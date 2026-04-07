Video „Putin nu mai deține inițiativa” în război, afirmă un fost șef al CIA. David Petraeus: „Ucrainenii le-au taiat elanul rușilor pe front”

Forțele armate ale lui Vladimir Putin au pierdut avantajul pe linia frontului din războiul din Ucraina, a declarat fostul director al CIA, David Petraeus. Afirmațiile vin în contextul în care Volodimir Zelenski a făcut o nouă ofertă Rusiei privind un armistițiu temporar asupra atacurilor împotriva infrastructurii energetice pentru Paștele ortodox. O propunere anterioară de încetare a luptelor în weekendul de Paște, care tocmai a trecut, fusese respinsă de Rusia, anunță The Independent.

„Remarcabil este faptul că Rusia nu mai deține avantajul”, a spus Petraeus într-un interviu acordat CBS News. „Rusia are un efectiv mult superior celui al Ucrainei. Deține un arsenal mai puternic decât Ucraina. Are o economie de 10 sau 12 ori mai mare decât cea a Ucrainei. Și totuși, forțele ucrainene îi opresc în acest moment pe ruși pe linia frontului”, a spus el.

Anterior, analiștii au afirmat că Ucraina își continuă atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse, în ciuda apelurilor din partea Occidentului de a pune capăt acestor atacuri.

Rusia a declarat că drone ucrainene au atacat terminalul din Marea Neagră al Consorțiului Conductelor din Marea Caspică, care gestionează 1,5% din aprovizionarea globală cu petrol, provocând unele daune.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că susține propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu condiționat de încetarea de către Moscova a tuturor atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Zelenski a afirmat că propunerea a fost transmisă Moscovei prin intermediul Statelor Unite. El a mai spus că se continuă colaborarea cu negociatorii americani în privința garanțiilor de securitate, pe care le-a numit cheia unei păci durabile.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, vom fi gata să răspundem la fel”, a spus el. „Această propunere a fost transmisă părții ruse prin intermediul americanilor.”

Zelenski s-a oferit săptămâna trecută să respecte un armistițiu în condiții similare de Paște. Dar, în urma noilor atacuri rusești, el a anunțat apoi că Rusia a răspuns la propunere prin desfășurarea de drone Shahed de fabricație iraniană.

Moscova a reacționat rece la propunerea lui Zelenski de săptămâna trecută, spunând că preferă în schimb un acord de pace global.

În declarațiile sale de aseară, după ce un atac nocturn asupra portului Odesa de la Marea Neagră a ucis trei persoane, președintele ucrainean a spus că Rusia pare să nu fie dispusă să accepte un armistițiu de Paște.

„Am propus în repetate rânduri Rusiei un armistițiu cel puțin pentru Paște, o perioadă specială a anului”, a spus el. „Dar pentru ei, toate perioadele sunt la fel. Nimic nu este sacru.”

