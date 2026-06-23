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Putin s-a plâns că „fluxul uriaș” de drone ucrainene eclipsează succesul Rusiei pe front

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vladimir putin langa comandanti militari
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Armata rusă „bombardează” Ucraina zilnic și avansează pe toată linia frontului, însă Kievul trimite în Rusia numeroase drone pentru a „destabiliza” situația din țară. Președintele Vladimir Putin a declarat acest lucru marți, în cadrul unei discuții cu absolvenții universităților din sectorul forțelor de securitate, la Kremlin.

„Băieții noștri îi presează [pe ucraineni] pe toate sectoarele de contact. Pe toate. Nu există niciun loc unde să fie invers”, a spus el. — Deci, aceste drone, atacurile asupra infrastructurii civile — la ce servesc? Păi, să destabilizeze societatea. În contextul unui astfel de impact masiv, când tot Occidentul lucrează împotriva lor, aceste drone sosesc într-un flux imens.”

În opinia lui Putin, Ucraina întreprinde astfel de atacuri pentru a crea „un fel de nesiguranță” în acțiunile armatei ruse, „ignorând” în același timp situația reală de pe front. „Dar acolo băieții noștri luptă în fiecare zi, în fiecare zi a Domnului. Vom ajunge acolo unde trebuie”, a declarat președintele. În opinia șefului statului, forțele armate ale Federației Ruse „au practic cucerit” orașul Konstantinovka din regiunea Donetsk, însă acolo „mai sunt încă oameni care stau în subsoluri, se ascund și ripostează”. Putin a subliniat, de asemenea, încă o dată că nu vede premisele pentru începerea unor negocieri de pace directe cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

El a justificat acest lucru făcând referire la atacul ucrainean asupra orașului Starobelsk, situat pe teritoriul regiunii Luhansk ocupate, unde, potrivit afirmațiilor Kremlinului, au murit studenți civili ai unui colegiu. În același timp, președintele nu a menționat recentul atac de proporții asupra Moscovei, în urma căruia a fost lovită rafinăria din Kapotna, iar în regiunea Moscovei a căzut o „ploaie de petrol”.

Între timp, Ucraina intensifică atacurile cu rachete și drone asupra Rusiei. Cu o zi înainte, mai multe rachete ucrainene au lovit fabrica „VZPP-S” din Voronej, care produce componente electronice pentru proiectile cu reacție. În urma atacului, cel puțin cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite.

Anterior, conform raportului Ministerului Apărării al Federației Ruse din 18 iunie, sistemele ruse de apărare aeriană au distrus într-o singură zi un număr record de 992 de drone de tip avion, lansate asupra Rusiei. De asemenea, au fost interceptate 10 bombe aeriene ghidate, trei rachete HIMARS de tip MLRS și patru rachete „Flamingo”, a informat ministerul.

Editor : A.R.

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