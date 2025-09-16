Live TV

Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Rusia se îndepărtează treptat de termenul „țări neprietenoase”, există țări cu guverne „neprietenoase” față de Moscova, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, transmite oficiosul Kremlinului.

„Ne îndepărtăm treptat de termenul „țări neprietenoase”, deși acesta rămâne în legislație. Dar, așa cum a subliniat recent președintele (președintele Federației Ruse Vladimir Putin – n.r.), în cadrul unui discurs ținut, cred, la unul dintre evenimentele din Vladivostok, nu avem țări neprietenoase, ci țări cu guverne neprietenoase față de Federația Rusă”, a declarat Lavrov în cadrul conferinței de presă privind pregătirea concursului muzical internațional „Intervision” marți.

Guvernul rus a aprobat o listă cu ţări şi teritorii neprietenoase care au întreprins acţiuni considerate ostile la adresa Rusiei, companiilor şi cetăţenilor ei, faţă de care persoanele fizice şi întreprinderile ruse îşi vor putea rambursa datoriile în ruble, o monedă a cărei valoare a pierdut 45% din ianuarie, a comunicat luni serviciul de presă al cabinetului de miniştri de la Moscova, precizând că a fost semnat un ordin executiv în acest sens.

În acest sens, Rusia a declarat că toate acordurile comerciale cu companii şi persoane din aşa-numitele "ţări neprietenoase" ar trebui de acum aprobate de o comisie guvernamentală, potrivit unei rezoluţii guvernamentale, conform Reuters.

Pe această listă figurează SUA, Canada, ţările membre ale Uniunii Europene, Marea Britanie (inclusiv teritoriile britanice Jersey, Anguilla, Insulele Virgine Britanice, Gibraltar), Ucraina, Muntenegru, Elveţia, Albania, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Macedonia de Nord, precum şi Japonia, Coreea de Sud, Australia, Micronezia, Noua Zeelandă, Singapore şi Taiwan (considerat teritoriu chinez, dar care din 1949 are administraţie proprie).

Ţările şi teritoriile menţionate au impus ori s-au alăturat sancţiunilor instituite împotriva Rusiei după începerea "operaţiunii militare speciale" a forţelor armate ruse în Ucraina, informează Agerpres. Lista a fost aprobată ca parte a decretului preşedintelui Vladimir Putin din 5 martie cu privire la procedura temporară de îndeplinire a obligaţiilor faţă de anumiţi creditori străini.

