Live TV

Putin le spune liderilor africani că Rusia este cel mai bun partener al lor: „Apariția unei lumi multipolare nu este o sarcină ușoară”

Data publicării:
Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Vladimir Putin le-a spus miercuri liderilor africani că Rusia este cel mai bun partener al lor, acuzând ceea ce el a descris drept un Occident colonialist că încă încearcă să exploateze resursele continentului și că folosește datoria pentru a frâna dezvoltarea, relatează Reuters.

Liderul de la Kremlin a luat cuvântul în cadrul celui de-al treilea summit Rusia-Africa de la Moscova, un eveniment de două zile la care participă lideri africani și delegații guvernamentale din 48 de țări, în cursul căruia va purta discuții individuale cu mulți dintre cei 22 de lideri africani prezenți, pe teme care variază de la comerț la securitate, contracte de armament și aprovizionarea cu cereale. 

Evenimentul, organizat pentru prima dată în 2019, face parte dintr-un efort de extindere a influenței politice, economice și militare a Rusiei pe un continent în care luptătorii paramilitari din Africa Corps al Rusiei rămân activi, în timp ce mass-media de stat și instituțiile culturale rusești încearcă să-și extindă prezența în Africa, iar companiile de stat rusești încearcă să-și extindă interesele în toate domeniile, de la minerit până la producția de energie electrică.

Câștigarea simpatiei liderilor africani și a altor lideri din Sudul Global a reprezentat, de asemenea, o componentă importantă a strategiei Moscovei de a contrabalansa presiunea exercitată de Occident pe scena internațională în legătură cu războiul Rusiei în Ucraina.

„Africa se impune din ce în ce mai mult ca unul dintre actorii-cheie ai economiei și politicii mondiale. Cu toate acestea, apariția unei lumi multipolare nu este, desigur, o sarcină ușoară; ea se confruntă cu rezistența țărilor care nu sunt pregătite să accepte această realitate: cele obișnuite să gândească prin prisma trecutului lor colonial și să se îmbogățească fabulos”, a declarat Putin la summit, acesta fiind acuzat în mod regulat de criticii occidentali că încearcă să exploateze trecutul colonial al Africii în beneficiul Moscovei.

El nu a menționat țările la care se referea, dar a continuat să vorbească despre ceea ce a numit „încercările active ale țărilor occidentale” de a-i readuce pe africani în sclavia datoriei și de a-i forța să accepte resursele financiare de care au atâta nevoie în condiții abuzive, ceea ce, potrivit lui, a încetinit dezvoltarea lor pe termen lung.

În schimb, Putin a afirmat că Rusia este pregătită să-și împărtășească cunoștințele, inclusiv cele din domeniul digital, și să localizeze producția, în loc să se limiteze la achiziționarea de materii prime.

„Compania noastră nu se angajează în exploatarea abuzivă și neocolonială a resurselor naturale și umane, ci, dimpotrivă, dezvoltă prelucrarea materiilor prime la nivel local, creând astfel noi locuri de muncă și generând venituri fiscale”, a declarat liderul rus, ale cărui forțe paramilitare au fost acuzate de guvernele occidentale că susțin junte militare precum cea din Mali ⁠pentru a încerca să consolideze propria influență geopolitică a Moscovei și să elimine fostele puteri coloniale precum Franța — acuzații pe care Moscova le respinge.

Putin a declarat în cadrul summitului că Rusia susține o influență mai mare a Africii în cadrul FMI și al Băncii Mondiale, că este pregătită să demareze proiecte comune de infrastructură în domeniul transporturilor și al agriculturii și că un număr record de africani – aproximativ 40.000 – studiază în prezent la universități rusești.

Moscova s-a declarat, de asemenea, dispusă să furnizeze cereale și îngrășăminte către mai mult de cele 40 de țări africane care beneficiază în prezent de aceste produse, a adăugat Putin, precizând că Rusia a furnizat 13 milioane de tone de produse agricole către Africa numai în primele nouă luni ale acestui an.

Citește și:

Rusia a livrat Etiopiei 12 avioane Su-35 cu un an înainte de termen. Țara africană va primi și sisteme antiaeriene S-400

Putin continuă tactica tragerii de timp în așteptarea „furtunii perfecte”. „Kievul ar putea face compromisuri inimaginabile”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
electrician captura
1
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori...
alexandru toader si tudorel toader foto fb
2
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Robotic surgery arms being prepped for surgery.
3
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
4
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Gabor Dioszegi a murit
Digi Sport
Gabor Dioszegi a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elon musk vladimir putin profimedia-0926430248
Vladimir Putin: Musk este „un geniu, un geniu adevărat”
Volodimir Zelenski
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la Kiev
Volodimir Zelenski
Zelenski spune că se teme de o „reîmpărţire a sferelor de influenţă” între SUA, Rusia şi China: „Nu vrem să se transforme în Ialta 2”
Bilateral Meetings As Part Of 2026 GECF Summit In Moscow
Despre ce a vorbit Putin 90 de minute cu președintele Finlandei și premierul Norvegiei: false lecții de istorie și cauze fundamentale
United States President Donald J Trump speaks during a meeting with himself and major travel company executives in the O
Trump anunță că o întâlnire Putin - Zelenski va fi organizată foarte curând: „Cred că vom face progrese mari”
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu
Zi decisivă pentru Călin Georgescu: Fostul candidat a ajuns la Curtea...
sorin grindeanu și marian neacșu
Sorin Grindeanu și Marian Neacșu au ajuns la Guvern. Cei doi ar urma...
Donald Trump
Donald Trump susține că panourile solare omoară animalele. „Sar pe...
grindi piper
„Blatul PSD-AUR pentru București”. Alexandru Muraru susține că...
Ultimele știri
„Ţi-e foame? Mănâncă-i pe bogaţi!” Proteste în Indonezia față de sărăcie, corupţie şi modul în care guvernul a gestionat incendiile
Ghigiu, vizită la Bruxelles: Prioritatea mea este să găsim soluţiile necesare pentru ca România să încaseze fiecare euro din PNRR
Noi probleme raportate printre utilizatorii Revolut, la mai puțin de zece zile de la ultimul episod similar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ești ca tată, în funcție de zodie. Cine pune accent pe disciplină, cine oferă libertate și cine își...
Cancan
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei
Fanatik.ro
De asta l-a dat afară Gigi Becali pe Arnold Garita de la FCSB! Atacantul francez, cifre horror pentru un...
editiadedimineata.ro
OMS, îndemnată să trateze dezinformarea climatică drept o amenințare pentru sănătate
Fanatik.ro
„Șmecher!”. Planul „diabolic” al lui Gigi Becali de a prelua Steaua de la Viorel Păunescu
Adevărul
Peste 10.000 de români, concediați în 2026. În ce domenii dispar cele mai multe locuri de muncă și de ce
Digieconomic
Cât costă un divorț în România în 2026: taxe, notar, avocat și instanță
Digi FM
"Îmi amintesc doar cum mă rostogoleam pe podea". Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jose Mourinho a intrat în conflict cu fiica sa: ce l-a deranjat pe antrenorul de la Real Madrid
Pro FM
Doja Cat nu se ferește de costumațiile care stârnesc discuții. Cum a apărut îmbrăcată la petrecerea de ziua ei
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liam Neeson, erou al curselor contracronometru pe ecran, șofer extrem de prudent în realitate: "Nu știu nimic...
Adevarul
Cât costă o vacanță la munte de Crăciun sau Revelion în 2026–2027. Bugetul unei familii pentru câteva zile
Newsweek
500 lei în plus la pensie, ajutor de Crăciun de la guvern. Care pensionari iau bani în plus și de la primărie
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Animal misterios surprins în Florida. Cum apare creatura pe camerele de supraveghere
Film Now
Ben Affleck, despre colaborarea cu Bruce Willis pe platourile de la „Armageddon”: „Îl iubesc. Este cel mai...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...