Președintele Vladimir Putin le-a spus liderilor din mediul de afaceri internațional, reuniți în China, că sancțiunile și eforturile de a ține Rusia sub control nu ar face decât să le aducă prejudicii puterilor occidentale, pledând în același timp pentru un „parteneriat eurasiatic mai amplu”, relatează Financial Times.

Putin a afirmat că „fostele puteri dominante” încearcă să „împiedice dezvoltarea celor care înregistrează succes și progrese”, potrivit unei traduceri în limba engleză furnizate de gazdele sale chineze în cadrul reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), care a avut loc miercuri la Shenzhen.

Președintele rus a susținut că sancțiunile „fără precedent” impuse țării sale în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei din 2022 nu au făcut decât să consolideze economia Moscovei în detrimentul altora, în special al UE.

Liderii se reunesc în Shenzhen, centrul tehnologic din sudul Chinei, pentru ceea ce se preconizează a fi o săptămână de diplomație cu miză mare în Asia, care va culmina joi cu o întâlnire trilaterală între Putin, liderul chinez Xi Jinping și președintele SUA, Donald Trump.

Discursul lui Putin adresat directorilor executivi în cadrul unui forum organizat în marja reuniunii liderilor APEC a reprezentat o ocazie rară pentru președintele rus de a se adresa direct reprezentanților marilor companii internaționale, într-un moment în care Moscova a fost marginalizată, iar întreprinderile din țară s-au confruntat cu sancțiuni ca urmare a războiului său din Ucraina.

În discursul său adresat miercuri directorilor executivi, Xi a avertizat împotriva protecționismului „rampant”, remarci considerate o critică implicită la adresa Statelor Unite, în perspectiva unei întâlniri bilaterale separate, preconizate, cu Trump.

Tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat în această săptămână pe fondul noilor măsuri de control al exporturilor de cipuri și al frustrării Statelor Unite față de restricțiile impuse de Beijing asupra pământurilor rare.

„Astăzi, ne aflăm într-o lume în continuă schimbare și plină de turbulențe”, a declarat Xi. „Creșterea economică globală duce lipsă de dinamism, iar unilateralismul și protecționismul sunt la ordinea zilei”.

„Cu toate acestea, comerțul mondial continuă să crească în ciuda dificultăților”, a adăugat el, afirmând că Beijingul va reduce tarifele și va încuraja investițiile străine.

Sala părea vizibil mai goală în timpul discursului lui Putin decât în timpul celui al lui Xi. Mai mulți participanți au confirmat că mulți au plecat după discursul lui Xi.

Președintele rus a criticat vehement puterile europene, despre care a afirmat că „au decis să oprească aprovizionarea cu resurse energetice rusești care au stat la baza [prosperității] Uniunii Europene timp de decenii”.

El a adăugat că UE se confruntă cu deficite bugetare, creșterea datoriei, inflație și o bază industrială în declin. El a promovat acordurile economice din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, inclusiv cele cu China și Indonezia, pe care le-a descris drept un „proiect rus de creare a unui parteneriat eurasiatic mai amplu”.

Discursul lui Putin a avut loc după ce Ministerul Apărării din Japonia a declarat că două avioane, despre care se bănuiește că ar fi rusești, au încălcat spațiul său aerian în apropierea insulelor sudice din Okinawa, în primele ore ale zilei de marți.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a urmărit două „aeronave militare rusești” în zona sa de identificare a apărării aeriene, situată în largul coastei sale de est, cam în același interval de timp. Coreea de Sud a afirmat, de asemenea, că mai multe aeronave au pătruns în zona sa de identificare, potrivit presei locale.

Summitul liderilor APEC reunește oficiali și directori din 21 de economii membre, care reprezintă aproximativ 60% din producția economică mondială. Potrivit organizatorilor, la forumul CEO vor participa aproximativ 2.000 de directori, printre care reprezentanți ai 115 companii din clasamentul Fortune 500.

Printre liderii americani de afaceri prezenți s-au numărat Michael Miebach de la Mastercard, Ryan McInerney de la Visa și Carol B. Tome de la UPS, alături de directori chinezi precum Wang Chuanfu de la BYD, Lei Jun de la Xiaomi, Wang Xingxing de la producătorul de roboți Unitree, fondatorul CATL, Robin Zeng, președintele ZTE, Fang Rong, și Robin Li, directorul executiv al Baidu. A participat, de asemenea, președintele global al Boeing.

Beijingul intenționează să profite de acest forum internațional de mare anvergură pentru a-și pune în valoare progresele înregistrate în industriile de vârf și pentru a se prezenta ca un pilon al ordinii multilaterale globale.

„Beijingul dorește ca acești participanți să plece cu convingerea că relațiile cu China rămân esențiale pentru prosperitatea lor”, a declarat Han Shen Lin, directorul general al The Asia Group pentru China.

„Însă testul de credibilitate constă în a vedea dacă acel mesaj se traduce într-un acces mai previzibil pe piață, într-o reglementare mai previzibilă și în afaceri transfrontaliere mai previzibile”.

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Editor : A.M.G.