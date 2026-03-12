Fostul trimis special al SUA, generalul Keith Kellogg, a declarat că încheierea războiului este posibilă numai atunci când Kremlinul va realiza că victoria militară este imposibilă. În același interviu pentru publicația niponă nhk, Kellogg a declarat că Putin se teme că va sfârși la fel ca fostul țar Nicolae al II-lea, executat după ce a abdicat.

„Putin trebuie să înțeleagă că nu va mai obține niciun teritoriu ucrainean și să recunoască incapacitatea Rusiei de a câștiga războiul", a declarat Kellogg când a fost întrebat ce este necesar pentru a se ajunge cât mai repede la un armistițiu.

Kellogg a subliniat că armata rusă continuă să sufere pierderi semnificative din cauza sancțiunilor impuse. Pierderile umane pe front ar putea ajunge la 1,2-1,4 milioane de morți și răniți grav.

Potrivit generalului american, dictatorul rus este conștient de pagubele și pierderile suferite de țara sa ca urmare a războiului pe care l-a început și se teme să fie tras la răspundere pentru acțiunile sale.

„Putin este îngrijorat că ar putea deveni un alt Nicolae al II-lea, ultimul țar rus, care a fost împușcat după ce a abdicat", a spus Kellogg.

Potrivit acestuia, un armistițiu este posibil astăzi dacă Ucraina și Rusia vor fi de acord să înghețe conflictul de-a lungul actualei linii de front.

„Cu toate acestea, Putin, și nu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este cel care nu dorește un armistițiu și cere trupelor ucrainene să se retragă din Donbas, în timp ce Ucraina refuză să renunțe la teritoriile aflate sub controlul său”, a adăugat Kellogg.

