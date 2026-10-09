Rusia ar fi cerut relaxarea sancțiunilor occidentale în cadrul negocierilor privind un posibil armistițiu energetic cu Ucraina, încercând să lege acordul și de încetarea focului în Marea Neagră. În timp ce atacurile rusești provoacă întreruperi de curent în Kiev și în alte zone ale țării, autoritățile ucrainene se tem că Moscova folosește negocierile pentru a obține concesii economice și pentru a câștiga timp înaintea unor eventuale discuții de pace. O delegație ucraineană urmează să discute la Washington propunerile privind energia, transportul maritim și cererile Kremlinului, arată Kyiv Independent.

Kievul se confruntă deja cu întreruperi zilnice ale alimentării cu energie electrică, provocate de atacurile rusești. Un atac lansat de Rusia pe 8 octombrie a provocat pene de curent pe scară largă în capitala Ucrainei, un oraș cu peste trei milioane de locuitori.

În declarațiile publice, Moscova a arătat puțină disponibilitate pentru încheierea unui armistițiu limitat la sectorul energetic. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 8 octombrie că Rusia nu vede rostul negocierii unui asemenea acord.

„Kievul nu propune în prezent o soluție pe termen lung, ci mai degrabă un armistițiu într-un domeniu care reprezintă punctul său slab — sectorul energetic”, a afirmat Peskov.

În discuțiile private, însă, oficialii ruși au lăsat să se înțeleagă că Moscova ar fi dispusă să ia în considerare inițiativa, potrivit a doi oficiali ucraineni și unui oficial american citați de Kyiv Independent.

Rusia ar condiționa totuși un eventual acord de îndeplinirea unor cerințe suplimentare, printre care relaxarea sancțiunilor occidentale, au declarat trei persoane familiarizate cu negocierile.

Moscova urmărește un acord mai amplu

Statele Unite au exercitat presiuni atât asupra Kievului, cât și asupra Moscovei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți. În acest context, un armistițiu energetic a devenit unul dintre principalele subiecte ale negocierilor menite să deschidă calea către pace.

Președintele american Donald Trump încearcă, de asemenea, să demonstreze că au fost înregistrate progrese în dosarul ucrainean înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, au declarat mai mulți oficiali ucraineni pentru Kyiv Independent.

După cea mai recentă vizită în Rusia, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întors cu impresia că un „armistițiu energetic” ar putea fi posibil.

În septembrie, trimisul rus Kirill Dmitriev a vizitat de două ori Statele Unite pentru întâlniri cu Witkoff și Kushner. Discuțiile au vizat posibilitatea încetării atacurilor asupra infrastructurii energetice.

În cadrul acestor întâlniri, Dmitriev le-ar fi transmis reprezentanților americani că Rusia dorește ridicarea unor sancțiuni ca parte a unui acord, potrivit unor oficiali ucraineni și americani informați cu privire la negocieri. Deocamdată, nu este clar ce restricții ar vrea Moscova să fie eliminate.

Un diplomat european familiarizat cu discuțiile a declarat pentru Kyiv Independent că Rusia ar putea solicita deblocarea fondurilor rusești înghețate în cadrul acordului.

„Dacă vor obține deblocarea fondurilor sancționate… probabilitatea ca acestea să fie folosite pentru a escalada războiul este aproape garantată”, a avertizat diplomatul. „Nimeni nu crede cu adevărat că ei urmăresc sincer să respecte un armistițiu”, a adăugat acesta.

Oficialii ucraineni familiarizați cu negocierile au confirmat că Rusia a solicitat ridicarea sancțiunilor, dar au precizat că nu cunosc exact restricțiile pe care Moscova dorește să le elimine. Se preconizează că subiectul va fi abordat în discuțiile dintre Kiev și Washington.

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O delegație ucraineană urma să se întâlnească pe 9 octombrie, în Statele Unite, cu emisarii lui Trump, pentru a discuta propunerile privind sectorul energetic și încetarea focului în Marea Neagră. Echipa ucraineană este așteptată să primească informații despre negocierile purtate de Washington cu Moscova și să ceară clarificări privind solicitarea Rusiei de ridicare a sancțiunilor.

Întrebat pe 8 octombrie despre acordurile economice dintre Statele Unite și Rusia, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina „știe multe”, dar că nu este pregătită să discute public despre acest subiect. „Nu sunt pregătit să vorbesc despre asta public sau în detaliu”, le-a spus Zelenski reporterilor.

Kievul se teme că Rusia trage de timp în negocieri

Pentru autoritățile ucrainene, solicitările Moscovei ridică semne de întrebare cu privire la intențiile reale ale Kremlinului. Kievul se teme că Rusia nu urmărește cu adevărat oprirea atacurilor, ci folosește negocierile pentru a obține concesii suplimentare, în timp ce își continuă campania militară.

„De fiecare dată când încep negocierile, vin cu tot mai multe cereri”, a declarat pentru Kyiv Independent un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile. „Acum a apărut această chestiune a ridicării sancțiunilor”, a adăugat acesta.

Ucraina se opune posibilității ca Rusia să obțină avantaje economice în schimbul acceptării unui armistițiu în sectorul energetic. Poziția Kievului este că oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice trebuie să fie reciprocă: ambele părți trebuie să înceteze loviturile, fără ca Rusia să primească beneficii suplimentare doar pentru că acceptă o asemenea pauză.

Disputa apare într-un moment în care negocierile de pace mai ample sunt în continuare blocate, în special din cauza revendicărilor teritoriale ale Rusiei, pe care Kievul le consideră neconstructive.

În aceste condiții, Washingtonul încearcă să obțină un acord mai restrâns, care să vizeze infrastructura energetică și transportul maritim în Marea Neagră. Un asemenea acord ar putea fi prezentat drept un progres diplomatic, chiar dacă nu ar rezolva problemele fundamentale care stau la baza războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Kievul speră la o întâlnire trilaterală

În pofida neîncrederii față de intențiile Moscovei, Ucraina speră în continuare că negocierile vor duce la organizarea unei întâlniri trilaterale cu participarea reprezentanților ruși.

Pe 4 octombrie, când Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu cancelarul german Friedrich Merz, emisarul american Steve Witkoff i-a trimis un mesaj președintelui ucrainean. În mesaj, acesta ar fi transmis că Washingtonul dorește să organizeze o asemenea întâlnire la sfârșitul lunii octombrie. Zelenski a răspuns că Ucraina ar susține inițiativa.

Înainte de a evalua perspectivele unui acord, oficialii ucraineni vor să afle exact ce solicită Moscova și dacă Kremlinul este dispus să oprească atacurile fără să obțină concesii suplimentare în schimb.

Pentru Kiev, miza nu este doar oprirea temporară a loviturilor asupra infrastructurii energetice, ci și evitarea unui scenariu în care Rusia ar folosi armistițiul pentru a obține avantaje economice, a-și reface resursele și a-și consolida poziția înaintea unor noi negocieri.

Editor : C.A.