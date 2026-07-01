Putin pregătește o nouă ofensivă asupra Kievului, susține comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi

Președintele rus Vladimir Putin ar fi ordonat armatei sale să găsească modalități prin care Rusia să poată lansa noi operațiuni ofensive împotriva Ucrainei pentru a cuceri Kievul, susține comandantul-șef al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi. Printre acestea s-ar număra ofensive rusești lansate de pe teritoriul Belarusului pentru a cuceri capitala ucraineană și zonele înconjurătoare, a precizat Sîrskîi, conform The Independent.

Un alt scenariu prevede un atac din regiunea rusă Brjansk, situată la graniță, către regiunea ucraineană Cernihiv, acesta fiind scenariul cel mai probabil, a adăugat el.

Această informație vine în contextul în care Ucraina a lovit marți, pentru a doua oară, un centru de comunicații prin satelit din regiunea Moscovei, folosit pentru a culege informații pentru forțele ruse, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a declarat că forțele sale au atacat centrul de comunicații spațiale din Dubna, situat la aproximativ 500 km de granița cu Ucraina.

El a precizat că acest centru era folosit pentru recunoaștere și pentru coordonarea activităților forțelor ruse din Ucraina. Centrul a fost ținta unui atac ucrainean și săptămâna trecută, a declarat Statul Major al armatei ucrainene.

Rusia a lansat o rachetă și 151 de drone asupra Ucrainei într-un atac desfășurat în timpul nopții, potrivit raportului zilnic al Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Sistemele de apărare ucrainene au distrus sau au blocat racheta și 130 dintre drone în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate atacuri ale a 17 drone în 16 locații – și, până în prezent, nu au fost semnalate victime.

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Editor : C.A.