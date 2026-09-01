Vladimir Putin, care a comparat războiul din Ucraina cu vânătoarea de urși albi de către orci și a îndemnat ca acest lucru să fie povestit copiilor, ar putea fi victima unui „neuroslopp” — videoclipuri false create cu ajutorul inteligenței artificiale, difuzate pe internet cu scopul de a atrage atenția, după cum subliniază BBC. După declarațiile sale bizare, dictatorul rus a devenit, din nou, ținta preferată a internauților care au creat mai multe meme-uri.

Nu există cazuri confirmate științific în care un orca să fi ucis un urs polar, deși pe internet au apărut numeroase clipuri false care ar fi surprins o luptă între aceste animale. De asemenea, nu s-au găsit cazuri documentate de atacuri ale orcilor asupra urșilor polari în publicațiile Asociației Internaționale pentru Cercetarea și Gestionarea Populației de Urși (International Association for Bear Research and Management).

Cercetătorii cunosc doar legături alimentare indirecte între aceste două specii și extinderea zonelor de suprapunere a arealelor lor ca urmare a topirii gheții arctice. Astfel, într-o analiză realizată de biologii de la Universitatea din Alberta — Derocher, Richardson, Pilfold și alți cercetători — privind rolul urșilor polari ca furnizori de resturi de pradă în ecosistemul arctic, se menționează că aceste animale mănâncă uneori resturile prăzii orcilor.

Pe 29 august, în cadrul unei întâlniri cu profesorii, când unul dintre aceștia povestea despre călătoria sa la Polul Nord, Putin a afirmat că trebuie să le explicăm copiilor „în ce fel de lume trăim” folosind ca exemplu lanțul trofic, în care orcile mănâncă urșii polari. „Ele [orcii] mănâncă acești urși ca pe niște gunoaie.

Pur și simplu se năpustesc în turmă și îi sfâșie în bucăți. Totul este foarte interesant. Așa arată lanțul trofic. Despre asta trebuie să le povestim și copiilor, pentru ca ei să înțeleagă în ce fel de lume trăim și de ce desfășurăm o operațiune militară specială”, a spus Putin. El a amintit, de asemenea, de Jack London și de obiceiul popoarelor nordice de a-i lăsa pe bătrâni să fie mâncați de lupi, calificând acest lucru drept „puțin cam dur”, dar explicând că „așa este viața lor”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rețelele sociale au fost umplute de meme

După declarația cel puțin hilară, dictatorul rus a devenit ținta meme-urilor pe întreg mapamontul, iar internauții nu s-au ferit să-și folosească imaginația pentru a-l ironiza pe Putin.

Putin este luat în derâdere de către internauți. Sursa foto: X

În imaginea de mai sus Putin este întrebat: „De ce ai atacata Ucraina”, iar dictatorul rus răspunde: „Pentru că orcile”

Sursa foto: X

Sursa foto: X

Sursa foto: X

În caricatura de mai sus se spune: „Dacă el n-ar fi fost mâncat de către orici, l-ar fi mâncat soldații NATO”.

Sursa foto: X

Editor : A.R.