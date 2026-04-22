Putin l-a reabilitat pe omul îngropat lângă Stalin, pentru „contribuţia remarcabilă la asigurarea securităţii statului”

Preşedintele rus Vladimir Putin a restituit numele lui Felix Dzerjinski, controversatul fondator al poliţiei politice sovietice (Ceka), academiei Serviciului Federal de Securitate (FSB), continuatorul temutului KGB.

În decretul prezidenţial care a intrat în vigoare miercuri, Putin menţionează „contribuţia remarcabilă a lui Dzerjinski la asigurarea securităţii statului”, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Predecesoarea Academiei FSB, Şcoala superioară a KGB-ului din URSS, a purtat numele lui Dzerjinski din 1962 până în 1992, notează media independentă rusă din exil Mediazona.

Actualul lider de la Kremlin a studiat Şcoala superioară a KGB în anii 1970, conform publicaţiei citate.

La fel ca în cazul dictatorului sovietic Iosif Stalin, autorităţile de la Moscova încearcă de ani de zile să-l reabiliteze pe precursorul temutului KGB sovietic.

Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a amplasat de asemenea în faţa sediului său din Moscova o statuie a lui Dzerjinski, al cărui monument din faţa clădirii KGB din Lubianka (în centrul Moscovei) fusese demontat în august 1991, cu câteva luni înainte de căderea URSS.

„Dzerjinski s-a întors”, titra agenţia oficială de presă rusă RIA Novosti într-o relatare de la ceremonia prezidată de directorul SVR, Serghei Narîşkin, cu ocazia unei recente aniversări a „cekistului numărul unu” al ţării.

Înmormântat alături de Stalin în necropola situată în spatele mausoleului lui Lenin, Dzerjinski (1877-1926) are, de asemenea, un mozaic în cartierul care îi purta numele, în nord-estul capitalei, şi un bust în incinta Ministerului de Interne.

Între timp, autorităţile au declarat extremistă organizaţia pentru drepturile omului Memorial, care timp de peste 30 de ani s-a dedicat reabilitării victimelor represiunilor din Uniunea Sovietică.

Mai mult, în weekend a fost demontat un complex memorial din oraşul siberian Tomsk, dedicat victimelor represiunii staliniste, fapt care a stârnit indignarea activiştilor şi opozanţilor.

