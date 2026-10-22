Rusia a intensificat măsurile împotriva companiilor europene, ca reacție la sprijinul acordat Ucrainei, în timp ce firmele americane au fost în mare parte cruțate, pe fondul negocierilor economice dintre Moscova și Washington. Dintre cele 20 de companii străine plasate sub administrare temporară de Vladimir Putin de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, doar trei au legături cu Statele Unite, arată o analiză Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că țara de origine a companiilor a influențat deciziile autorităților ruse.

O persoană apropiată autorităților ruse de reglementare financiară a declarat că, atât timp cât negocierile economice cu Washingtonul sunt în desfășurare, Moscova nu are interesul să adopte față de companiile americane o poziție la fel de dură precum cea aplicată firmelor europene.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg, pentru discuții menite să contribuie la soluționarea războiului din Ucraina. Agențiile ruse de presă au relatat că Putin i-a transmis lui Witkoff că este interesat de restabilirea relațiilor economice cu Statele Unite.

Ucraina și aliații săi și-au exprimat îngrijorarea că Statele Unite se îndepărtează de Kiev, iar Trump a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, în timp ce liderii europeni și-au reafirmat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ce dezvăluie Peskov despre strategia Moscovei

Invocând sprijinul acordat Ucrainei de statele europene în timpul războiului și implicarea acestora în ceea ce Moscova numește „ostilități directe pe câmpul de luptă”, Rusia a preluat, începând de luna trecută, controlul asupra filialelor locale ale grupului alimentar elvețian Nestlé și ale retailerilor Auchan și Metro.

Săptămâna trecută, autoritățile ruse au preluat și controlul asupra activelor locale ale altor patru companii mai mici, din Franța, Germania, Suedia și Belgia.

„Țara lor de origine a fost unul dintre factorii luați în considerare la adoptarea deciziei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că aceste state au fost implicate în „exproprieri ilegale ale proprietăților rusești”.

Nestlé, care anunțase în septembrie că va lua măsuri pentru a-și proteja drepturile în Rusia, a refuzat să facă alte comentarii. Celelalte companii nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Un purtător de cuvânt al Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice din Elveția a declarat că informațiile disponibile susțin percepția potrivit căreia măsurile Rusiei au afectat mai multe companii europene decât americane.

Kremlinul a refuzat să comenteze diferențele de tratament aplicate companiilor americane și europene care operează în Rusia, iar Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Între timp, relațiile Rusiei cu administrația Trump s-au îmbunătățit. Statele Unite au anunțat luna aceasta un acord pentru achiziționarea de motorină rusească, iar în cadrul întâlnirilor din ultimele luni au fost discutate și alte înțelegeri comerciale, inclusiv în domeniul gazelor naturale.

Sâmbătă, Trump a semnat un ordin executiv prin care a eliminat aplicarea unor sancțiuni importante și a unor taxe vamale asupra produselor rusești.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev, bancher de investiții cu studii în Statele Unite și director al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), care a susținut în cadrul negocierilor revenirea și extinderea activității companiilor americane în Rusia, a salutat decizia, descriind-o drept un „moment istoric”.

De la începutul negocierilor desfășurate în capitala Arabiei Saudite, Riad, în februarie 2025, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au folosit perspectiva unor acorduri economice cu Rusia, în valoare de miliarde de dolari, ca stimulent pentru a-l determina pe Putin să accepte o soluționare pașnică a conflictului.

Dmitriev a declarat săptămâna trecută că Rusia și Statele Unite vor anunța în curând noi inițiative comune, care ar putea fi puse în aplicare chiar înainte de încheierea războiului. Anterior, Washingtonul semnalase că încheierea unor astfel de acorduri este puțin probabilă atât timp cât conflictul continuă.

„Noi îl avem pe Trump”

O persoană familiarizată cu situația a declarat că unii oficiali ruși care nu susțin eforturile de pace ar putea încerca să determine Kremlinul să extindă măsurile și asupra unui număr mai mare de companii americane.

În prezent, singurul parteneriat al RDIF cu o companie americană este o investiție comună cu Titan International, societate listată la Bursa din New York, într-o fabrică de anvelope din Volgograd.

O altă persoană familiarizată cu situația a declarat că Dmitriev a prezentat în discuții private acest parteneriat drept un exemplu de afacere americană prosperă în Rusia.

Titan International nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Angajamentul lui Trump față de cooperarea economică cu Rusia și negocierile aflate în desfășurare au contribuit la protejarea intereselor companiilor americane, au declarat doi oameni de afaceri americani din Moscova.

Robert Agee, președintele Camerei de Comerț Americane din Rusia, declara în decembrie anul trecut că firmele europene care activează în Rusia sunt mai puțin optimiste decât cele americane, invocând politicile europene.

Potrivit estimărilor Camerei de Comerț Americane, aproximativ 300 de companii americane continuă să opereze în Rusia.

„Noi îl avem pe Trump, iar ei nu, și ne punem speranțele în el”, declara Agee pentru presa rusă anul trecut.

Atât Agee, cât și Camera de Comerț Americană din Rusia au refuzat să ofere comentarii suplimentare pentru acest articol.

Rusia a vizat și unele companii americane de dimensiuni medii în cadrul campaniei de redistribuire a proprietăților, lansată după începerea războiului.

Potrivit unui raport, Moscova a confiscat proprietăți private în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, aparținând atât unor proprietari ruși, cât și unor investitori străini.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze numărul companiilor din Uniunea Europeană vizate de măsurile Rusiei în comparație cu cele americane, dar a subliniat că recentele preluări de active au avut loc fără respectarea procedurilor legale și echivalează, în esență, cu „exproprieri forțate, chiar dacă nu sunt numite astfel”.

„Aceste acțiuni se înscriu într-un tipar clar de represalii economice”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, adăugând că măsurile demonstrează că „Rusia nu reprezintă un mediu sigur pentru afaceri”.

„UE dispune de măsuri pentru a răspunde. Putem sancționa persoanele și entitățile care profită de pe urma exproprierilor forțate”, a adăugat reprezentantul Comisiei Europene.

Editor : Ș.A.