și sunt norocos pentru acest lucru/Sunt rus pentru a sfida întreaga lume”.

Piesa a devenit un fel de imn neoficial pentru rușii pro-război. A fost chiar predată în școlile din Sankt Petersburg și a fost interpretată în repetate rânduri la televiziunea de stat.

