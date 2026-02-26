Live TV

Putin și Lukașenko au convocat Consiliul Suprem de Stat al Uniunii Statale Rusia-Belarus. Despre ce au discutat dictatorii

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko pozeaza pe un iaht
Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce este Uniunea Statală Rusia-Belarus

Vladimir Putin și Alexander Lukașenko au discutat despre modul în care Uniunea Statală Rusia-Belarus va răspunde la noile amenințări din partea țărilor ostile, au transmis cei doi dictatori după o ședință comună. 

După cum a subliniat președintele rus, Moscova și Minsk colaborează strâns în domeniul politicii externe și al apărării. La baza relațiilor de alianță stă acordul privind garanțiile de securitate.

„Vom continua să facem tot ce este necesar pentru ca securitatea militară a Statului Uniunii să fie asigurată cu toate forțele și mijloacele de care dispun țările noastre”.

În plus, ambele țări se opun împreună presiunii sancțiunilor. Putin a subliniat, de asemenea, succesele înregistrate în ceea ce privește înlocuirea importurilor în domeniul construcțiilor de mașini și al electronicii.

Lukașenko, la rândul său, a vorbit despre începerea punerii în aplicare a prevederilor acordului privind garanțiile de securitate: astfel, în decembrie, a intrat în serviciul de luptă cel mai nou sistem rus „Oreșnik”.

În plus, el a menționat că aliații Moscovei și Beijingului se află în prezent sub o presiune economică fără precedent.

„În contextul actualei situații tensionate, în special la frontierele occidentale, relațiile de alianță și parteneriat strategic între Belarus și Rusia sunt vitale pentru noi”, a subliniat el.
Lukașenko a cerut ca eforturile principale de integrare a alianței pentru următorii trei ani să se concentreze pe asigurarea suveranității tehnologice.

În cadrul reuniunii Consiliului Suprem de Stat al Uniunii, liderii au semnat un pachet de documente, printre care:
— rezoluția privind direcțiile principale de punere în aplicare a prevederilor Tratatului de Uniune;
— hotărârea privind principalele chestiuni pentru reuniunile Consiliului Suprem de Stat al Uniunii pentru anul 2026 și rezoluția privind punerea în aplicare a deciziilor sale;
— decretul privind transportul feroviar suburban;
— directiva privind sprijinul reciproc și cooperarea în domeniul justiției internaționale;
— hotărârea privind înființarea Comitetului pentru standardizare și calitate;
— hotărârea privind acordarea premiilor Uniunii Statelor în domeniul literaturii și artei pentru anii 2025-2026.
Reprezentantul Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat anterior agenda evenimentului ca fiind foarte consistentă. El a subliniat că țările ostile provoacă tensiuni în jurul Belarusului, motiv pentru care Moscova și Minsk reacționează în mod corespunzător în cadrul relațiilor de alianță.

Ce este Uniunea Statală Rusia-Belarus

Uniunea Statală Rusia-Belarus este o organizație supranațională formată din Rusia și Belarus, înființată oficial la 8 decembrie 1999. Scopul acesteia este aprofundarea integrării economice, politice și de apărare, menținând în același timp suveranitatea ambelor state membre. Deși inițial s-a dorit o federație, funcționează mai mult ca o confederație.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Digi Sport
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Rusia încearcă „să se joace” cu Donald Trump pentru a amâna negocierile de pace, spune Volodimir Zelenski: „Nu poate să ne ocupe”
Donald Trump și Volodimir Zelenski.
Discuţie telefonică Trump - Zelenski înaintea unei noi runde de negocieri la Geneva. Ce au discutat cei doi lideri
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ministrul german al Apărării îl critică pe Trump pentru că i-a „întins covorul roșu” lui Putin: „L-a întâmpinat ca pe un prieten”
soldați și rachete în ucraina
Rusia poate susține războiul în Ucraina pe tot parcursul anului, spune un grup de experți militari: „Își intensifică atacurile”
maia sandu sustine un discurs
Mesajul Maiei Sandu la patru ani de război în Ucraina: „Aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi aţi protejat Europa”
Recomandările redacţiei
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
guvern
Angajații Guvernului cer urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan...
ilie bolojan ursula von der leyen
Bolojan, vizită oficială la Bruxelles: premierul a discutat cu Ursula...
Ultimele știri
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență
Statul vrea să ducă bonurile fiscale pe blockchain. Ce promite proiectul de aproape 47 de milioane de lei
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe...
Fanatik.ro
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...