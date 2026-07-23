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Analiză Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci. Creștere de 20 de ori mai lentă decât acum 3 ani

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Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia
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Creșterea economiei ruse a devenit „modestă”, a constatat președintele Vladimir Putin în cadrul unei ședințe pe teme economice, miercuri. În primele cinci luni ale anului curent, PIB-ul a crescut cu doar 0,2%, a precizat Putin, citând statisticile Rosstat. Aceasta reprezintă o scădere de 5 ori față de ritmul de creștere de anul trecut, când economia a crescut cu 1%, și este de 20 de ori mai lentă decât indicatorii din anii 2023-2024, când, pe fondul boomului militar, creșterea economică depășea 4% anual.

Pentru a accelera creșterea, în opinia lui Putin, sunt necesare investiții. „În prezent, cea mai importantă sarcină este să lansăm un nou ciclu de investiții și să stimulăm schimbările structurale în economia națională”, a declarat președintele, potrivit presei de la Moscova.

Însă, deocamdată, cele mai mari companii de stat, precum și întreprinderile deținute de cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia, reduc rapid investițiile de capital, plângându-se de scăderea profiturilor, de creditele scumpe și de „înghețarea” activității economice.

În primul trimestru, potrivit datelor Rosstat, investițiile au scăzut cu 14,3% — un nivel record din 2009. „În principal, scăderea a fost determinată de limitarea investițiilor de către un grup de companii majore”, i-a explicat vicepremierul Alexander Novak lui Putin în iunie. Conform calculelor sale, cele mai mari companii au redus investițiile cu 307 miliarde de ruble.

De exemplu, „Novatek” a investit în uzina „Arctic LNG 2” aproape jumătate din suma investită acum un an: 46 de miliarde de ruble față de 87 de miliarde. „Motivele sunt clare — restricțiile externe”, a declarat Novak. Și „Gazprom” înregistrează o scădere: 376 miliarde de ruble, comparativ cu 411 miliarde anul trecut. Acesta este doar începutul: în acest an, programul său de investiții se ridică la o jumătate de trilion de ruble, adică cu aproape o treime (31,9%) mai puțin decât cel de anul trecut. Căile Ferate Ruse reduc investițiile pentru al doilea an consecutiv; în acest an, acestea vor fi la jumătate față de nivelul din 2024.

Programul „Rosatom” va fi aproape la jumătate față de cel de anul trecut — peste 900 de miliarde de ruble față de 1,66 trilioane, a avertizat șeful corporației de stat, Alexei Likhachev. În ziua discursului lui Putin la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg (PEF), cel mai bogat om de afaceri rus, Alexei Mordashov, a anunțat că compania sa, „Severstal”, a redus cu un sfert programul de investiții din acest an.

Potrivit lui Putin, în ciuda atacurilor asupra rafinăriilor, care au provocat criza combustibililor, economia își păstrează „stabilitatea”. Însă mediul de afaceri nu are posibilitățile, și adesea nici dorința, de a investi. Antreprenorul Roman Trocenko a menționat la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg că principalul obstacol îl reprezintă rata dobânzii de referință ridicată, care subminează cererea și face creditele inaccesibile.

Investițiile străine nu vor ajunge în Rusia; nici măcar China nu investește bani în economia Federației Ruse, iar investițiile interne sunt blocate de riscurile ridicate specifice țării, de sancțiuni și de lipsa garanțiilor privind drepturile de proprietate, remarcă economistul Igor Lipsits. „Trebuie să fii un adevărat nebun ca să investești acum în Rusia în afaceri private”, când acestea pot fi confiscate în orice moment, explică Lipsits. Conform datelor Procuraturii Generale, de la începutul războiului, autoritățile au naționalizat companii private în valoare de 4 trilioane de ruble.

Cu toate acestea, și fondurile proprii, care constituiau principala sursă de finanțare pentru investiții, sunt din ce în ce mai puține: profiturile companiilor sunt în scădere (cu 10,3% în primele patru luni). „Din păcate, nu dispunem de suficienți bani proprii pentru a lansa proiecte de investiții”, s-a plâns șeful „Rostec”, Serghei Chemezov, în fața premierului Mihail Mișustin. „Încercăm să perfecționăm noile modele; recent am lansat producția de roți dințate conice. Adică, desigur, continuăm proiectele pentru care s-au făcut deja investițiile principale. Nu planificăm altele noi”, a declarat Konstantin Babkin, proprietarul „Rostselmash”.

Este o situație tipică: un sondaj realizat de Banca Centrală în rândul a peste 10.000 de întreprinderi a arătat că, încă de anul trecut, investițiile din toate sectoarele au fost efectuate în principal pentru menținerea capacităților de producție, iar activitatea intensă s-a menținut în special în sectoarele care beneficiază de cerere publică sau de sprijin de stat, precum și în cele orientate către înlocuirea importurilor. Însă această sursă se epuizează: deficitul bugetar pe primul semestru a ajuns la aproape 6 trilioane de ruble, iar posibilitățile sale de a susține economia sunt din ce în ce mai reduse.

Nu este vorba doar de bani. Apetitul pentru investiții este descurajat de incertitudinea absolută. Speranțele privind încheierea războiului nu s-au concretizat, cheltuielile legate de acesta cresc, în ciuda promisiunilor, impozitele au fost majorate doi ani la rând — tot în ciuda promisiunilor lui Putin și ale ministrului finanțelor Anton Siluanov de a nu le modifica până în 2030, iar antreprenorilor li se confiscă în mod regulat activele. „Investițiile țin în mare măsură de încredere și de starea de spirit… Sunt vremuri mai reci, sunt vremuri mai calde, dar mediul de afaceri nu uită nimic”, a argumentat Reshetnikov.

Editor : A.R.

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