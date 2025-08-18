Live TV

Putin și-a sunat aliații pentru a-i informa despre negocierile cu Trump: „Îi mulţumesc prietenului meu”

Data actualizării: Data publicării:
Moscow, Russia. 07th May, 2024. Russian President Vladimir Putin takes a call in his office prior to departing for his inauguration ceremony at the Kremlin, May 7, 2024 in Moscow, Russia. Putin was sworn in for his fifth term putting him on track to be th
Vladimir Putin, la telefon. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul indian Narendra Modi şi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva au anunţat luni că au discutat la telefon cu liderul rus Vladimir Putin despre întâlnirea acestuia cu preşedintele american Donald Trump din Alaska.

"Îi mulţumesc prietenului meu, preşedintele Putin, pentru apelul său telefonic şi pentru că şi-a împărtăşit reflecţiile asupra recentei sale întâlniri cu preşedintele Trump în Alaska", a declarat Modi într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

"India a făcut mereu apel la o rezolvare paşnică a conflictului din Ucraina şi susţine toate eforturile în acest sens", a mai precizat şeful guvernului indian despre întâlnirea de vineri, care a avut pe agendă obţinerea unui acord pentru încheierea conflictului ruso-ucrainean, relatează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

"Îmi exprim satisfacţia pentru continuarea schimburilor noastre în zilele care urmează", a spus şeful statului indian.

Conversaţia dintre Narendra Modi şi Vladimir Putin a mai avut pe agendă o serie de chestiuni bilaterale, în scopul întăririi parteneriatului lor strategic "special" şi "privilegiat", se menţionează într-un comunicat al guvernului indian.

Discuţia a avut loc în contextul în care Trump a ameninţat să crească taxele vamale asupra produselor indiene de la 25% la 50% drept sancţiune pentru achiziţia de petrol rusesc, o sursă de venituri esenţiale pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Preşedintele american a dat un termen de trei săptămâni Indiei, vechi aliat şi unul dintre cei mai mari importatori de petrol din lume, să găsească furnizori alternativi.

New Delhi a anunţat că va importa petrol din Rusia "pentru că aprovizionările tradiţionale au fost deturnate spre Europa după declanşarea conflictului".

Speranţele Indiei că întâlnirea Trump-Putin ar putea uşura presiunea vamală americană au fost temperate luni de Peter Navarro, consilier pentru comerţ al Casei Albe.

"Dacă India vrea să fie tratat ca un partener strategic al SUA, trebuie să înceapă să acţioneze ca atare", a scris el într-o cronică publicată în Financial Times.

"India acţionează ca o cameră de compensaţie mondială pentru petrolul rusesc, convertind ţiţeiul supus la embargo în exporturi de mare valoare, furnizând în acelaşi timp Moscovei dolarii de care are nevoie", a mai afirmat Navarro, ameninţând că potenţiala suprataxă vamală de până la 50% care urmează să intre în vigoare la 27 august "va lovi India acolo unde o doare".

Tot luni, biroul de presă al preşedintelui brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a anunţat că acesta a fost sunat de omologul său rus Vladimir Putin în cursul zilei.

În timpul convorbirii de 30 de minute, cei doi lideri au discutat despre întâlnirea lui Vladimir Putin cu preşedintele SUA Donald Trump de săptămâna trecută, a precizat guvernul brazilian.

"Preşedintele Lula a reafirmat sprijinul Braziliei pentru toate eforturile îndreptate spre rezolvarea paşnică a conflictului dintre Rusia şi Ucraina", a adăugat sursa citată.

