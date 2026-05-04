Putin se teme că unul dintre cei mai vechi și loiali colaboratori ar putea organiza o lovitură de stat (presă)

La Kremlin s-au intensificat temerile privind o lovitură de stat militară sau o conspirație împotriva lui Vladimir Putin, relatează CNN, citând un raport al unuia dintre serviciile de informații europene.

Conform datelor serviciilor de informații, Kremlinul se teme că organizatorul unei astfel de lovituri de stat ar putea fi Serghei Șoigu, fost ministru al apărării și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin. Se afirmă că Șoigu, actualmente secretar al Consiliului de Securitate, păstrează o influență semnificativă asupra comandamentului superior al armatei.

După demisia lui Șoigu din funcția de ministru, la Ministerul Apărării a avut loc o serie de „epurări”, iar oficialii apropiați lui au fost supuși urmăririi penale și confiscării bunurilor. În special, pe 5 martie a fost arestat fostul prim-adjunct al ministrului apărării, Ruslan Tsalikov. Acest lucru a constituit o „încălcare a acordurilor tacite privind protecția în cadrul elitelor”, a slăbit poziția lui Șoigu și a crescut probabilitatea ca el însuși să devină obiectul unei anchete penale, consideră serviciile de informații europene.

Tsalikov se află în arest la domiciliu în cadrul unui dosar privind constituirea unei asociații infracționale și deturnarea a 6,6 miliarde de ruble din livrările către armată, urmată de spălarea de bani. De asemenea, i se impută primirea de mită de la contractanții Ministerului Apărării în schimbul „protecției”. Este vorba despre o mită în valoare de 50 de milioane de ruble în numerar și o motocicletă în valoare de 2,3 milioane. Procuratura Generală a depus o cerere de confiscare a bunurilor lui Tsalikov și ale rudelor sale în valoare de 7 miliarde de ruble.

În mod separat, raportul descrie conflictul din cadrul blocului de forțe de ordine după asasinarea generalului Fanil Sarvarov de către serviciile speciale ucrainene în decembrie 2025. Acesta ocupa funcția de șef al Direcției de pregătire operațională a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse. La o ședință la Kremlin, șeful Statului Major General, Valeri Gerasimov, l-a criticat dur pe șeful FSB, Alexander Bortnikov, pentru incapacitatea de a proteja militarii. Bortnikov a invocat, în răspuns, lipsa resurselor și a personalului. După această întâlnire, Putin a cerut să i se prezinte soluții concrete, a extins atribuțiile Serviciului Federal de Securitate și a extins protecția sporită la încă zece generali de rang înalt.

Conform raportului, a fost întărită și protecția lui Putin însuși. În locuințele angajaților din anturajul apropiat al lui Putin au fost instalate sisteme suplimentare de supraveghere. Personalului reședințelor lui Putin (bucătari, agenți de pază și fotografi) li s-a interzis să folosească transportul public și telefoanele cu acces la internet. Vizitatorii președintelui rus sunt acum verificați de două ori.

Garda de corp a lui Putin a redus, de asemenea, drastic numărul locurilor pe care președintele le vizitează în mod regulat. Conform datelor serviciilor de informații europene, el și familia sa au încetat să mai viziteze reședințele din suburbiile Moscovei și din Valdaia. În 2026, Putin nu a vizitat obiective militare, deși înainte o făcea în mod regulat. De la începutul războiului din Ucraina, Putin petrece câteva săptămâni în buncăre bine protejate.

Colaborarea și prietenia dintre Putin și Șoigu a început încă în anii '90.

Editor : A.R.