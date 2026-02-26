Putin și Lukașenko au convocat Consiliul Suprem de Stat al Uniunii Statale Rusia-Belarus. Despre ce au discutat dictatorii

Vladimir Putin și Alexander Lukașenko au discutat despre modul în care Uniunea Statală Rusia-Belarus va răspunde la noile amenințări din partea țărilor ostile, au transmis cei doi dictatori după o ședință comună.

După cum a subliniat președintele rus, Moscova și Minsk colaborează strâns în domeniul politicii externe și al apărării. La baza relațiilor de alianță stă acordul privind garanțiile de securitate.

„Vom continua să facem tot ce este necesar pentru ca securitatea militară a Statului Uniunii să fie asigurată cu toate forțele și mijloacele de care dispun țările noastre”.

În plus, ambele țări se opun împreună presiunii sancțiunilor. Putin a subliniat, de asemenea, succesele înregistrate în ceea ce privește înlocuirea importurilor în domeniul construcțiilor de mașini și al electronicii.

Lukașenko, la rândul său, a vorbit despre începerea punerii în aplicare a prevederilor acordului privind garanțiile de securitate: astfel, în decembrie, a intrat în serviciul de luptă cel mai nou sistem rus „Oreșnik”.

În plus, el a menționat că aliații Moscovei și Beijingului se află în prezent sub o presiune economică fără precedent.

„În contextul actualei situații tensionate, în special la frontierele occidentale, relațiile de alianță și parteneriat strategic între Belarus și Rusia sunt vitale pentru noi”, a subliniat el.

Lukașenko a cerut ca eforturile principale de integrare a alianței pentru următorii trei ani să se concentreze pe asigurarea suveranității tehnologice.

În cadrul reuniunii Consiliului Suprem de Stat al Uniunii, liderii au semnat un pachet de documente, printre care:

— rezoluția privind direcțiile principale de punere în aplicare a prevederilor Tratatului de Uniune;

— hotărârea privind principalele chestiuni pentru reuniunile Consiliului Suprem de Stat al Uniunii pentru anul 2026 și rezoluția privind punerea în aplicare a deciziilor sale;

— decretul privind transportul feroviar suburban;

— directiva privind sprijinul reciproc și cooperarea în domeniul justiției internaționale;

— hotărârea privind înființarea Comitetului pentru standardizare și calitate;

— hotărârea privind acordarea premiilor Uniunii Statelor în domeniul literaturii și artei pentru anii 2025-2026.

Reprezentantul Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat anterior agenda evenimentului ca fiind foarte consistentă. El a subliniat că țările ostile provoacă tensiuni în jurul Belarusului, motiv pentru care Moscova și Minsk reacționează în mod corespunzător în cadrul relațiilor de alianță.

Ce este Uniunea Statală Rusia-Belarus

Uniunea Statală Rusia-Belarus este o organizație supranațională formată din Rusia și Belarus, înființată oficial la 8 decembrie 1999. Scopul acesteia este aprofundarea integrării economice, politice și de apărare, menținând în același timp suveranitatea ambelor state membre. Deși inițial s-a dorit o federație, funcționează mai mult ca o confederație.

Editor : A.R.