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Putin l-a rugat pe Modi să mărească cantitatea de benzină trimisă în Rusia. Moscova a ajuns la minimul de rafinare în 24 de ani

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Modi îl îmbrățișează pe Putin
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, și dictatorul rus, Vladimir Putin, la o întâlnire în 2019. Foto: Profimedia Images
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Companiile petroliere ruse au solicitat rafinăriilor indiene să mărească livrările de benzină către Federația Rusă, relatează Reuters, citând două surse familiarizate cu situația.

Cel puțin un transport de benzină indiană este deja în drum spre Rusia, urmând să fie urmat de altele, însă companiile petroliere vor avea nevoie de mai mult, deoarece au pierdut aproximativ 40% din capacitatea rafinăriilor lor, au declarat sursele agenției.

Potrivit acestora, „Rosneft” și „Gazprom Neft” au contactat omologii indieni. Prima a pierdut în iulie rafinăriile din Syzran și Saratov, care și-au oprit producția în urma atacurilor cu drone. A doua a pierdut în iunie rafinăria din Moscova și, în plus, a fost nevoită să oprească rafinăria din Omsk — cea mai mare din Rusia și care a rămas mult timp inaccesibilă pentru dronele Forțelor Armate ale Ucrainei.

Companiile petroliere au apelat atât la rafinăriile private, cât și la cele de stat din India, dar acestea au declarat că nu dispun de volume suplimentare pentru export, au informat surse ale Reuters. Cu toate acestea, potrivit agenției, livrările suplimentare de benzină sunt posibile prin intermediari, care vor transborda combustibilul de la un tanc petrolier la altul pe mare.

Rusia ar putea, de asemenea, să solicite motorină din partea Indiei, susțin surse ale Reuters. Producția acesteia a scăzut cu 40% în plină campanie de recoltare, iar autoritățile sunt nevoite să distribuie manual volumele disponibile pentru a aproviziona magazinele cu produse. În prezent, producția internă de motorină acoperă cererea, spun sursele Reuters, însă atacurile ucrainene ar putea scoate din funcțiune și mai multe capacități ale rafinăriilor. Potrivit surselor agenției, repunerea lor în funcțiune nu se poate face rapid. Restabilirea producției va dura cel puțin două luni, și asta cu condiția să nu mai aibă loc noi atacuri.

Conform estimărilor EA Analytics, volumele de rafinare a petrolului în Rusia au scăzut în iulie la cel mai scăzut nivel din 2005 — 3,91 milioane de barili pe zi. Aceasta reprezintă o scădere de 27% față de iulie anul trecut și de 30% față de indicatorii din aceeași lună a anului 2021, înainte de război.

Analiștii de la Energy Intelligence estimează că volumele actuale de rafinare a petrolului în Rusia sunt și mai scăzute — 3,58 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea reprezenta cel mai scăzut nivel cel puțin din 2002. În prezent, capacitățile de 3,1 milioane de barili pe zi sunt oprite, iar deficitul de produse petroliere al Rusiei ajunge în acest moment la 400-600 de mii de tone pe lună, estimează Energy Intelligence, adăugând că livrările din Belarus și Kazahstan pot acoperi doar jumătate din acest deficit.

Editor : A.R.

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