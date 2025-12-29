Live TV

Putin reînvie „poporul sovietic”. România vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin

profimedia-putin semneaza independenta in donbas
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Dictatorul rus a semnat un decret de lege care instituie o zi de comemorare a „genocidului poporului sovietic”. Legea vorbește despre acțiunile care ar fi fost începute în 1943 de către Germania nazistă și aliații săi pe teritoriile ocupate. Rusia nu recunoaște uciderea a circa opt milioane de ucraineni prin înfometarea forțată (n. red. Holodomor) de la mijlocul perioadei interbelice de către sovietici ca fiind un „genocid”. 

Ziua comemorării victimelor nazismului din URSS a fost stabilită pentru data de 19 aprilie. În această zi, în 1943, a fost adoptat primul act juridic care „consfințea politica de exterminare a populației civile.”

Președintele Vladimir Putin a semnat legea privind stabilirea Zilei comemorării victimelor genocidului poporului sovietic pe 19 aprilie. Documentul a fost publicat pe portalul de publicare a actelor juridice.

Conform textului proiectului de lege, responsabilitatea pentru genocidul poporului sovietic în perioada „Marelui Război Patriotic”(n.red. așa numesc rușii al doilea Război Mondial) revine naziștilor și aliaților lor (n.red. România s-a aliat cu Germania nazistă pentru a recuceri Basarabia). Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Data a fost propusă de Duma de Stat. Autorii inițiativei au explicat că au ales-o deoarece la 19 aprilie 1943 a fost emis primul act juridic care a consemnat oficial politica deliberată și pe scară largă a naziștilor și a aliaților lor de a distruge populația civilă din teritoriile ocupate (decretul Prezidiului Consiliului Suprem al URSS nr. 39).

„19 aprilie servește ca un memento pentru întreaga lume cu privire la necesitatea de a face tot posibilul pentru ca genocidul să nu se mai repete niciodată și nicăieri", se arată în nota explicativă publicată pe site-ul camerei inferioare a parlamentului.

În Duma de Stat, proiectul de lege privind stabilirea datei de 19 aprilie ca zi comemorativă a fost adoptat pe 16 decembrie. Președintele Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, comentând examinarea documentului, a numit „datoria noastră” „păstrarea memoriei eroismului bunicilor și străbunicilor noștri, care au salvat întreaga lume de naziști”.

