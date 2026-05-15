„Putin nu vrea pace. El vrea Ucraina”, spune fostul oficial american din domeniul apărării Ian Brzezinski

Cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra orașelor ucrainene arată că președintele Vladimir Putin nu se pregătește pentru pace, ci încearcă să forțeze Ucraina să se supună, a declarat fostul oficial american din domeniul apărării Ian Brzezinski pentru TVP World.

Vorbind la conferința Impact 2026 din Poznań, vestul Poloniei, Brzezinski a spus că afirmația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia războiul s-ar putea apropia de sfârșit, a dat dovadă de „un pic de naivitate” față de Putin.

„Putin nu vrea pace. El vrea Ucraina”, a spus Brzezinski, citând unul dintre colegii săi.

„O chestiune de voință politică”

Brzezinski, fost secretar adjunct al apărării și acum un proeminent expert american în politică externă și afaceri militare, a remarcat că NATO și America au o economie și un buget de apărare mult mai mari decât Rusia, dar a adăugat că nu au reușit să transforme acest avantaj într-un sprijin decisiv pentru Kiev.

„Este o chestiune de voință politică, nu de capacitate”, a spus el.

El a adăugat că Ucraina a schimbat modul în care Europa percepe apărarea, în special prin războiul cu drone, inovațiile de pe câmpul de luptă și revenirea războiului la scară largă.

Ucraina și Trump

Întrebat despre o anchetă de corupție care îl vizează pe un fost consilier apropiat al președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskyy, Brzezinski a afirmat că acest caz demonstrează că instituțiile ucrainene funcționează.

„Folosim prea des corupția ca scuză pentru a nu lua măsurile necesare pentru a ajuta Ucraina să câștige acest război”, a spus el.

În ceea ce-l privește pe Trump, Brzezinski a spus că președintele SUA este mai puțin dedicat securității europene decât predecesorii săi, dar a adăugat că sprijinul pentru NATO rămâne puternic în Congres și în rândul americanilor.

