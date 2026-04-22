Live TV

Putin l-a reabilitat pe omul îngropat lângă Stalin, pentru „contribuţia remarcabilă la asigurarea securităţii statului”

Data publicării:
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Foto: Profimedia
Din articol
„Dzerjinski s-a întors”

Preşedintele rus Vladimir Putin a restituit numele lui Felix Dzerjinski, controversatul fondator al poliţiei politice sovietice (Ceka), academiei Serviciului Federal de Securitate (FSB), continuatorul temutului KGB.

În decretul prezidenţial care a intrat în vigoare miercuri, Putin menţionează „contribuţia remarcabilă a lui Dzerjinski la asigurarea securităţii statului”, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Predecesoarea Academiei FSB, Şcoala superioară a KGB-ului din URSS, a purtat numele lui Dzerjinski din 1962 până în 1992, notează media independentă rusă din exil Mediazona.

Actualul lider de la Kremlin a studiat Şcoala superioară a KGB în anii 1970, conform publicaţiei citate.

La fel ca în cazul dictatorului sovietic Iosif Stalin, autorităţile de la Moscova încearcă de ani de zile să-l reabiliteze pe precursorul temutului KGB sovietic.

Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a amplasat de asemenea în faţa sediului său din Moscova o statuie a lui Dzerjinski, al cărui monument din faţa clădirii KGB din Lubianka (în centrul Moscovei) fusese demontat în august 1991, cu câteva luni înainte de căderea URSS.

„Dzerjinski s-a întors”

„Dzerjinski s-a întors”, titra agenţia oficială de presă rusă RIA Novosti într-o relatare de la ceremonia prezidată de directorul SVR, Serghei Narîşkin, cu ocazia unei recente aniversări a „cekistului numărul unu” al ţării.

Înmormântat alături de Stalin în necropola situată în spatele mausoleului lui Lenin, Dzerjinski (1877-1926) are, de asemenea, un mozaic în cartierul care îi purta numele, în nord-estul capitalei, şi un bust în incinta Ministerului de Interne.

Între timp, autorităţile au declarat extremistă organizaţia pentru drepturile omului Memorial, care timp de peste 30 de ani s-a dedicat reabilitării victimelor represiunilor din Uniunea Sovietică.

Mai mult, în weekend a fost demontat un complex memorial din oraşul siberian Tomsk, dedicat victimelor represiunii staliniste, fapt care a stârnit indignarea activiştilor şi opozanţilor.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Vladimir Putin
„Nu-l mai lăsa pe Putin să te prostească”: Criticii lui Trump condamnă prelungirea derogării de la sancționarea petrolului rusesc
Stephen Whiting
Șef al Armatei americane: Vladimir Putin se pregătește pentru un atac nuclear de tip „Pearl Harbor în spațiu”
fico
Care sunt țările care blochează zborul lui Robert Fico spre Moscova pentru a participa la parada lui Putin
Mihail Timofeev și Serghei Furgal
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
Vladimir Putin și Donald Trump.
Scandal în SUA: democrații îl acuză pe Trump că „se lasă păcălit” de Putin. „Ce mesaj transmite?”
Recomandările redacţiei
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la...
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR...
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Peiu confirmă că AUR a discutat „informal” cu parlamentari de la PSD...
Ultimele știri
Curtea de Apel respinge o cerere de anulare a numirii în funcţie a judecătorului CCR Mihai Busuioc, depusă de o avocată AUR
A fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii. Cât vor dura lucrările și ce segmente vor fi prioritizate
Circulația metroului, blocată pe magistrala 4. O bucată din tavanul galeriei s-a prăbușit peste șine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Încă 5: au semnat rezilierea contractelor! Mirel Rădoi n-a plecat singur de la FCSB
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment