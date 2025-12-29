Reprezentanța Kremlinului din Kenya a publicat un videoclip amenințător generat de inteligența artificială, în care Donald Trump și alți lideri mondiali primesc cadouri de Crăciun, în timp ce președintelui ucrainean Volodimir Zelenski i se înmânează o pereche de cătușe.

Videoclipul, care a înregistrat aproximativ 240.000 de vizualizări pe X până la momentul publicării, a fost postat cu doar câteva ore înainte ca Zelenski să se întâlnească cu Trump la reședința sa din Mar-a-Lago pentru a discuta un plan de pace negociat de SUA între Rusia și Ucraina. Clipul prezintă, de asemenea, un ornament de Crăciun în formă de dolar american care se sparge pe podea.

„Sărbătorile de Crăciun sunt perioada darurilor, când Rusia se asigură că toți prietenii săi primesc ceva frumos și sunt bine și veseli”, se arată în descrierea videoclipului, produs de agenția de știri Sputnik, susținută de statul rus. „Cât despre cei neascultători, și ei vor primi ceea ce li se cuvine.”

Videoclipul începe cu președintele rus Vladimir Putin îmbrăcat în Moș Crăciun, cu un sac de jucării aruncat peste umăr, pe fondul unei versiuni instrumentale a melodiei „We Wish You A Merry Christmas”.

Trump este arătat zâmbind și desfăcând cu bucurie o cutie care nu conține nici arme, nici bani, ci o fotografie înrămată cu el și Putin de la summitul lor din Alaska de la începutul acestui an, care a fost larg criticat.

Aliații apropiați ai lui Putin și alți lideri autoritari sunt apoi înfățișați primind cadouri atent selecționate. Președintele chinez Xi Jinping deschide o cutie cu ornamente decorative în formă de simboluri monetare pentru yuanul chinezesc și yenul japonez (¥), alături de rubla rusă (₽), în timp ce un ornament în formă de bancnotă de dolar cade din bradul de Crăciun și se sparge.

Prim-ministrul indian Narendra Modi primește o figurină reprezentând un avion de vânătoare rus de tip stealth – un gest care pare să facă referire la oferta Kremlinului de a fabrica acest tip de avion pentru forțele aeriene indiene.

Președintele venezuelean Nicolás Maduro primește cadou un set de DJ care prinde viață, proclamând „Fără război, doar pace, pentru totdeauna, pentru totdeauna, pentru totdeauna”, o referință abia voalată la intensificarea prezenței militare a SUA în Caraibe.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan apare ținând în mână un glob de zăpadă care reprezintă centrala nucleară Akkuyu, finanțată de Rusia cu aproximativ 9 miliarde de dolari în acest an, potrivit rapoartelor.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un zâmbește la o notiță pe care scrie „Din Rusia, cu recunoștință”, însoțită de o sabie împachetată, în timp ce premierul ungar Viktor Orbán ridică un card cadou pentru Gazprom, gigantul energetic de stat al Rusiei.

Singurul cadou mai rău decât cel al lui Trump este rezervat lui Zelensky, care deschide o cutie conținând cătușe și este apoi arătat încruntat în spatele gratiilor.

Videoclipul a apărut în timp ce Rusia continua să intensifice războiul din Ucraina, la câteva zile după ce trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că Moscova era „pe deplin angajată” în realizarea păcii.

Forțele ruse au bombardat Kievul sâmbătă dimineață, ucigând o persoană și rănind zeci de alte persoane, la mai puțin de o săptămână după ce Witkoff a lăudat pe rețelele sociale presupusul „angajament” al Rusiei.

„Rusia rămâne pe deplin angajată în realizarea păcii în Ucraina. Rusia apreciază foarte mult eforturile și sprijinul Statelor Unite pentru rezolvarea conflictului ucrainean și restabilirea securității globale”, a scris Witkoff pe 21 decembrie.

Pe 27 decembrie, Ministerul Apărării al Rusiei s-a lăudat că a efectuat un „atac masiv” asupra Ucrainei, folosind „arme de precizie cu rază lungă de acțiune de pe uscat, aer și mare, inclusiv rachete aerobalistice hipersonice Kinzhal” pentru a viza ceea ce a numit „întreprinderi ale complexului militar-industrial ucrainean”.

