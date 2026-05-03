Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani (analiză ISW). Cât au recucerit forțele Kievului

În luna aprilie, trupele ruse au suferit pierderi teritoriale nete în războiul cu Ucraina, pierzând controlul asupra a 116 km², potrivit calculelor Institutului American de Studii de Război (ISW).

Conform analiștilor, acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată de la invadarea regiunii Kursk de către Forțele Armate ale Ucrainei în august 2024. Este vorba doar de teritoriile controlate efectiv — fără a lua în calcul zonele în care trupele au putut pătrunde doar temporar, fără a se stabili acolo.

În același timp, ritmul ofensivei armatei ruse continuă să scadă, notează ISW. Dacă la începutul anului 2025 aceasta avansa în medie cu 9,76 km² pe zi, în primele patru luni ale anului 2026 indicatorul a fost de 2,9 km². În ultimele șase luni (din noiembrie până în aprilie), Rusia a ocupat 1.443,35 km² față de 2.368,38 km² în perioada similară a anului precedent.

ISW explică încetinirea ritmului ofensivei ruse prin contraofensive terestre ucrainene și lovituri de rază medie, care includ utilizarea activă a dronelor. Bloggerul Mihail Zvinchuk, apropiat Ministerului Apărării al Federației Ruse, a recunoscut, de asemenea, că, având în vedere numărul de drone ale Forțelor Armate ale Ucrainei din „cerul mic”, precum și dimensiunea redusă a grupurilor rusești de atac, trupele „nu pot asigura fizic un ritm ridicat al ofensivei”.

În plus, din cauza imposibilității de a mai utiliza terminalele Starlink pe teritoriul Ucrainei și a blocării aplicației Telegram, problemele armatei ruse în ceea ce privește coordonarea și comunicațiile s-au agravat.

Vremea are, de asemenea, un impact asupra desfășurării ofensivei. Iarna 2025–2026 s-a dovedit a fi mai rece și mai umedă decât cea din anul precedent. Acest lucru a amplificat efectul dezghețului de primăvară — perioada în care, din cauza ploilor și a topirii zăpezii, condițiile de deplasare a tehnicii se înrăutățesc brusc.

În același timp, începând din toamna anului 2025, trupele ruse au început să utilizeze în mod activ tactica infiltrării unor grupuri mici în zonele gri, fără a le captura în totalitate. Potrivit datelor ISW, Ministerul Apărării utilizează astfel de operațiuni pentru a crea aparența unei avansări pe toate direcțiile frontului și pentru a raporta „succese” Kremlinului. În practică, însă, multe dintre aceste zone rămân disputate și se află sub foc constant din ambele părți.

Conform datelor ISW, în aprilie Rusia a reușit să avanseze sau să pătrundă doar pe o suprafață de 28,28 km², iar în total, în ultimele șase luni, pe o suprafață de 1716,42 km². Cu toate acestea, teritoriul pe care îl controlează efectiv este de 1443,35 km².

