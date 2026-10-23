În luna octombrie a anului trecut, președintele american Donald Trump a impus sancțiuni semnificative celor două mari companii petroliere din Rusia, afirmând că negocierile cu președintele Vladimir V. Putin privind încetarea războiului din Ucraina „pur și simplu nu duc nicăieri”. Primirea pe covorul roșu a liderului rus în Alaska nu contribuise deloc la instaurarea păcii. Un summit planificat la Budapesta eșuase. Trump începuse să-și dea seama că Putin s-ar putea să se joace cu el, fără nicio intenție de a face pace. Speranțele slabe ale ucrainenilor se bazau pe o ruptură între Trump și Putin, relatează The New York Times.

Însă președintele rus avea un plan pe termen lung.

Acum, la exact un an de la impunerea sancțiunilor, Putin nu a fost niciodată atât de aproape de obiectivul său de a normaliza relațiile cu Washingtonul fără a fi nevoit să facă vreun compromis în privința Ucrainei.

În ultima săptămână și jumătate, Trump a dat peste cap ani întregi de politică externă a Statelor Unite, susținându-l deschis pe Putin și reducând presiunea economică asupra Kremlinului, în timp ce l-a denigrat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, presupusul aliat american care încearcă să-și apere țara împotriva unei invazii rusești.

Pe 9 octombrie, Trump a anunțat că Statele Unite vor cumpăra motorină din Rusia, fără a cere în schimb nicio concesie din partea lui Putin. Administrația Trump a continuat să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol — cea mai puternică pârghie a Kievului — și a suspendat sancțiunile împotriva Rusiei pe care liderul de la Casa Albă tocmai le transformase în lege. Trump a declarat că „Rusia, sincer să fiu, s-a comportat normal în privința Ucrainei”.

Acordul privind motorina a reprezentat, în parte, un calcul politic al lui Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în încercarea sa de a reduce prețurile la combustibil. Însă această măsură, precum și altele care au urmat, reflectă, de asemenea, afinitatea evidentă de multă vreme a președintelui față de Putin, pe care liderul rus a cultivat-o cu asiduitate chiar și în timp ce continua războiul și îi refuza lui Trump un premiu râvnit.

De când Trump s-a întors la putere, Rusia a încercat să separe conflictul din Ucraina de eventualele acorduri comerciale și de aprofundarea relațiilor diplomatice cu Statele Unite. Administrația Trump a adoptat o atitudine de reținere, chiar și în contextul în care a redus drastic ajutorul acordat Ucrainei, continuând în mare măsură politica administrației Biden de a se abține de la încheierea unor acorduri economice cu Rusia până când Putin va pune capăt războiului.

„SUA nu au fost obligate să ofere nimic în schimb”

Casa Albă afirmă acum că astfel de acorduri vor ajuta Rusia să înțeleagă avantajele păcii. Kremlinul a declarat miercuri că Putin, în cadrul unei întâlniri cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, a acceptat să poarte discuții cu Ucraina și Statele Unite luna viitoare. Totuși, la aceste discuții vor participa reprezentanți de nivel relativ scăzut, iar un oficial rus a minimizat disponibilitatea Kremlinului de a încheia un acord cuprinzător în acest moment.

Cu un nou elan, Moscova ia măsuri pentru a se impune ca o putere globală pe picior de egalitate cu Statele Unite și China, promovând organizarea unui summit trilateral între acestea în luna noiembrie.

„Din punctul meu de vedere, victoria a fost deja obținută”, a scris miercuri pe rețelele sociale jurnalista pro-Putin Marina Akhmedova. „Nu este vorba doar de 20-25% din teritoriul pe care l-am eliberat”, a adăugat ea, referindu-se la teritoriile din Ucraina ocupate de Rusia. „Este vorba și de modul în care Statele Unite interacționează acum cu Rusia”.

Mulți analiști consideră că stimulentele economice oferite de liderul american reprezintă o soluție greșită pentru un conflict care se desfășoară pe fondul unor chestiuni politice și de securitate. Cu toate acestea, în timpul unei vizite la Sankt Petersburg, în Rusia, miercuri, Witkoff a afirmat că acordul privind motorina reprezintă „un alt exemplu pentru ceea ce putem realiza lucrând împreună”. La rândul său, liderul de la Kremlin a propus un acord privind îngrășămintele rusești.

Se întrevăd și alte posibile acorduri. Rusia și Statele Unite au discutat despre vânzarea activelor internaționale ale gigantului energetic rus Lukoil către un grup de investitori din care face parte și guvernul american, a relatat The New York Times. Publicația a mai relatat că negociatorii americani au propus ca Europa să reia achizițiile în cantități mari de gaz rusesc transportat prin Ucraina.

După întâlnirea de la Sankt Petersburg, reprezentantul economic al lui Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că „nu există nicio îndoială” că cooperarea economică ruso-americană „se va consolida”. El a precizat că Putin a discutat nu numai despre un potențial acord privind îngrășămintele cu Witkoff, ci și despre „diferite proiecte, precum centrele de date, numeroase proiecte în domeniul energiei și cooperarea în acest sector”.

Aliniindu-se stilului de diplomație personală al lui Trump, Putin a prezentat acțiunile care aduc beneficii Rusiei — precum vânzarea de motorină către Statele Unite — ca fiind favoruri acordate liderului american. Printre acestea se numără și eliberarea, miercuri, a lui Stephen James Hubbard, în vârstă de 74 de ani, un profesor din Michigan pe care Departamentul de Stat l-a calificat drept „reținut pe nedrept” de Rusia.

Trump a descris eliberarea — care nu a făcut parte din niciun schimb de prizonieri — ca un semn al înaltei considerații pe care Putin i-o poartă. Referindu-se la sine la persoana a treia, liderul american a scris pe rețelele sociale că „Statele Unite, din respect pentru președintele Trump, nu au fost obligate să ofere nimic în schimb”.

„Câștigarea simpatiei americanilor nu mai reprezintă un premiu”

Însă, mai târziu, miercuri, Trump a declarat reporterilor că Rusia nu l-ar fi eliberat pe Hubbard dacă sancțiunile ar fi rămas în vigoare. Conform analiștilor, acordul privind motorina și posibilitatea încheierii altor acorduri comerciale au creat, de asemenea, premisele necesare, oferindu-i lui Putin genul de victorie diplomatică pe care o dorește cu ardoare, după ce țările occidentale au impus sancțiuni asupra Rusiei ca urmare a invaziei Ucrainei.

„Chiar și această ușoară normalizare l-a ajutat pe Putin să elimine efectiv SUA și pe Trump din rândul potențialilor susținători sau facilitatori ai Ucrainei”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie pentru Rusia și Eurasia din Berlin.

Acordul privind motorina a întărit argumentul invocat de Moscova, potrivit căruia țările occidentale care au impus sancțiuni împotriva Rusiei ar avea de suferit fără energia ieftină din Rusia și fără alte legături comerciale. Putin a încercat să stabilească un dialog cu Washingtonul pentru a demonstra că Rusia are o influență prea mare pentru a fi ignorată, au afirmat analiștii.

Rusia „a încercat pe tot parcursul anului trecut să impună ideea că se pot desfășura acțiuni bilaterale cu SUA fără a se ajunge la o soluționare a războiului din Ucraina”, a declarat Hanna Notte, autoarea cărții „We Shall Outlast Them”, despre politica externă a Rusiei în timpul războiului.

„Nu a fost vorba doar de acordurile economice”, a adăugat ea. „Au vrut să discute și despre Orientul Mijlociu. Au vrut să discute despre Arctica. Au vrut să discute despre controlul armelor nucleare”.

Ea a afirmat că obiectivul Rusiei era să promoveze „această idee conform căreia poți separa relația cu Statele Unite și poți colabora în anumite domenii chiar și în timp ce războiul continuă”.

Notte a prevăzut că oferta administrației Trump de a oferi stimulente pentru a pune capăt războiului va eșua probabil.

Sam Charap, analist specializat în Rusia la RAND Corporation, și alți analiști au remarcat că una dintre ironiile apropierii dintre Rusia și Washington este faptul că aceasta s-ar putea să nu mai reprezinte o soluție miraculoasă pentru soluționarea conflictului în condițiile impuse de Moscova.

Europa a început să joace un rol mai important în acordarea de sprijin economic și politic Kievului, iar relațiile dintre Putin și mulți lideri europeni s-au deteriorat complet.

„Câștigarea simpatiei americanilor nu mai reprezintă un premiu la fel de important ca odinioară”, a declarat Jeremy Shapiro, director de cercetare la Consiliul European pentru Relații Externe. „Acum doi ani, asta era totul. Acum, reprezintă doar o parte mult mai mică”.

Kremlinul este, de asemenea, conștient că Trump ar putea schimba din nou strategia după alegerile de la jumătatea mandatului, a afirmat Shapiro. Potrivit acestuia, factorii de decizie ruși îl consideră pe președintele SUA „foarte inconsecvent” și nu au prea multă încredere în abordarea sa față de Rusia.

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Editor : A.M.G.