Putin și Lukașenko nu merg la prima ședință a Consiliului Păcii convocată de Trump. Motivul invocat de către dictatori

Președinții Federației Ruse și Belarusului vor lipsi de la prima reuniune a organizației „Consiliul Păcii”, înființată de liderul american Donald Trump. Potrivit portalului Axios, evenimentul va avea loc pe 19 februarie la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat pentru „Vedomosti” că „în agenda președintelui nu figurează” o vizită în SUA în perioada următoare.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a lui Alexander Lukașenko, Natalia Eismont, a menționat că invitația la prima reuniune a liderilor „a sosit târziu, agenda de lucru a președintelui pentru această perioadă fiind deja planificată”. De asemenea, Eismont a indicat „posibile dificultăți logistice” din cauza sancțiunilor împotriva lui Lukașenko. În locul președintelui, Belarus va fi reprezentat la prima reuniune a organizației de ministrul de externe al țării, Maxim Rizhenkov.

Trump a decis să creeze un „Consiliu de pace” sub conducerea sa pentru a administra sectorul Gaza după încheierea operațiunilor militare în această zonă. În același timp, statutul structurii descrie competențe mai largi. În special, aceasta este prezentată ca o „organizație internațională” menită să contribuie la „asigurarea unei păci durabile” în regiunile afectate de conflicte. Surse ale Financial Times au menționat că administrația Trump vede în „Consiliu” un „potențial înlocuitor al ONU” și intenționează să controleze cu ajutorul acestuia respectarea viitorului acord privind încheierea războiului din Ucraina.

Trump i-a invitat să adere la organizație pe Putin, Lukașenko, precum și pe președinții Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, Argentinei, Javier Milei, Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, și pe liderii țărilor europene.

Se presupune că primii trei ani de participare la organizație vor fi gratuiti, dar dacă o țară donează 1 miliard de dolari, va putea păstra calitatea de membru și după această perioadă. La sfârșitul lunii ianuarie, Putin a declarat că Moscova este gata să aloce „Consiliului Păcii” 1 miliard de dolari din activele rusești înghețate în Occident. În același timp, în februarie, ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a menționat că autoritățile ruse nu au elaborat încă o poziție față de organizația lui Trump, deoarece multe țări din Occident și din Orient „au reacționat cu prudență la această idee”.

