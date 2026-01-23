Vladimir Putin ironizează interesul brusc al lui Donald Trump și al europenilor pentru zona Arctică. Liderul de la Kremlin spune că, înainte de asta, Rusia a fost zeci de ani la rând lidera cercetării în zonă și că are inclusiv navele necesare pentru asta.

„După cum știm cu toții acum, nu doar țările arctice, ci și multe alte state ale lumii acordă o atenție sporită la ceea ce se întâmplă în Arctica. Au zâmbit, au râs. Pe de o parte este amuzant și interesant, iar pe de altă parte este foarte important”, a declarat Vladimir Putin, președintele Rusiei.

„Rusia a fost, fără îndoială, timp de foarte multe decenii, lider în cercetarea Arcticii. Construim astfel de spărgătoare de gheață cum nu există nicăieri în lume. Avem, știți, 34 de spărgătoare de gheață diesel și 8 spărgătoare de gheață nucleare aflate în exploatare. Două, «Ciukotka» și «Leningrad», sunt construite acum. «Stalingrad» a fost deja pus pe șantier și este în curs de realizare”, a adăugat dictatorul rus.

Editor : Liviu Cojan