Live TV

Analiză Putin pedepsește companiile europene, dar le cruță pe cele americane. Ce dezvăluie Peskov despre strategia Moscovei

Data publicării:
Europe Summit Trump
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce dezvăluie Peskov despre strategia Moscovei „Noi îl avem pe Trump”

Rusia a intensificat măsurile împotriva companiilor europene, ca reacție la sprijinul acordat Ucrainei, în timp ce firmele americane au fost în mare parte cruțate, pe fondul negocierilor economice dintre Moscova și Washington. Dintre cele 20 de companii străine plasate sub administrare temporară de Vladimir Putin de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, doar trei au legături cu Statele Unite, arată o analiză Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că țara de origine a companiilor a influențat deciziile autorităților ruse.

O persoană apropiată autorităților ruse de reglementare financiară a declarat că, atât timp cât negocierile economice cu Washingtonul sunt în desfășurare, Moscova nu are interesul să adopte față de companiile americane o poziție la fel de dură precum cea aplicată firmelor europene.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit miercuri cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg, pentru discuții menite să contribuie la soluționarea războiului din Ucraina. Agențiile ruse de presă au relatat că Putin i-a transmis lui Witkoff că este interesat de restabilirea relațiilor economice cu Statele Unite.

Ucraina și aliații săi și-au exprimat îngrijorarea că Statele Unite se îndepărtează de Kiev, iar Trump a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, în timp ce liderii europeni și-au reafirmat sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ce dezvăluie Peskov despre strategia Moscovei

Invocând sprijinul acordat Ucrainei de statele europene în timpul războiului și implicarea acestora în ceea ce Moscova numește „ostilități directe pe câmpul de luptă”, Rusia a preluat, începând de luna trecută, controlul asupra filialelor locale ale grupului alimentar elvețian Nestlé și ale retailerilor Auchan și Metro.

Săptămâna trecută, autoritățile ruse au preluat și controlul asupra activelor locale ale altor patru companii mai mici, din Franța, Germania, Suedia și Belgia.

„Țara lor de origine a fost unul dintre factorii luați în considerare la adoptarea deciziei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că aceste state au fost implicate în „exproprieri ilegale ale proprietăților rusești”.

Nestlé, care anunțase în septembrie că va lua măsuri pentru a-și proteja drepturile în Rusia, a refuzat să facă alte comentarii. Celelalte companii nu au răspuns solicitărilor Reuters.

Un purtător de cuvânt al Secretariatului de Stat pentru Afaceri Economice din Elveția a declarat că informațiile disponibile susțin percepția potrivit căreia măsurile Rusiei au afectat mai multe companii europene decât americane.

Kremlinul a refuzat să comenteze diferențele de tratament aplicate companiilor americane și europene care operează în Rusia, iar Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Între timp, relațiile Rusiei cu administrația Trump s-au îmbunătățit. Statele Unite au anunțat luna aceasta un acord pentru achiziționarea de motorină rusească, iar în cadrul întâlnirilor din ultimele luni au fost discutate și alte înțelegeri comerciale, inclusiv în domeniul gazelor naturale.

Sâmbătă, Trump a semnat un ordin executiv prin care a eliminat aplicarea unor sancțiuni importante și a unor taxe vamale asupra produselor rusești.

Negociatorul rus Kirill Dmitriev, bancher de investiții cu studii în Statele Unite și director al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), care a susținut în cadrul negocierilor revenirea și extinderea activității companiilor americane în Rusia, a salutat decizia, descriind-o drept un „moment istoric”.

De la începutul negocierilor desfășurate în capitala Arabiei Saudite, Riad, în februarie 2025, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au folosit perspectiva unor acorduri economice cu Rusia, în valoare de miliarde de dolari, ca stimulent pentru a-l determina pe Putin să accepte o soluționare pașnică a conflictului.

Dmitriev a declarat săptămâna trecută că Rusia și Statele Unite vor anunța în curând noi inițiative comune, care ar putea fi puse în aplicare chiar înainte de încheierea războiului. Anterior, Washingtonul semnalase că încheierea unor astfel de acorduri este puțin probabilă atât timp cât conflictul continuă.

„Noi îl avem pe Trump”

O persoană familiarizată cu situația a declarat că unii oficiali ruși care nu susțin eforturile de pace ar putea încerca să determine Kremlinul să extindă măsurile și asupra unui număr mai mare de companii americane.

În prezent, singurul parteneriat al RDIF cu o companie americană este o investiție comună cu Titan International, societate listată la Bursa din New York, într-o fabrică de anvelope din Volgograd.

O altă persoană familiarizată cu situația a declarat că Dmitriev a prezentat în discuții private acest parteneriat drept un exemplu de afacere americană prosperă în Rusia.

Titan International nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Angajamentul lui Trump față de cooperarea economică cu Rusia și negocierile aflate în desfășurare au contribuit la protejarea intereselor companiilor americane, au declarat doi oameni de afaceri americani din Moscova.

Robert Agee, președintele Camerei de Comerț Americane din Rusia, declara în decembrie anul trecut că firmele europene care activează în Rusia sunt mai puțin optimiste decât cele americane, invocând politicile europene.

Potrivit estimărilor Camerei de Comerț Americane, aproximativ 300 de companii americane continuă să opereze în Rusia.

„Noi îl avem pe Trump, iar ei nu, și ne punem speranțele în el”, declara Agee pentru presa rusă anul trecut.

Atât Agee, cât și Camera de Comerț Americană din Rusia au refuzat să ofere comentarii suplimentare pentru acest articol.

Rusia a vizat și unele companii americane de dimensiuni medii în cadrul campaniei de redistribuire a proprietăților, lansată după începerea războiului.

Potrivit unui raport, Moscova a confiscat proprietăți private în valoare de peste 50 de miliarde de dolari, aparținând atât unor proprietari ruși, cât și unor investitori străini.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze numărul companiilor din Uniunea Europeană vizate de măsurile Rusiei în comparație cu cele americane, dar a subliniat că recentele preluări de active au avut loc fără respectarea procedurilor legale și echivalează, în esență, cu „exproprieri forțate, chiar dacă nu sunt numite astfel”.

„Aceste acțiuni se înscriu într-un tipar clar de represalii economice”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, adăugând că măsurile demonstrează că „Rusia nu reprezintă un mediu sigur pentru afaceri”.

„UE dispune de măsuri pentru a răspunde. Putem sancționa persoanele și entitățile care profită de pe urma exproprierilor forțate”, a adăugat reprezentantul Comisiei Europene.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
traian basescu in studioul digi24
4
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
5
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
Stupoare: la 45 de ani, cel mai cunoscut model al planetei a revenit pe podium și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Vladimirovich Putin
Președintele Cehiei, Petr Pavel: „Putin are o teamă obsesivă de a fi ucis”. Ce spune despre noua strategie a Kremlinului
Andrii Sybiha
Reacția Ucrainei după ce Witkoff l-a lăudat pe Putin: „Locuitorii din Kiev au putut auzi cum sună în realitate «umanismul» rusesc”
SUA vs Iran
SUA și Israelul au făcut planuri pentru noi atacuri împotriva Iranului după alegerile intermediare americane (NYT)
Proteste violente în Franța. Foto Profimedia
Protestele din Franța, transformate în arme politice în Europa. Migrația și războiul din Ucraina, în centrul disputelor
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
Drumul către pace, presărat cu minciuni: SUA îl complimentează pe Putin, în timp ce copiii din Ucraina se adăpostesc de atacuri
Recomandările redacţiei
masini de jandarmerie in curtea scolii
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești...
nicusor dan ambasada sua
Nicuşor Dan, despre cele cinci luni de criză guvernamentală, în presa...
Woman checking laptop with digital security interface. Internet of things. Cybersecurity concept. Icon shield with a lock symbol.
Cum a descoperit inteligența artificială o breșă de securitate...
umbrele cu ploaie si vant
Noi alerte de vreme rea: meteorologii anunță ploi și vânt puternic...
Ultimele știri
România riscă să rămână fără motorină în această iarnă. De ce rezervele pentru 90 de zile nu garantează aprovizionarea
Palantir afirmă că nu poate opri sistemul de AI al NATO, în contextul în care europenii se tem de dependența de tehnologia americană
Florin Negruțiu și Radu Naum, față în față la masa dezbaterii, într-o nouă emisiune marca Digi FM
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă de glorie. Se vor simți ca niște supereroi din 22 octombrie 2026
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Fostul antrenor al FCSB a refuzat să preia echipa cu o săptămână înainte de meciul direct cu Reghecampf...
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Lovitură majoră după modelul Șucu! Șeful clubului din SuperLigă tocmai a preluat o echipă în campionatul unde...
Adevărul
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imaginile care nu s-au văzut la TV! Ce a făcut Mbappe cu trofeul primit după Real Madrid - Leipzig: ”Gest rar”
Pro FM
Mariah Carey, victorie în procesul de 20 de milioane $ intentat de propriul frate. Ce acuzații grave i-a adus...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. CCR decide azi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Fiica unei actrițe din Game of Thrones, numită canibală după ce a recunoscut că a mâncat cenușa mamei sale...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...