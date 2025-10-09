Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că rachetele Rusiei au doborât avionul azer în ziua de Crăciun

Președintele Vladimir Putin i-a spus joi lui Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului, că două rachete antiaeriene rusești au explodat la câțiva metri de un avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines care s-a prăbușit anul trecut, ucigând 38 de persoane aflate la bord.

Avionul Embraer 190 al companiei Azerbaijan Airlines zbura de la Baku la Groznîi, în Republica Cecenia, pe 25 decembrie, când a dispărut de pe radar în apropierea coastei ruse a Mării Caspice, înainte de a se prăbuși în apropierea orașului kazah Aktau.

Avionul Azerbaijan Airlines care s-a prăbușit în ziua de Crăciun în Kazahstan, ar fi putut fi lovit de sistemele antiaeriene ale cecenilor. Scenariul este invocat și de presa rusă și de cea ucraineană. Imaginile cu partea din spate avionului plină de găuri par să întărească această ipoteză. Cel mai recent bilanț indică 38 de morți în urma accidentului aviatic.

Scenariile privind cauzele accidentului, ținând cont de experiența de peste un deceniu a căpitanului, pleacă de la informațiile disponibile privind traseul de zbor al aeronavei. Site-ul Flightradar, specializat în urmărirea în timp reală a curselor aeriene, susține că semnalul transmis de avion în timpul zborului s-a întrerupt de două ori pentru câteva zeci de minute.

Presa rusă citează chiar un supraviețuitor care susține că piloții au încercat să aterizeze de trei ori la Groznâi, destinația inițială a avionului Embraer 190. La a treia tentativă de aterizare s-a auzit o explozie, după care avionul s-a îndepărtat de Groznâi.

Chiar în acele momente, antiaeriana cecenă folosea sisteme Panțîr ca să respingă un atac cu drone al ucrainenilor, iar o filmare din avion dovedește că cel puțin o aripă a suferit avari în timpul zborului. Informațiile disponibile mai arată că avionul a virat spre est, a traversat Marea Caspică și a încercat o aterizare de urgență la Aktau, în Kazahstan, unde piloții au ratat aterizarea din motive necunoscute.

