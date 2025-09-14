Live TV

Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev de ziua sa. Fostul președinte rus a amenințat recent SUA

Data publicării:
Dmitry Medvedev and Vladimir Putin toasting champaigne
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care aminteşte că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu preşedintele american Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe reţelele de socializare, transmite Agerpres. 

Medvedev, care împlineşte 60 de ani duminică, a primit Ordinul Meritului pentru Patrie, gradul IV, pentru contribuţia sa „la consolidarea statului rus şi asigurarea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse”. 

Kremlinul a apărat opiniile controversate exprimate de Medvedev, care a fost preşedinte între 2008 şi 2012, însă a subliniat întotdeauna că Putin este singura autoritate care stabileşte politica externă a ţării. vladimi

„În fiecare ţară, există membri ai guvernului care au opinii diferite asupra evenimentelor în desfăşurare. Există, de asemenea, oameni cu poziţii foarte radicale în SUA şi în ţările europene. Asta se întâmplă tot timpul”, a declarat recent purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov. 

Trump, care l-a numit „gură mare” pe Medvedev, care în prezent este vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, a ordonat desfăşurarea a două submarine nucleare în apropierea Rusiei luna trecută, ca măsură de garantare a securităţii naţionale în urma „declaraţiilor provocatoare” ale lui Medvedev. 

„Un fost preşedinte rus, Medvedev, care acum conduce unul dintre cele mai importante consilii, a spus nişte lucruri foarte urâte când a vorbit despre energia nucleară. Şi când se menţionează cuvântul nuclear, încep să mă gândesc: «Să fim precauţi, pentru că este ameninţarea supremă». Nu ar fi trebuit să spună asta. Are gura mare”, a declarat Trump. 

Medvedev - pe care Trump l-a mai numit un preşedinte eşuat care încă mai crede că este preşedinte - a criticat ultimatumul impus apoi Rusiei de Statele Unite pentru a opri războiul din Ucraina şi a avertizat că acesta ar putea duce la un conflict între cele două ţări. 

„Trump joacă jocul ultimatumului cu Rusia: 50 sau 10 zile... Ar trebui să-şi amintească două lucruri. În primul rând: Rusia nu este nici Israel, nici măcar Iran. Şi în al doilea rând: fiecare nou ultimatum este un pas spre război. Nu între Rusia şi Ucraina, ci cu chiar ţara lui”, a scris Medvedev pe contul său de X. 

La scurt timp după aceea, fostul preşedinte rus a adăugat pe Telegram: „Să-şi amintească (Trump) de filmele sale preferate «The Walking Dead» şi, de asemenea, cât de periculoasă poate fi «Mâna moartă»”. 

Sistemul rusesc „Perimetru”, cunoscut şi sub numele de „Mâna moartă”, ar fi activat dacă Kremlinul ar pierde controlul asupra arsenalului său nuclear din cauza unui atac inamic masiv. 

Medvedev, care a fost prim-ministru (2012-2020) după ce a părăsit Kremlinul, are puţină influenţă asupra politicii de stat şi este şi foarte nepopular în rândul ruşilor, notează EFE. 

