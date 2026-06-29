Putin spune că Rusia va continua ofensiva militară, indiferent de propunerile Ucrainei: „Contraatacurile noastre sunt mai distructive”

Președintele Vladimir Putin a declarat duminică că Rusia va continua să-și urmărească obiectivul militar de a cuceri în totalitate patru regiuni ucrainene, respingând ceea ce el a numit o nouă propunere a Ucrainei de a limita ostilitățile în acest război care durează de mai bine de patru ani, relatează Reuters.

Liderul de la Kremlin, într-un interviu acordat unui jurnalist al televiziunii de stat ruse, a mai afirmat că Rusia trebuie să-și consolideze capacitatea de apărare aeriană pentru a contracara atacurile tot mai intense cu drone ale Ucrainei, îndreptate în principal împotriva industriei petroliere ruse. El a declarat că Rusia face față cu bine problemelor legate de aprovizionarea cu combustibil cauzate de atacurile ucrainene.

Putin a recunoscut duminică dimineață, în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu miniștrii guvernului și alți oficiali, că atacurile au provocat penurii de combustibil în diverse regiuni rusești, dar că Rusia face față acestei situații.

În interviul acordat la televiziune, Putin a declarat că Ucraina a propus o încetare reciprocă a atacurilor de lungă distanță ca un pas către pace. Moscova a considerat însă această propunere ca un mijloc de a reduce presiunea asupra forțelor de la Kiev de-a lungul liniei frontului de 1.250 km dintre cele două părți și nu se va lăsa distrasă de aceasta.

„Este clar de ce se face această propunere, deoarece contraatacurile noastre adânc în teritoriul ucrainean sunt mult mai puternice, au un impact mai mare și sunt, sincer, mai distructive”, a declarat liderul rus.

„Având în vedere lipsa catastrofală de personal cu care se confruntă, Forțele Armate Ucrainene par să creadă că aceasta ar putea fi salvarea lor. Însă salvarea regimului de la Kiev nu face parte din planurile noastre”.

Biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu a răspuns imediat la o solicitare, transmisă în timpul nopții în Ucraina, de a comenta declarațiile lui Putin, notează sursa citată.

Zelenski i-a adresat lui Putin o scrisoare deschisă în această lună, în care i-a propus o întâlnire față în față, propunere pe care liderul rus a respins-o.

În cadrul interviului televizat, Putin a afirmat că atacurile ucrainene „au ca scop să ne distragă atenția și forțele de la îndeplinirea obiectivelor principale – eliberarea completă a Donbasului și a Novorossiei”, o referire la cele două regiuni ale Donbasului și la regiunile învecinate Zaporojie și Herson.

Putin a insistat de mult timp ca Ucraina să renunțe la pozițiile pe care le mai deține în regiunea Donețk din Donbas, aceasta fiind o condiție esențială pentru orice acord de pace. La șapte luni de la invazia din 2022, Rusia a anexat cele patru regiuni — regiunile Donețk și Luhansk din Donbas, precum și Herson și Zaporojie, pe care le controlează doar parțial.

Referindu-se la campania Ucrainei cu drone de rază medie și lungă, Putin a declarat: „Prima sarcină este să intensificăm rapid și semnificativ producția sistemelor de apărare aeriană de care este cea mai mare nevoie”.

„Toate atacurile, indiferent unde lovesc infrastructura noastră, nu afectează în niciun fel situația de pe front, de pe linia de contact”, a spus el.

Putin a declarat că Rusia se așteaptă la reluarea eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a pune capăt războiului și la o nouă vizită la Moscova a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, odată ce „faza fierbinte” a conflictului SUA- Israel cu Iranul va fi rezolvată.

Se pare că el a fost de acord cu declarațiile făcute săptămâna trecută de secretarul de stat american Marco Rubio, potrivit cărora nu s-a ajuns la niciun acord oficial în cadrul discuțiilor purtate anul trecut de Putin în Alaska cu președintele american Donald Trump, deși propunerile SUA au fost discutate.

„Nimeni nu a semnat nimic, dar am discutat despre anumite posibilități de a pune capăt conflictului din Ucraina”, a declarat Putin.

Partea americană, a spus el, a solicitat compromisuri care, potrivit lui, erau cuprinse în propunerile prezentate de americani în cadrul negocierilor.

În declarațiile sale, Putin a sugerat, de asemenea, că președintele belarus Aleksandr Lukașenko, cu care a purtat discuții timp de două zile în această săptămână, ar putea contribui la negocierile de pace.

El nu a făcut nicio referire la acuzațiile Ucrainei potrivit cărora Rusia ar încerca să implice și mai mult Belarusul în conflict. Belarus a permis ca teritoriul său să fie folosit pentru lansarea invaziei rusești din februarie 2022 asupra Ucrainei, dar Lukașenko s-a angajat să nu trimită forțe militare în luptă.

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Editor : A.M.G.