Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să renunțe la planurile sale de a cuceri în întregime regiunea Donbas, care include Donețk și Lugansk. El nu dorește să facă compromisuri care nu corespund intereselor sale, relatează UNN, citând Reuters.

O sursă apropiată de Kremlin a declarat pentru Reuters că președintele francez Emmanuel Macron a fost ultimul lider al UE care a discutat la telefon cu Putin. ⁠Conform sursei, convorbirea, care a avut loc în luna iulie a acestui an, nu a fost făcută publică și nu a dus la niciun rezultat.

Sursa a afirmat că Putin a transmis președintelui finlandez Alexander Stubb și premierului norvegian Jonas Gahr Store că Rusia nu va face compromisuri în ceea ce privește obiectivul său de a cuceri întreaga regiune Donbas din Ucraina. Europenii au răspuns afirmând că este necesară o pace „dreaptă”, a spus această persoană.

Kremlinul a declarat că realizarea unei păci juste și durabile este posibilă numai „cu condiția ca interesele legitime ale Federației Ruse să fie luate în considerare pe deplin și necondiționat”.

„S-a subliniat că realizarea unei păci juste și de lungă durată este posibilă numai dacă interesele legitime ale Federației Ruse sunt luate în considerare pe deplin și necondiționat”, a declarat Kremlinul.

„În același timp, s-a atras atenția asupra politicilor conflictuale ale țărilor din UE și NATO, care contribuie la prelungirea ostilităților”.

În același timp, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a criticat decizia Finlandei și a Norvegiei de a purta discuții cu Putin. Potrivit acesteia, nu există semne care să indice că Rusia dorește pacea.

Informația vine în contextul în care Alexander Stubb şi Jonas Gahr Store au avut marţi o convorbire telefonică „sinceră şi substanţială” cu liderul de la Kremlin în legătură cu războiul din Ucraina, a anunţat cabinetul preşedintelui finlandez într-un comunicat. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe rețelele sociale că liderii Finlandei și Norvegiei l-au informat despre discuția cu liderul de la Kremlin.

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Editor : A.M.G.