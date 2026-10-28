Putin le spune liderilor africani că Rusia este cel mai bun partener al lor: „Apariția unei lumi multipolare nu este o sarcină ușoară”

Președintele Vladimir Putin le-a spus miercuri liderilor africani că Rusia este cel mai bun partener al lor, acuzând ceea ce el a descris drept un Occident colonialist că încă încearcă să exploateze resursele continentului și că folosește datoria pentru a frâna dezvoltarea, relatează Reuters.

Liderul de la Kremlin a luat cuvântul în cadrul celui de-al treilea summit Rusia-Africa de la Moscova, un eveniment de două zile la care participă lideri africani și delegații guvernamentale din 48 de țări, în cursul căruia va purta discuții individuale cu mulți dintre cei 22 de lideri africani prezenți, pe teme care variază de la comerț la securitate, contracte de armament și aprovizionarea cu cereale.

Evenimentul, organizat pentru prima dată în 2019, face parte dintr-un efort de extindere a influenței politice, economice și militare a Rusiei pe un continent în care luptătorii paramilitari din Africa Corps al Rusiei rămân activi, în timp ce mass-media de stat și instituțiile culturale rusești încearcă să-și extindă prezența în Africa, iar companiile de stat rusești încearcă să-și extindă interesele în toate domeniile, de la minerit până la producția de energie electrică.

Câștigarea simpatiei liderilor africani și a altor lideri din Sudul Global a reprezentat, de asemenea, o componentă importantă a strategiei Moscovei de a contrabalansa presiunea exercitată de Occident pe scena internațională în legătură cu războiul Rusiei în Ucraina.

„Africa se impune din ce în ce mai mult ca unul dintre actorii-cheie ai economiei și politicii mondiale. Cu toate acestea, apariția unei lumi multipolare nu este, desigur, o sarcină ușoară; ea se confruntă cu rezistența țărilor care nu sunt pregătite să accepte această realitate: cele obișnuite să gândească prin prisma trecutului lor colonial și să se îmbogățească fabulos”, a declarat Putin la summit, acesta fiind acuzat în mod regulat de criticii occidentali că încearcă să exploateze trecutul colonial al Africii în beneficiul Moscovei.

El nu a menționat țările la care se referea, dar a continuat să vorbească despre ceea ce a numit „încercările active ale țărilor occidentale” de a-i readuce pe africani în sclavia datoriei și de a-i forța să accepte resursele financiare de care au atâta nevoie în condiții abuzive, ceea ce, potrivit lui, a încetinit dezvoltarea lor pe termen lung.

În schimb, Putin a afirmat că Rusia este pregătită să-și împărtășească cunoștințele, inclusiv cele din domeniul digital, și să localizeze producția, în loc să se limiteze la achiziționarea de materii prime.

„Compania noastră nu se angajează în exploatarea abuzivă și neocolonială a resurselor naturale și umane, ci, dimpotrivă, dezvoltă prelucrarea materiilor prime la nivel local, creând astfel noi locuri de muncă și generând venituri fiscale”, a declarat liderul rus, ale cărui forțe paramilitare au fost acuzate de guvernele occidentale că susțin junte militare precum cea din Mali ⁠pentru a încerca să consolideze propria influență geopolitică a Moscovei și să elimine fostele puteri coloniale precum Franța — acuzații pe care Moscova le respinge.

Putin a declarat în cadrul summitului că Rusia susține o influență mai mare a Africii în cadrul FMI și al Băncii Mondiale, că este pregătită să demareze proiecte comune de infrastructură în domeniul transporturilor și al agriculturii și că un număr record de africani – aproximativ 40.000 – studiază în prezent la universități rusești.

Moscova s-a declarat, de asemenea, dispusă să furnizeze cereale și îngrășăminte către mai mult de cele 40 de țări africane care beneficiază în prezent de aceste produse, a adăugat Putin, precizând că Rusia a furnizat 13 milioane de tone de produse agricole către Africa numai în primele nouă luni ale acestui an.

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Editor : A.M.G.